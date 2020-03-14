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 Політика України, Суспільство
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 "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українських громадян не спокушатися гарячими турами туристичних компаній.

Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами, заявив він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал новин 24.

За його словами, варто відмовитися від подорожей, поки світ лихоманить від коронавірусу.

Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями для того, аби вони цивілізовано поводились. Кулеба припустив, що туркомпанії таки будуть вдаватися до нечесних кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

"Не час зараз наживатися на громадянах - мор світом пішов. Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - підкреслив глава МЗС.

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Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181470
 
 
 Топ коментарі
 
а українці закликали уряд відмовитись від курсу на зраду
де реакція?
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краще в гішпанію, говорить петро. "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 9453

До чого вже порохоботи опустилися....
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Мир не пошел по миру. Мир готовился, хотя об этом и не трубили на каждом шагу(наверное потому, что у них нет Трубы). А вы в течение многих месяцев занимались очковтирательством, устраивали представления и делали вид, что все нормально. Это разные, Кулеба, вещи.
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Та, да!
Весь мир был готов и только у нас паника.
"Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 786
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Паника панике рознь. Американцы изначально(много месяцев назад) устраивали карантинные зоны. Там много другого было и уже давно. Это один из примеров, там делалось много другого о котором не трубят. Здесь же этим и не пахло. Очухались только тогда, когда начало припекать. То, что у нас относительно спокойно(относительно, поскольку совсем не факт, что грипп, от которого умирали люди был обычным гриппом) совсем не значит, что поведение властей было адекватно ситуации.
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а українці закликали уряд відмовитись від курсу на зраду
де реакція?
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Рекомендация эксперта! "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 7120
"Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 8158
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Ти, щойно, народ України назвав повними придурками!
Тому, я вважаю тебе ольгінцем!
І не пелікай мені у відповідь про твій патріотизм... Не повірю...
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У нас уже был эксперимент по объединению должности барыги миллиардера и президентской должности в беднейшей европейской стране .Результат - страна стала ещё беднее , а миллиардер ещё богаче .Теперь вот проводим эксперимент с актером комиком
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не всі,а лише ті,хто пройшов "Курси інтенсивної терапії Зеленського" в Інфекційних лікарнях "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку - Цензор.НЕТ 64
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Не купуйтеся на ці дешеві горящі туру, а купуйтеся на тури в Оман, говорить Кулєба.
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краще в гішпанію, говорить петро. "Не покупайтесь на эти дешевые горящие туры", - Кулеба призвал украинцев отказаться от заграничного отдыха - Цензор.НЕТ 9453

До чого вже порохоботи опустилися....
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Так давай, бо у тебе ж Німеччини легко доїхати. Щоб тебе не бачили в Україні, прихильник Зе.
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Вони не опускалися - вони постійно там...
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Чувак, а ти бачиш різницю між поїздкою Петі на Мальдіви і Зе в Оман??? По-моєму, один фіг!
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Добре, чувак. Нехай буде 1:1.
А де зараз "батько нації"??? Де хетьман сивочолий???
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Та мені плювати якось, де він... Я не є його палким прихильником, бо підтримую праві сили

Мене бісять подвійні стандарти. І у Петі, і у Зе свого часу був бізнес в рашці (у Зе - взагалі до 2018 року), і у Петі, і у Зе офшори, у Петі вілла в Іспанії, в Зе - в Італії, Петя на Мальдіви літав, а Зе - в Оман!
Ну, і чим Зе тоді краще? Я взагалі не розумію наших людей: не подобається Петя - в 1 турі були Гриценко, Кошулинський, комбат Юрій Тимошенко, навщо Зе обирати???
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хз... З приводу голосувань у першому турі - згоден. Гарно зрежисовано все було. Треба віддати належне політтехнологам. А що людям здоровомислячим лишалось у другому турі. Порошенко настільки викликав огиду... до блювотного рефлексу. Хто йому винен??? Просрало і прокрало Україну. Місце йому в тюрмі. Тільки ж воно втікло .... Ще раз доказує яке воно брехливе, боягузливе, лицемірне.
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Всегда пожалуйста . Там китайские улыбчивые бизнесмены всегда вам рады !
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пусть едут
обратно только через карантин
и все будет гуд
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После приезда ваших 230 тыс из италии о каком карантине ты говоришь?
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ублюдок Кулеба наторговался водой с российскими оккупантами и теперь поучает лохобанов,
интересно, где этот ублюдок и его семейка обычно отдыхает ?
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пока баранов колотит от коронавируса можно по горящим турам оттохнуть или пусть гаспадин Кулеба платит нам нормальные зарплаты тогда и будем нормально отдыхать
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хто ж тобі боронить(за винятком урядів купи закритих на карантин країн) !?
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з НЕНАУКОВОГО щодо короновірусу.. "Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури", - Кулеба закликав українців відмовитися від закордонного відпочинку - Цензор.НЕТ 1641



"В 1995 году я еще парнишкой молодым беседовал с Вангой, когда она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества - планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей.( ***до речі цифри такого ж порядку дають НА ДАНИЙ МОМЕНТ і статистичні закони -від 16 до 68 млн )
Я сейчас в шоке", - сообщил кум провидицы Сергей Косторной.


Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным. Специалист объяснила, почему Ванга могла считать его старой болезнью. В 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид еще в 1965 году.

Согласно пророчеству Ванги, лекарство от коронавируса изобретут в течение года, примерно через три месяця после пика заболевания.
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А Петрусь уже в Испании в маетке спасается от короновируса. Спасибо за пять лет развития медицины Украины.
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Дякую, що ми живемо в цей час випробувань... Зупинемо російських окупантів, а всі репарації від російської агресії пустимо на піднятя зарплат і пенсій! Бий кацабських окупантів і це допоможе підняти пенсії в Україні! Пенсіонери і студенти, підняття ваших прибутків прямо залежить від того чи ми переможемо росію! Тому завжди підтримуйте патріотіичні сили і жити будете багато, або підтримуйте росію і живіть бідно... але тоді не скигліть що у вас мало грошей. Не забувайте, росія в разі поразки виплатить не мнше 100 мільярдів доларів відшкодувань на користь України, у разі якщо Єрмак і Зеленський підпишуть капітуляцію, то Україна отримає дулю без маку! Багате життя - це лише перемога над російським ворогом!!!
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Покупайтесь на дорогие туры как Кулеба, наворовавший денег из бюджета!
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