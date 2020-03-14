 "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку

Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами, заявив він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал новин 24.
За його словами, варто відмовитися від подорожей, поки світ лихоманить від коронавірусу.
Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями для того, аби вони цивілізовано поводились. Кулеба припустив, що туркомпанії таки будуть вдаватися до нечесних кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.
"Не час зараз наживатися на громадянах - мор світом пішов. Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - підкреслив глава МЗС.
Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
Весь мир был готов и только у нас паника.
де реакція?
Тому, я вважаю тебе ольгінцем!
І не пелікай мені у відповідь про твій патріотизм... Не повірю...
До чого вже порохоботи опустилися....
А де зараз "батько нації"??? Де хетьман сивочолий???
Мене бісять подвійні стандарти. І у Петі, і у Зе свого часу був бізнес в рашці (у Зе - взагалі до 2018 року), і у Петі, і у Зе офшори, у Петі вілла в Іспанії, в Зе - в Італії, Петя на Мальдіви літав, а Зе - в Оман!
Ну, і чим Зе тоді краще? Я взагалі не розумію наших людей: не подобається Петя - в 1 турі були Гриценко, Кошулинський, комбат Юрій Тимошенко, навщо Зе обирати???
обратно только через карантин
и все будет гуд
интересно, где этот ублюдок и его семейка обычно отдыхает ?
"В 1995 году я еще парнишкой молодым беседовал с Вангой, когда она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества - планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.( ***до речі цифри такого ж порядку дають НА ДАНИЙ МОМЕНТ і статистичні закони -від 16 до 68 млн )
Я сейчас в шоке", - сообщил кум провидицы Сергей Косторной.
Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным. Специалист объяснила, почему Ванга могла считать его старой болезнью. В 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид еще в 1965 году.
Согласно пророчеству Ванги, лекарство от коронавируса изобретут в течение года, примерно через три месяця после пика заболевания.