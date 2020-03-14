 Нардеп від ЄС Гончаренко пропонує Раді спростити закупівлю медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус шириться світом, й ігнорувати це вже неможливо. Тому запропонував колегам прийняти відповідний закон, щоб допомогти медикам оперативно та своєчасно реагувати на випадки зараження. Для цього ми спростили процедуру державних закупівель медичних товарів, обладнання та послуг, необхідних для боротьби з хворобою і ліквідації її наслідків", - пояснює Гончаренко.

"Наразі є додаткові потреби для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів. Це необхідний крок, щоб мінімізувати ризики на території всієї країни. Закликаю колег підтримати таку ініціативу, адже за цим законопроєктом стоїть безпека кожного з нас", - зазначив нардеп.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.