 COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 17 660, одужали 1 439, померли 1 266 осіб; Іспанії - 5 232, одужали 193, померли 133; Німеччині - 3 675, одужали 46, померли 8; Франції - 3 667, одужали 12, померли 79.

У материковому Китаї - 80 971 хворий (померли 3 193), Ірані - 11 364 (514), Південній Кореї - 8 086 (72).

За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

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Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.