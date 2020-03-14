 Хто вас уповноважив їздити до РФ? Перевірку на коронавірус вже пройшли? - депутат від СН Арахамія - представникам ОПЗЖ

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Перше запитання - мандат. Хто вас уповноважив? Який у вас є мандат обговорювати такі питання? Друге запитання: ви справді є офіційною делегацією або ви просто власним коштом поїхали?" - запитав Арахамія, уточнивши, що поки депутати їздили в Москву, телеканали Медведчука подавали це як "візит офіційної делегації Верховної Ради".
Він підкреслив, що є спеціальний пункт про це в регламенті Верховної Ради. Згідно з ним навіть якщо депутат їде кудись власним коштом, він має написати заяву на ім'я голови Верховної Ради, а той має надати на це дозвіл.
"І третє: ви перебували в країні, де є високий ризик зараження коронавірусом. Питання: коли повернулися, ви проходили перевірку? Я наполягаю на тому, щоб ви пройшли термінове обстеження", - резюмував Давид Арахамія.
У відповідь депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич запропонував, щоб Держприкордонслужба надала повний перелік депутатів, які в останні 5 днів повернулися з-за кордону.
Нагадаємо, народні депутати України від фракції ОПЗЖ побували в Держдумі РФ того ж дня, коли надійшла пропозиція обнулити президентські терміни Володимира Путіна, щоб дозволити йому і надалі керувати країною.
похоже , что он был с ними в теме,
а теперь на публику играет,
или не он за поставки воды
на военные базы рф в крыму топил ?
пс не надо только про гуманитарную катастрофу,
зеленский тоже, типа, не сажал в тюрягу волонтёров,
эта песня не нова
От віроломні ЗЕгниди, використали балаган з вірусом щоб протягнути капітуляцію. За один день відбілили рашку з куйлом від війни, а вечором куйлу подарунок - звільняють рашку-окупанта від матеріального утримання населення окупованих територій. Майже рік ЗЕвлада смокче у рашки,(здача територій, помякшення засраного іміджу рашки на між.нар.арені, відмова від позовів за газ, купівля рос.ел.енергії, доступ рос.товарам на укр.ринок, вода в Крим, репресії патріотів), а що взамін ? Проститутці за мінєт платять, дружині чоловік щось подарує. Цікаво за що продалась ********* ?
типа хто из них меньший кацап? -
але - а разницы между вами то и нету....
Для холопів зараз у нас ввели карантин. А господарі цих холопів і дальше літають куди їм потрібно, оббирають українців і так дальше....це ще квіточки....Ягідки будуть пізніше.