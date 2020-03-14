 Хто вас уповноважив їздити до РФ? Перевірку на коронавірус вже пройшли? - депутат від СН Арахамія - представникам ОПЗЖ

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Перше запитання - мандат. Хто вас уповноважив? Який у вас є мандат обговорювати такі питання? Друге запитання: ви справді є офіційною делегацією або ви просто власним коштом поїхали?" - запитав Арахамія, уточнивши, що поки депутати їздили в Москву, телеканали Медведчука подавали це як "візит офіційної делегації Верховної Ради".

Він підкреслив, що є спеціальний пункт про це в регламенті Верховної Ради. Згідно з ним навіть якщо депутат їде кудись власним коштом, він має написати заяву на ім'я голови Верховної Ради, а той має надати на це дозвіл.

"І третє: ви перебували в країні, де є високий ризик зараження коронавірусом. Питання: коли повернулися, ви проходили перевірку? Я наполягаю на тому, щоб ви пройшли термінове обстеження", - резюмував Давид Арахамія.

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У відповідь депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич запропонував, щоб Держприкордонслужба надала повний перелік депутатів, які в останні 5 днів повернулися з-за кордону.

Нагадаємо, народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і надалі керувати країною.