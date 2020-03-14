 "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку

Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами, заявив він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал новин 24.

За його словами, варто відмовитися від подорожей, поки світ лихоманить від коронавірусу.

Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями для того, аби вони цивілізовано поводились. Кулеба припустив, що туркомпанії таки будуть вдаватися до нечесних кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

"Не час зараз наживатися на громадянах - мор світом пішов. Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - підкреслив глава МЗС.

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Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.