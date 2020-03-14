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 До України продовжать пускати іноземців, які мають посвідку на проживання, і співробітників дипустанов. ДОКУМЕНТ

Опубліковано документ із роз'ясненням, які іноземці зможуть в'їхати до України з 00:01 понеділка, 16 березня.

Офіційний лист Міністерства закордонних справ, адресований диппредставництвам і представництвам міжнародних організацій, опублікував у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 00:01 (за київським часом) 16 березня 2020 року протягом двох тижнів не здійснюватиметься пропуск через державний кордон України іноземців та осіб без громадянства на в'їзд до України, зокрема в рамках транзитного проїзду", - сказано в документі.

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Зазначається, що обмеження не стосується іноземців та осіб без громадянства двох категорій.

"Зокрема, співробітників іноземних дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, а також членів їх сімей; осіб, які документовані посвідками на постійне або тимчасове проживання в Україні", - йдеться в тексті документа.

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Рішення про обмеження в'їзду іноземців та осіб без громадянства на територію України було прийнято на засіданні РНБО в п'ятницю, 13 березня. В'їзд обмежують, щоб зупинити поширення коронавірусу.

До України продовжать пускати іноземців, які мають посвідку на проживання, і співробітників дипустанов 01
До України продовжать пускати іноземців, які мають посвідку на проживання, і співробітників дипустанов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181479
 
 
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Спасибо Антону, а почему мид пасет задних, и не довел развернутую информацию гражданам.
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Отмечается, что ограничение не касается иностранцев и лиц без гражданства двух категорий:
"- сотрудников иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных , а также членов их семей;- лиц, документированные видами на постоянное или временное проживание, то есть у них выраженный иммунитет и они не могут быть переносчиками коронавируса?
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у них в Украине - дом, поэтому их нельзя не пускать.
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и у тех кт купил вид на жительство, когда херово сразу вспоминают какой же хороший родной дом.
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идиот, украинский вид на жительство не покупают, он нужен только тем кто тут работает - семьи дипломатов, и они его получают бесплатно.
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Сотрудники миграционной службы с умилением смотрят на Васю.
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