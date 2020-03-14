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 COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 березня у світі зареєстровано 145 369 лабораторно підтверджених випадків захворювань на коронавірус (COVID-19), із них 5 429 - летальні, одужали 71 694 людини.

Як інформує Цензор НЕТ, про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Серед країн ЄС найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Італії - 17 660, одужали 1 439, померли 1 266 осіб; Іспанії - 5 232, одужали 193, померли 133; Німеччині - 3 675, одужали  46, померли  8; Франції - 3 667, одужали 12, померли 79.

У материковому Китаї - 80 971 хворий (померли 3 193), Ірані - 11 364 (514), Південній Кореї - 8 086 (72).

За даними ДСНС, загалом станом на 14 березня на території України зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом COVID-19 у двох областях, а саме: Чернівецька - 2 і Житомирська - 1 (летальний випадок).

COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні 01

Читайте також: Зеленський закликав українців не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів

Наприкінці грудня 2019-го в Ухані (КНР) почався спалах коронавірусу COVID-19 (раніше 2019-nCoV), який спричиняє пневмонію нового типу.

Нагадаємо, в Україні та Києві ввели обмеження для запобігання можливому поширенню захворювання на коронавірус.

Раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив  про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

Відповідно до критеріїв ВООЗ, пандемія - поширення нового захворювання у світових масштабах. Наприклад, пандемія грипу відбувається, коли з'являється новий вірус грипу і шириться усім світом і більшість людей не мають імунітету.

Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181472
 
 
 Топ коментарі
 
Китайские комуняки занизили смертность, а по Италии можно увидеть какой реальный процент
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Украина на сегодня- одно из самых безопасных мест в мире
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Об 1 случае, у нас, можно было бы говорить, если бы были проведены анализы, по всем умершим от гриппа, примерно с осени. А так - ложь.
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Об 1 случае, у нас, можно было бы говорить, если бы были проведены анализы, по всем умершим от гриппа, примерно с осени. А так - ложь.
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А один німець пропонував їхати до Гішпанії. Краще нехай сам хворіє в своїй Німеччині.
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Знайома прислала фото з Гішпанії. Пусті полиці магазинів, на вулиці нікого. Каже Апокаліпсіс.
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Оце в тебе побажання!
Ти взагалі-то з розумом товаришуєш? COVID-19: в мире инфицировано 145,3 тыс. человек, смертельных случаев - 5429, включая 1 в Украине - Цензор.НЕТ 2143
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і що цікаво, отакі побажання українцям від самих "етнічних" і "щирих" представників нації. COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 8183
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У нас в день вымирает (не путать с умирает) 740 человек, дела никому нет. А тут вирус. О! ООО!
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Украина на сегодня- одно из самых безопасных мест в мире
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Одна наша подружка из Словакии меня троллила "Держись", и я ответила, что и они не избежат... Сейчас, вижу, они с семьёй уже в Украине.
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У нас все спокойно, нет никакой паники( телевизор не в счёт), продукты и лекарства никто не сгребает. Гривна просела, так в этом рашка виновата. Снижение цены на нефть нам, как потребителям, очень выгодно. Ждём проплывания трупа нарассеи
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І точно!
Добро, що пороховірус не заразний COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 2504
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Хоть я и в одном из самых пораженных регионов Англии, но думаю, что безопасность в Украине иллюзорна.
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На фоне данных из Европы, данные про смертность от коронавируса в Китае, выглядят как то заниженными... Или же китайцы какие то более здоровые.
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Китайские комуняки занизили смертность, а по Италии можно увидеть какой реальный процент
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Вы от выздоровевших считайте)
А не от всех заболевших)
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У них 1500 человек только в одном Ухане занимались поисками контактов инфицированных. И карантин объявили после 4000 выявленных инфицированных. В Европе нет такого количества людей и ресурсов
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Особенно Франция, умерших в 7 раз больше, чем тех, кто выздоровел
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ні . в них ще совок і як за звичай у совкові владі данні дуже занижені, думаю китаюську статистику можна мноєити на 10 сміливо...
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В Китае скончалось 3 193 тыс.? Больше 3 000 0000 человек? Откуда у Цензара такая информация? Кто китайский инсайдер?
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Отсюда https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
Китай больше не эпицентр пандемии
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У вас в Италии с организацией да и походу вообще с медициной оказалась полная жопа. Если по всей Европе так, придется европейцам пережидать эпидемию как чуму в средние века. Пока самой не надоест убивать.
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Весь світ носить маски, а наші крадуни продали 100 тон масок в Китай і нам чешуть, що вони "неефективні".
Робіть маски власноруч. Зелені чмирі тільки шкодити і красти вміють.
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Вчера,я стоял в троллейбусе,рядом сел человек в маске,и он еще одну женщину приглашал сесть напротив себя. Но она почему-то отказалась... COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 1906 Я его спрашиваю,-Вы заболели? -Нет,я работаю в больнице.Маску не снял,потому что еду в другую больницу,и не снял,чтобы там другую не одевать. Разговаривает,хоть с акцентом,но на приличном румынском. Спрашиваю,-Вы закончили мединститут? -Нет. Я закончил другой технический,в Киеве.Но тут работаю инженером.Давно работаю,-еще с микросхемами 155 серии работал. Я говорю,-Ну,потом вышли серии по лучше,например 561 и другие. Поворачивается ко мне,-А Вы что закончили? Я говорю-физический закончил. -А,говорит он,-физико-математический... Я говорю-Нет. Поступил на физико-математический,а закончил физический,потому что во время учебы разделился на два отдельных факультета. И тут же вспомнил одного "выпускника" отсюда с сайта,-не он ли,приехал в гости распространять коронавирус? Вот так мирно мы общались,-а все смотрели на меня как на ненормального,-как будто они собрались жить вечно,а тут этот коронавирус им может помешать... COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 1906
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З Італії два останніх тижня прибували літаки з нашими заробітчанами по декілька на добу. І з Мілану зокрема. Ніхто тут їх не ізольовував. Тому з вірусом в нас все ОК, буде достатньо. Інша справа, що владі це тільки на руку. Будуть більше мерти - меньше будуть протестувати проти зелених ліквідаторів.
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Ну,не знаю. Я вчера был в поликлинике,-так сразу на входе стоит медработник и температуру у всех входящих меряет. Когда я выходил,то попросил померить температуру и на выходе (я ведь мог заболеть и в поликлинике COVID-19: у світі інфіковано 145,3 тис. осіб, смертельних випадків - 5 429, зокрема 1 в Україні - Цензор.НЕТ 7247 ),-но она не понял юмора...
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ризиковано,але теж потрібне таке спілкування.Допоки Європа не вважатиМе носіння масок НОРМАЛЬНІСТЮ.
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Супруга только с магазина, -картошки-нет,лука-нет,муки-нет. Говорят пенсионеры сметают все,наверное узнали,что Додон сказал,что не нужно особо беспокоится,-ведь умрут в основном пенсионеры...
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У нас ничего не сметают. Правда, с рынка видела тащат на тачках по мешку картошки. И то не глобально. Я думаю, с голода никто не умрет, это точно.
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У нас с понедельника рынок закрывают.
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У нас вже закрили, лише продуктовий сектор залишили.
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До сих пор под впечатлением от видоса итальянской семейки с трупом в доме. Мужик умоляет власти забрать от них труп с вирусом. Это ******. Неудивительно, в Европе еще многим придется подохнуть.
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Россия не Европа, но вирусу наверно плевать.
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Дякую, що ми живемо в цей час випробувань... Зупинемо російських окупантів, а всі репарації від російської агресії пустимо на піднятя зарплат і пенсій! Бий кацабських окупантів і це допоможе підняти пенсії в Україні! Пенсіонери і студенти, підняття ваших прибутків прямо залежить від того чи ми переможемо росію! Тому завжди підтримуйте патріотіичні сили і жити будете багато, або підтримуйте росію і живіть бідно... але тоді не скигліть що у вас мало грошей. Не забувайте, росія в разі поразки виплатить не мнше 100 мільярдів доларів відшкодувань на користь України, у разі якщо Єрмак і Зеленський підпишуть капітуляцію, то Україна отримає дулю без маку! Багате життя - це лише перемога над російським ворогом!!!
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100 мільярдів. А работать не пробовали?
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Ребята, все эти цифры могут не иметь ничего общего с реальностью. Старые люди умирают от старости, а толчком может быть любая инфекция, хоть ОРВИ.
А сколько там на самом деле заболело и умерло в Китае - никто точно не знает.
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Я смотрел в интернете,женщина врач,говорит,что реальные цифры заболевших в рфии - скрывают!
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В Израиле задержаны и отправлены в карантин два туриста из России. Видимо, об эпидемии у нас мы так и будем узнавать по косвенным данным.

И дело даже не в том, что «власти скрывают». Они, скорее, понятия не имеют о реальной ситуации.
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Смерть від короновірусу не сплутаєш ні з яким ОРВІ. Не може бути такого масового двостороннього запалення легенів. Тим більш, що померлих італійців перевіряють на інфекцію навіть після смерті. Всіх. А 200 померлих на день в одному Мілані - це вже щось. В них за пересування по вулиці відразу срок - 7 років в'язниці. В нас шмарклі будуть робити такі заходи?
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