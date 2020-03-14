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 COVID-19: українські дипустанови в низці країн тимчасово припиняють прийом громадян

Українські консульства і посольства в низці країн припиняють прийом громадян у зв'язку з оголошенням пандемії коронавірусу.

Відповідні повідомлення оприлюднили пресслужби низки дипломатичних установ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Згідно з розпорядженням Міністерства закордонних справ України, Генеральне консульство України в Мілані з 16 березня 2020 року припиняє прийом громадян і видачу документів. Про відновлення прийому громадян буде вчасно повідомлено на сторінках Генерального консульства в соціальних мережах і на сторінці онлайн-запису", - повідомляє генконсульство України в Мілані.

Про припинення прийому громадян до 20 березня повідомили також Генеральне консульство України в Кракові, Генеральне консульство України в м. Порту (Португалія), Генеральне консульство України в Стамбулі, Консульство України в Анталії та Консульство України в Единбурзі.

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Також про припинення прийому громадян на період із 16 до 20 березня включно повідомила консульська служба посольства України у Франції.

З метою мінімізації ризиків зараження коронавірусом громадян України та іноземних відвідувачів, а також гарантування особистої безпеки співробітників посольства, припинило консульський прийом посольство України в США.

Про припинення прийому громадян повідомило також посольство України в Угорщині. "Про дату відновлення консульського прийому буде поінформовано додатково", - повідомляє пресслужба посольства.

Генеральне консульство України в Барселоні оголосило про перехід на дистанційний режим роботи.

"З 00:00 14 березня ГКУ в Барселоні скасовує прийом громадян в установі як за попереднім записом, так і в порядку "живої черги", крім екстрених випадків", - повідомляють у консульстві.

У разі виникнення екстрених ситуацій громадянам України рекомендують звертатися на гарячі лінії дипломатичних установ телефоном.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181475
 
 
 Топ коментарі
 
Це рішення протизаконне! Українці мають право на допомогу від держави, право гарантоване Конституцією України і ніхто не має право обмежувати права громадян, поки в Україні не введено Воєнний чи Надзвичайний стан! Хай сидять і працюють в костюмах хімзахисту - а шо дєлать, работа такая!
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Богуцьку консулом в Мілан відправте.
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консульства и посольства в ряде стран приостанавливают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса, как же они об этом мечтали, пакуйте чемоданы, и на Родину.
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консульства и посольства в ряде стран приостанавливают прием граждан в связи с объявлением пандемии коронавируса, как же они об этом мечтали, пакуйте чемоданы, и на Родину.
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Це рішення протизаконне! Українці мають право на допомогу від держави, право гарантоване Конституцією України і ніхто не має право обмежувати права громадян, поки в Україні не введено Воєнний чи Надзвичайний стан! Хай сидять і працюють в костюмах хімзахисту - а шо дєлать, работа такая!
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ні краще семкі біля вікна лузати, і дивитися як співвітчизники на паркан лізуть до посольства, а у на прийому нема, а зарплатня капає.
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Родственники в Чехии застряли - самолёт отменили. Посольство не отвечает.

Приплыли вобщем.
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Кулеба сказав що вивезуть спецрейсом, хоча вірити зелені не можна.
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А Кулеба вчора казав що хто не встигне виїхати можуть звертатись туди. Зелене брехло Брехуна оманського.
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Богуцьку консулом в Мілан відправте.
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Це нагадує мені відмову лікарів лікувати вас тому, що ви небезпечно хворі.
Надівайте маски, рукавички і працюйте!
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Сталинский приемчик. Нет человека нет проблемы.А как же клятва служения народу? И военкматы с полицией и пожарными закрыть чего стесняться,какая разница.плесень зеленная не ведает что творит.
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