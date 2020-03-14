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 Події, Здоров'я
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 Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19

У Чернівецькій області ввечері 13 березня до лікарні госпіталізували матір і двох дітей із підвищеною температурою. Всі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт із людиною, яка повернулася з Італії.

Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що людину, яка повернувся з Італії, також госпіталізували з підозрою на коронавірус. Саме після контакту з нею у матері і двох дітей підвищилася температура тіла.

"Учора пізно ввечері в Чернівецькій області госпіталізовано трьох людей із підвищеною температурою тіла - матір і двох дітей. За кордоном не перебували. Але мали контакт із людиною, яка повернулася з Італії і яку госпіталізували напередодні з підозрою на Covid-19. Епідеміологічне розслідування триває. З'ясовуються контактні особи", - написали в повідомленні.

Також у Чернівецьку обласну лікарню звернувся чоловік із підозрою на пневмонію. 29 лютого він повернувся в Україну з Італії. Зараз йому надають медичну допомогу.

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За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

Учора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Матір і двох дітей у Чернівцях госпіталізували з підозрою на Covid-19 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181474
 
 
 Топ коментарі
 
Да,разносите заразу по всей стране,у таких комментаторов мозга нет,от слова совсем!
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Смертность от этой срани под 50%.
Посмотрите график (выберете "Италия").

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/03/13/7243436/

Китай тупо сфальсифицировал статистику!
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Военный обозреватель, [14.03.20 11:18]
❗️Россия закрывает сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией.
#COVID19
@new_militarycolumnist

ПРидурки з МОЗ ,ЩЕ НЕ ДІЙШЛО ,що 48 годин -це ЗАБАГАТО...?
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Придурок это ты, закрывают границы для иностранцев, СВОИХ они будут пускать назад, как и все остальные страны.
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Нужен внутренний контроль всех въезжающих из за границы, на уровне городов, и сел, что бы люди знали кто приехал, и к кому временно нельзя подходить. И что бы они не лазили по улице. Вплоть до обозначения их какими то символами или значками на одежде на виду. Как евреев когда то немцы метили звездами. И запретить им их снимать на уровне уголовной ответственности.
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