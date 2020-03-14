 Нардеп від ЄС Гончаренко пропонує Раді спростити закупівлю медтоварів та обладнання для боротьби з коронавірусом. ДОКУМЕНТ

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус шириться світом, й ігнорувати це вже неможливо. Тому запропонував колегам прийняти відповідний закон, щоб допомогти медикам оперативно та своєчасно реагувати на випадки зараження. Для цього ми спростили процедуру державних закупівель медичних товарів, обладнання та послуг, необхідних для боротьби з хворобою і ліквідації її наслідків", - пояснює Гончаренко.
"Наразі є додаткові потреби для здійснення санітарних та протиепідемічних заходів. Це необхідний крок, щоб мінімізувати ризики на території всієї країни. Закликаю колег підтримати таку ініціативу, адже за цим законопроєктом стоїть безпека кожного з нас", - зазначив нардеп.
За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).
Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Ярого любителя русского языка гончаренки.
Шестерки бывшего министра экономики времен януковича а ныне мародера и предателя в минске сивого преступника п. Парашенка.
Сочту за честь таких мудаков как гончаренко и парашенко быть их врагом!
но было круто
А тебе сивочелый мародер и ганчаренко шестерки януковича видать авторитеты
прігоженська школа?
Для мене він просто президент...
Нічого доброго не зробить - переоберемо...
Це ж не так, як у вас на рососії
бо якщо він від її слів так обісрався, то, уявляєш, що буде, коли вона тупне?
Але поки що відсидиться в Іспанії. Епідемія ж, власне здоров'ячко важливіше. Та й на допити ходити не треба...
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Что ?.
ПОНАВЫБИРАЛИ ??
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Как ПУКин ПРИКАЗАЛ ?-- только не порошенко !!
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Выбрали себе ТРЕХ барыг..
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"слуг ",
Коломойсских и .
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КРЕМЛЕВССКИХ,
,.
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И это ужэ НАДОООООООООООЛГО !
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,
!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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Посмотрите , как коломойсск0-КРЕМЛЕВССКИЕ " закручивают " гайки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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СЛЕПЦЫ !!!!
телезрители ,
всемыпрэ3эдэнты
и рагули-завистники.
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не спроста))))
отримав опіки очей..
Хоть что-то Украина производит, что покупают за бугром.
...
Хуцпа, причому найтупішого рівня. Упіймали на злочині? Починай одразу голосно волати про "анти7ітизьм" і "холокост не должен повториться!!!"
Як примітивно та нахабно, хоча б щось оригінальніше вигадав, аніж "да это же фофызьм!!!111!1"
тамара пальчук
Усё путём. Украинский коронавирус:
Радуцкий маски продает,
Емец пенсов на кладбище сдает.
ПІЗНО...
Ви можете лише налагоджувати виробництво.. Масок -за тиждень,РЕШТА -за рік..
ОБЛАДНАННЯ ТОЧНО ВЖЕ НЕ КУПИТИ ЗА НІЯКІ ГРОШІ..
Хіба що ВООЗ подарує десяток апаратів.
Сейчас, вирус уже в стране - масок нет, а мы констатируем, что их таки все вывезли и С*КА что самое мерзкое - продолжают вывозить.
Вот смотрите.
Пишу опять загодя для тупых, ленивых и бесполезных чиновников.
В стране, у оптовиков нет ИВЛ - аппаратов искусственной вентиляции лёгких. А это базовое оборудование, которое должно стоять в больницах для выживания при коронавирусе.
В мирное время никто их не держит на складах, так как эта позиция обычно идёт под заказ, когда объявляют тендер.
По моим оценкам на всю страну сейчас можно купить новых от силы 15-20 ИВЛ.
Это ВСЁ!
На складах импортёров пусто..https://www.obozrevatel.com/society/uslyishte-apparatyi-iskusstvennoj-ventilyatsii-legkih-eto-vopros-vyizhivaniya.htm
Сейчас некоторые депы,подают законопроэкты для безпрепятственной закупке за границей..
Вот только вопрос....какая сейчас отгружает в Украину медтехнику и дезинфектанты? Они сейчас полностью,на гос уровне,заблокировали также вывоз всей мед продукции из своих стран..
Я,например, могу точно сказать на 100% что немцы заблокировали поставки Стериллиума и других дезинфектантов на Украинский рынок...
Позавчера пришла последняя фура из Германии и немцы сказали,что два месяца точно!! поставок дезинфектантов в Украину не будет...
На фоне истерики у народа,депутаты начинают пиариться, но мозгов не хваптает что иностранцы будут прежде вмего себя заливать дезинфектантами и мед продуецией нежели это давать в Украину
Цирк. Без цензор.нєт