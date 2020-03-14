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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4793) добровольці (388)

 Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України"

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників добровольчого руху з Днем українського добровольця і закликав Кабінет Міністрів України розробити відомчу нагороду.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вкрай важливим для нас є збереження світлої пам'яті про героїв-добровольців, адже доки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України в тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше - своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей", - підкреслив він.

Дивіться також: "Наснаги, віри, перемоги. Слава нації!" - бійці ДУК "Правий сектор" привітали українців із Днем добровольця. ВIДЕО

Зеленський нагадав, що підписав прийнятий Верховною Радою в грудні 2019 року закон, що надає добровольцям статус учасників бойових дій, і зазначив, що перші добровольці вже отримали посвідчення.

"Завдяки самовідданості й героїзму, продемонстрованим воїнами-добровольцями у боях із російським агресором, добровольчий рух назавжди увійшов в історію України й надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу", - заявив президент.

"Я щиро вдячний за те, що й сьогодні багато хто з вас, набувши безцінного досвіду, продовжує виконувати бойові завдання на сході Батьківщини у складі оновленого українського війська", - додав він.

Зеленський також закликав Кабінет Міністрів активізувати роботу зі створення Меморіалу українських героїв і Національного меморіального комплексу для вшанування пам'яті загиблих під час бойових дій на сході України.

"Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху", - заявив президент.

Дивіться також: 11 добровольців отримали статус учасника бойових дій, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

День українського добровольця відзначається 14 березня, в річницю прибуття 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону, з якого згодом було сформовано 1-й БОП НГУ ім. Кульчицького.

17 січня 2017 року Верховна Рада України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості прийняла постанову "Про встановлення Дня українського добровольця".

Зеленський привітав українських добровольців: Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України 01
Зеленський привітав українських добровольців: Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181478
 
   
 Топ коментарі
 
Пошёл нах...гнида лицемерная...
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И тебя, тоже выкинем на мороз, как до этого проффесора шапкоснимательных наук! Готовься, мудило ссыкливое!
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Крыса. На словах говорит одно а делает все наоборот
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я тебя мокша тоже определил , в полукровку -хохла . дякую сектанте !
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тоб1 теж не завадить купити соб1 мозок . Зрозум1лО мокшане ?
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Ви би хоч ніки міняли, кацапня-не так палились би.
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я тут 11 лет , зачем мне менять ники ? Не нужно просто следовать логике , кто за Пепу , тот за Украину . Пепа просрал свои шансы и наши надежды . Опять предстоит борьба и нам это надо , для окончательной очистки . Надеюсь в этот раз не сделаем тех ошибок , что в 14 году .
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А Зеленский тот, кто насрал на добровольцев и сделал первый шаг к капитуляции.
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Силового варіанту не можна допустити. Тоді захід нас зільє пуйлу, а пуйло заведе в Київ своїх миротворчиків. Треба масові вимоги негайної і добровільної відставки російського шпигуна Зєлі.
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если быстро и красиво .то можно . У Запада проблемы . да и они офигели от выходки ***** насчет обнуления ,да и по нефти движение идет . картина меняется и сейчас все можно .
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Иди нах. козломордый. не надо нас пугать своим ******. Уже 6 лет мы шли на поводу и ***** и запада в итоге потеряли почти все а завтра еще и остальное с помощью таких миролюбцев как ты и Зелупа
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Для него это равносильно пуле в лоб. Всё равно Беня в живых не оставит.
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І саме тому ,ця падла ,кидає добровольців і волонтерів за грати ,чи заводить на них кримінальні справи,бо вони не дали з України зробити малоросію і це його бісить .
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Ортодоксальный четырежды уклонист поздравляет ДОБРОВОЛЬЦЕВ !?
Это всё равно, что зэк с трибуны поздравляет судей и прокуроров с их профессиональным праздником и подчёркивает, что они вместе утверждают законность в стране.....
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Дебил реально думает, что то, что он чем то раньше помог добровольцам даёт ему право предать Украину и украинский народ, который посадил шута на трон.
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*******, лучше расскажи как ты убиваешь наших добровольцев, запретив им стрелять по врагу и запретив защищать нашу землю.
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Награда должна быть мягкой, скользкой и без острых углов - так ее обязательно вернут взад...
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Президент смерти для Украины - зеленский.
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У добровольцев иллюзий не осталось! Справедливый суд Артеменко и Клименко! Фальсификаторов на нары! Даже под нары!
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Ермак разнес Арахамию и сказал, если еще хоть один депутат откроет рот, то дорого ему это обойдется. Арахамия пытается успокоить депутатов.
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дорого обойдется-это в конверте меньше получит??
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Десятки нардепов от Слуги народа выступили против прямых переговоров с российскими боевиками: из них ни одного одесского
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Шось не чути облизувачів зеленого гімна)))
Агов,зебуіни))) Ви де поділися?))
Паскуди так само ховаються як і їхнє створіння клован нелох.
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вроде оба шоумэна Зеленский и покойный Скрябин, и оба внесли свою лепту( зе не особо пытался) в 2014 когда волонтерство только-только, но почемуто сразу видно кто патриот а кто совковый малоросс....
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Рік минув Зеленський пора вже розібратись в своєму оточені,і погнати підсрачниками в в буцигарню всіх зрадників аля сівох ермаків і т д.Бо тут ти вітаєш добровольців а на ділі їх по тюрмах закриваєш і шось пазл не складається.Мені це нагадує московію де ***** каже що в них супер демократія а на ділі вагони людей по тюрмах сидить!Задумайся хлопе,щоб не було пізно..
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чотири. Причому, не кроки, а чотири рази.

Втім, не важливо, скільки.
Головне - дезертир. Тавро - на все життя.
Але ж його - 73/43% галасували... Бо - голобородько на екрані...
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Так у нас внутренний конфликт или война с рахой? Короче - речь ему секретарша напечатала.
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Добровольцы как раз собрались в центре Киева. Пусть он их в лицо поздравит, если не сцыкун Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України" - Цензор.НЕТ 5331
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С учетом того, что «окружение» преЗедента, да и сам преЗедент, делают прорАссийские закидоны (Сивуха с «платформой»; Ермак с «подписью»; водичка в Крым и пр.) и преЗедент еще ни разу(!!!) по этому поводу что-то сказал - считаю, что у него(преЗедента) нет морального права поздравлять добровольцев/защитников Украины........
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думаете это его личная инициатива?
написали текст,дали пенделя и вуаля,выступление
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Тобі краще мовчати. Ти привітав добровольців "зоною", які сидять по надуманих справах для підняття рейтингу ворогів України.
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Грьобаний іуда! Говорить одне, робить все навпаки.
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Крыса ЗЕлёная привела с собой в команде всех сепаров и врагов Украины и теперь с довольной ухмылкой издеваеца..тролит. Молю Бога об одном что б вы не успели сбежать....
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Добровольцы сделали первый шаг к защите Украины, а Зеленский к ее предательству
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Цікаво, чи Антоненку і Кузьменко надіслав персонального привітання... прям в камеру...
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«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришёл и сказал: «Оружие убери». Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», - цитата..

Зеленський привітав українських добровольців: "Ви ті, хто зробив перший мужній крок на захист України" - Цензор.НЕТ 9532

...
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Цей хоч поздоровив добровольців,шоколадний іх боявся і поклав багато зусиль щоб цей рух знищити.Бо добровольчий рух йде з народу а не з банкової.
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Яке падло. Він навчився брехати, коли президентом став чи таким і був? За спиною у цих же добровольців здає їх інтереси, а привселюдно вітає. Зелене, гидке болото.
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А консультационная группа по мнению Зе! будет состоять из местных шахтёров и трактористов?
Интересно, а из 10 членов данной группы со стороны ОРДЛО сколько будут иметь российские паспорта?
Реально кто-то верит, что представлять эту группу будут простые дончане?

Подписанты Дейнего и Никонорова - россияне .
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Вальцман, також, вітав. Це вже відпрацьована технологія - привітати, посадити ...
Якийсь коефіцієнт корисної дії в цьому завжди знайдеться. Зараз основна проблема знайти лохам наступного вождя. На графіку активності маріонеток позначилася тенденція до різкого зниження їх впливу на ситуацію в країні і зниження диверсійної ефективності їх діяльності.
Тобто, свита навколо керманича все ще намагається виконувати свої агентурні завдання, але сам керманич, поступово, з кожними наступними президентським виборами, стає все менш придатним для легітимізації її агентурних дій. Це стає серйозною проблемою, яку буде все важче вирішувати в майбутньому. І проблема ця має дві взаємозалежні складові - змінні параметри суспільства і адаптованість маріонетки до процесу змін цих параметрів.
Прогнозний характер внутрішньої ідеологічної орієнтованості наступного керманича і політичної атмосфери, в якій він опиниться, не залишає місця для оптимізму у зовнішніх вершителів долі України і ляльководів наступної потенціальної маріонетки - її, просто, може не виявитися.
І за таких умов ідея ренесансу кондитера є чи не єдиною гіпотетичною можливістю довершити демонтаж української незалежності.
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