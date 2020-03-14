EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1533  59
Матеріали за темою:
Все про:вірус (400) законопроект (958) Гончаренко (261) COVID-19 (855)

 Нардеп від ЄС Гончаренко пропонує Раді спростити закупівлю медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає спрощення процедури закупівлі устаткування та медичних матеріалів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус шириться світом, й ігнорувати це вже неможливо. Тому запропонував колегам прийняти відповідний закон, щоб допомогти медикам оперативно та своєчасно реагувати на випадки зараження. Для цього ми спростили процедуру державних закупівель медичних товарів, обладнання та послуг, необхідних для боротьби з хворобою і ліквідації її наслідків", - пояснює Гончаренко.

"Наразі є додаткові потреби для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів. Це необхідний крок, щоб мінімізувати ризики на території всієї країни. Закликаю колег підтримати таку ініціативу, адже за цим законопроєктом стоїть безпека кожного з нас", - зазначив нардеп.

Нардеп від ЄС Гончаренко пропонує Раді спростити закупівлю медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом 01

Читайте також: COVID-19: українські дипустанови в низці країн тимчасово припиняють прийом громадян

За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181477
 
   
 Топ коментарі
 
Черговий підсрачник слугам. Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2208
 показати весь коментар
 
чей то гавчеренко стал гиперактивным???
не спроста))))
 показати весь коментар
 
з яких це пір він "Льоша" для засранців під німецьким прапором?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От представителя Партии регионов родетеля русского мира и колорадской ленточки.
Ярого любителя русского языка гончаренки.
Шестерки бывшего министра экономики времен януковича а ныне мародера и предателя в минске сивого преступника п. Парашенка.
Сочту за честь таких мудаков как гончаренко и парашенко быть их врагом!
 показати весь коментар
 
 
он уже стал добрым. я слушал и видел как он в Раде обосрал врагов - .... неплохо, но .... да "не верю"
но было круто
 показати весь коментар
 
А ермак с сивохой твои друзья,судя по всему.
 показати весь коментар
 
 
Те кто сотрудничал с ПР мои враги!!!
А тебе сивочелый мародер и ганчаренко шестерки януковича видать авторитеты
 показати весь коментар
 
Сочту за честь таких мудаков как гончаренко и парашенко быть их врагом!/ Что будет делать 9 мая Путин с своей проституткой по вызову пока не известно/ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
 показати весь коментар
 
власть это сборище фееричных идиотов! Об этом нужно было думать еще в самом начале распространения, а не сечас! Да и законов не нужно никаких в таких случаях, есть МОЗ и именно министерство должно было продумать все до мелочей... а то сначала все вывезли за границу, а теперь нужно покупать по высоким ценам.. пипец идиоты...
 показати весь коментар
 
Как же без Лёшика обойтись. Правда кабмин уже отменил процедуру тендеров на закупку, но пиара много не бывает.
 показати весь коментар
 
 
не для того фармамафія Супрун видавлювала, щоб спрощувати закупівлю
 показати весь коментар
 
 
з яких це пір він "Льоша" для засранців під німецьким прапором?
 показати весь коментар
 
 
Вибачте, дійсно, він не Льоша, він - Льошик! Нардеп от "ЕС" Гончаренко предлагает Раде упростить закупку медтоваров и оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4553
 показати весь коментар
 
 
перевзувсь? молодець, швидко мімікруєш!
прігоженська школа?
 показати весь коментар
 
 
І ще він самий найкращий президент, просто дайте йому час
 показати весь коментар
 
 
Щодо найкращого - це зайве...
Для мене він просто президент...
Нічого доброго не зробить - переоберемо...
Це ж не так, як у вас на рососії
 показати весь коментар
 
 
переобиратель, ти слідкуй щоб Маруся Звіробій на бубочку ніжкою не тупнула
бо якщо він від її слів так обісрався, то, уявляєш, що буде, коли вона тупне?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скоро путч, буде скидувати зелену шмарклю разом з усіма тутешніми порохоботами.
Але поки що відсидиться в Іспанії. Епідемія ж, власне здоров'ячко важливіше. Та й на допити ходити не треба...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
НУ ?!!
.
Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
.
Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
.
Выбрали себе ТРЕХ барыг..
.
"слуг ",
Коломойсских и .
.
КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
.
И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
,
,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
.
Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
.
.


 показати весь коментар
 
 
чей то гавчеренко стал гиперактивным???
не спроста))))
 показати весь коментар
 
 
Не ну лампы от насекомых в АТБ поставили раньше сами просто и без вказивок, а поставить в общественных местах бактерицидные УФ лампы для профилактики инфекций что мешает, наверное нельзя тогда будет списать тысячи тонн хлорки и человекочасов на обработке.
 показати весь коментар
 
один москвич захопився кварцуванням..

отримав опіки очей..
 показати весь коментар
 
Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала "112 Украина"."Пошла информация, что некий Радуцкий, Михаил, продал большое количество масок за границу. Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей". Я хочу сказать Радуцкому, что евреев у нас много, а маски у нас продают такие, как он. Если нет, пусть выходит и скажет, что этого не было", - сказал Пальчевский. https://gordonua.com/news/politics/radutskij-palchevskomu-nadejus-gospoda-kotorye-rasprostranjali-lozh-o-fejkovoj-prodazhe-masok-za-granitsu-izvinjatsja-1491033.html
 показати весь коментар
 
 
И как, вышел?/ Кто это сделал? Кто это сделал? -сурово спросит слуга Коломойского у своих слуг. Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса
 показати весь коментар
 
Так продавали продукцию фабрики по производству масок в Днепре.
Хоть что-то Украина производит, что покупают за бугром.
 показати весь коментар
 
 
Он не нашел ничего лучшего, как написать, что "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей"

...
Хуцпа, причому найтупішого рівня. Упіймали на злочині? Починай одразу голосно волати про "анти7ітизьм" і "холокост не должен повториться!!!"
Як примітивно та нахабно, хоча б щось оригінальніше вигадав, аніж "да это же фофызьм!!!111!1"
 показати весь коментар
 
 
Все на борьбу с пандемией, ( облапошить собственный народ на продуктах, медикаментах, жкх), а в это время в Штатах создают рекордный запас нефти, по самой низкой цене за последнее десятилетие, что бы потом не расказывать сказки про коронавирус, росте цен на нефть и прочее, то есть спокойн выполняют то для чего их выбрал народ Страны, надеюсь хороший пример для наших чиновников!
 показати весь коментар
 


тамара пальчук

Усё путём. Украинский коронавирус:
Радуцкий маски продает,
Емец пенсов на кладбище сдает.
 показати весь коментар
 
 
Раді і всім її фракціям..

ПІЗНО...
Ви можете лише налагоджувати виробництво.. Масок -за тиждень,РЕШТА -за рік..
ОБЛАДНАННЯ ТОЧНО ВЖЕ НЕ КУПИТИ ЗА НІЯКІ ГРОШІ..

Хіба що ВООЗ подарує десяток апаратів.



Сейчас, вирус уже в стране - масок нет, а мы констатируем, что их таки все вывезли и С*КА что самое мерзкое - продолжают вывозить.
Вот смотрите.
Пишу опять загодя для тупых, ленивых и бесполезных чиновников.
В стране, у оптовиков нет ИВЛ - аппаратов искусственной вентиляции лёгких. А это базовое оборудование, которое должно стоять в больницах для выживания при коронавирусе.
В мирное время никто их не держит на складах, так как эта позиция обычно идёт под заказ, когда объявляют тендер.
По моим оценкам на всю страну сейчас можно купить новых от силы 15-20 ИВЛ.
Это ВСЁ!
На складах импортёров пусто..https://www.obozrevatel.com/society/uslyishte-apparatyi-iskusstvennoj-ventilyatsii-legkih-eto-vopros-vyizhivaniya.htm
 показати весь коментар
 
Все опозиционные пид...ры депутаты,в один голос кричат что власть должна об этом позаботится заранее..
Сейчас некоторые депы,подают законопроэкты для безпрепятственной закупке за границей..
Вот только вопрос....какая сейчас отгружает в Украину медтехнику и дезинфектанты? Они сейчас полностью,на гос уровне,заблокировали также вывоз всей мед продукции из своих стран..
Я,например, могу точно сказать на 100% что немцы заблокировали поставки Стериллиума и других дезинфектантов на Украинский рынок...
Позавчера пришла последняя фура из Германии и немцы сказали,что два месяца точно!! поставок дезинфектантов в Украину не будет...

На фоне истерики у народа,депутаты начинают пиариться, но мозгов не хваптает что иностранцы будут прежде вмего себя заливать дезинфектантами и мед продуецией нежели это давать в Украину
 показати весь коментар
 
Хм, смішно... Модер стер просте питання де батько нації??? Тролячі образи висять.
Цирк. Без цензор.нєт Нардеп від ЄС Гончаренко пропонує Раді спростити закупівлю медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7530
 показати весь коментар
 
Тендерная процедура занимает не менее двух месяцев....
 показати весь коментар
 
и поставить его главным по закупкам и чтоб никто не проверял
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору