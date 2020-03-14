 Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України"

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Вкрай важливим для нас є збереження світлої пам'яті про героїв-добровольців, адже доки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України в тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше - своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей", - підкреслив він.
Зеленський нагадав, що підписав прийнятий Верховною Радою в грудні 2019 року закон, що надає добровольцям статус учасників бойових дій, і зазначив, що перші добровольці вже отримали посвідчення.
"Завдяки самовідданості й героїзму, продемонстрованим воїнами-добровольцями у боях із російським агресором, добровольчий рух назавжди увійшов в історію України й надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу", - заявив президент.
"Я щиро вдячний за те, що й сьогодні багато хто з вас, набувши безцінного досвіду, продовжує виконувати бойові завдання на сході Батьківщини у складі оновленого українського війська", - додав він.
Зеленський також закликав Кабінет Міністрів активізувати роботу зі створення Меморіалу українських героїв і Національного меморіального комплексу для вшанування пам'яті загиблих під час бойових дій на сході України.
"Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху", - заявив президент.
День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом було сформовано 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.
17 січня 2017 року Верховна Рада України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".
Это всё равно, что зэк с трибуны поздравляет судей и прокуроров с их профессиональным праздником и подчёркивает, что они вместе утверждают законность в стране.....
Агов,зебуіни))) Ви де поділися?))
Паскуди так само ховаються як і їхнє створіння клован нелох.
Втім, не важливо, скільки.
Головне - дезертир. Тавро - на все життя.
Але ж його - 73/43% галасували... Бо - голобородько на екрані...
написали текст,дали пенделя и вуаля,выступление
...
Интересно, а из 10 членов данной группы со стороны ОРДЛО сколько будут иметь российские паспорта?
Реально кто-то верит, что представлять эту группу будут простые дончане?
Подписанты Дейнего и Никонорова - россияне .
Якийсь коефіцієнт корисної дії в цьому завжди знайдеться. Зараз основна проблема знайти лохам наступного вождя. На графіку активності маріонеток позначилася тенденція до різкого зниження їх впливу на ситуацію в країні і зниження диверсійної ефективності їх діяльності.
Тобто, свита навколо керманича все ще намагається виконувати свої агентурні завдання, але сам керманич, поступово, з кожними наступними президентським виборами, стає все менш придатним для легітимізації її агентурних дій. Це стає серйозною проблемою, яку буде все важче вирішувати в майбутньому. І проблема ця має дві взаємозалежні складові - змінні параметри суспільства і адаптованість маріонетки до процесу змін цих параметрів.
Прогнозний характер внутрішньої ідеологічної орієнтованості наступного керманича і політичної атмосфери, в якій він опиниться, не залишає місця для оптимізму у зовнішніх вершителів долі України і ляльководів наступної потенціальної маріонетки - її, просто, може не виявитися.
І за таких умов ідея ренесансу кондитера є чи не єдиною гіпотетичною можливістю довершити демонтаж української незалежності.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=lIgzSClcpKQ&feature=emb_logo