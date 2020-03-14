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 Політика України
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Все про:Москва (759) Арахамія (258) Опозиційна платформа - За життя (51)

 Хто вас уповноважив їздити до РФ? Перевірку на коронавірус вже пройшли? - депутат від СН Арахамія - представникам ОПЗЖ

Після поїздки депутатів "Опозиційної платформи - За життя" в Москву до них залишається ціла низка запитань. Вони стосуються як політичного аспекту повноважень спеціальної "делегації", так і загрози привезти з Росії коронавірус.

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Перше запитання - мандат. Хто вас уповноважив? Який у вас є мандат обговорювати такі питання? Друге запитання: ви справді є офіційною делегацією або ви просто власним коштом поїхали?" - запитав Арахамія, уточнивши, що поки депутати їздили в Москву, телеканали Медведчука подавали це як "візит офіційної делегації Верховної Ради".

Він підкреслив, що є спеціальний пункт про це в регламенті Верховної Ради. Згідно з ним навіть якщо депутат їде кудись власним коштом, він має написати заяву на ім'я голови Верховної Ради, а той має надати на це дозвіл.

"І третє: ви перебували в країні, де є високий ризик зараження коронавірусом. Питання: коли повернулися, ви проходили перевірку? Я наполягаю на тому, щоб ви пройшли термінове обстеження", - резюмував Давид Арахамія.

Читайте також: Не бачу підстав стверджувати, що у нас є хоч якась співпраця з ОПЗЖ, - Арахамія

У відповідь депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич запропонував, щоб Держприкордонслужба надала повний перелік депутатів, які в останні 5 днів повернулися з-за кордону.

Нагадаємо, народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і надалі керувати країною.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181473
 
   
 Топ коментарі
 
А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
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Тоесть вопрос о том, что эти чмошники делали в стране, которая против нас ведёт войну, он так и не задал?
Ну-ну.... Ничего, надо ещё дать бубочкам время
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Ревнует. Наперегонки с Зажопинцами очко Хуйлу вылизывают
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а кто уполномочивал Ермака, вопросы не возникают?
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арахамия переобувается в прыжке
похоже , что он был с ними в теме,
а теперь на публику играет,
или не он за поставки воды
на военные базы рф в крыму топил ?
пс не надо только про гуманитарную катастрофу,
зеленский тоже, типа, не сажал в тюрягу волонтёров,
эта песня не нова
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Підленький абхаз, ватніків посварив за карантин, а за гос.измену ні-ні.

От віроломні ЗЕгниди, використали балаган з вірусом щоб протягнути капітуляцію. За один день відбілили рашку з куйлом від війни, а вечором куйлу подарунок - звільняють рашку-окупанта від матеріального утримання населення окупованих територій. Майже рік ЗЕвлада смокче у рашки,(здача територій, помякшення засраного іміджу рашки на між.нар.арені, відмова від позовів за газ, купівля рос.ел.енергії, доступ рос.товарам на укр.ринок, вода в Крим, репресії патріотів), а що взамін ? Проститутці за мінєт платять, дружині чоловік щось подарує. Цікаво за що продалась ********* ?
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Арахис играет в патриота ! На фоне воды в Крым и продажи земли .
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Какой короновирус? Ты на себя трезво глянь, Арахамия. И содрогнись.
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казлы зеленые казлам кацапским уже предявы кидают?
типа хто из них меньший кацап? -
але - а разницы между вами то и нету....
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Сміємось з кацапів. Холопи вони кажемо. Я не спорю. А самі ми далеко втекли ?
Для холопів зараз у нас ввели карантин. А господарі цих холопів і дальше літають куди їм потрібно, оббирають українців і так дальше....це ще квіточки....Ягідки будуть пізніше.
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