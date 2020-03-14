 До України продовжать пускати іноземців, які мають посвідку на проживання, і співробітників дипустанов. ДОКУМЕНТ

Офіційний лист Міністерства закордонних справ, адресований диппредставництвам і представництвам міжнародних організацій, опублікував у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 00:01 (за київським часом) 16 березня 2020 року протягом двох тижнів не здійснюватиметься пропуск через державний кордон України іноземців та осіб без громадянства на в'їзд до України, зокрема в рамках транзитного проїзду", - сказано в документі.

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Зазначається, що обмеження не стосується іноземців та осіб без громадянства двох категорій.

"Зокрема, співробітників іноземних дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, а також членів їх сімей; осіб, які документовані посвідками на постійне або тимчасове проживання в Україні", - йдеться в тексті документа.

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Рішення про обмеження в'їзду іноземців та осіб без громадянства на територію України було прийнято на засіданні РНБО в п'ятницю, 13 березня. В'їзд обмежують, щоб зупинити поширення коронавірусу.



