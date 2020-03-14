 Польща закриває кордон для іноземців, зупиняє міжнародне залізничне та авіасполучення

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Водночас пункти пропуску на кордоні буде відкрито, й іноземці зможуть покинути країну.
Міжнародне авіаційне та залізничне сполучення буде призупинено в ніч із 14 на 15 березня.
За словами прем'єр-міністра, усі випадки зараження коронавірусом у Польщі "імпортовані" ззовні, тому влада вживає настільки радикальні заходи, щоб вірус надалі не проникав у країну.
Однак дефіциту товарів у країні не буде, оскільки вантажні перевезення здійснюватимуть у звичайному режимі. Внутрішнє авіаційне та залізничне сполучення також залишаться без змін.
Польський кордон також буде відкрито для самих поляків, які будуть повертатися в країну на особистих автомобілях. Але після перетину кордону вони зобов'язані пройти 14-денний карантин.
У торгових центрах працюватимуть лише продовольчі магазини, банки, аптеки, магазини із засобами особистої гігієни.
Ресторани, клуби, паби, бари і казино також буде закрито. Масові зібрання обмежать до 50 людей.
Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.
гастрабайтеры все сюда ломанутся раньше времени
вот прям на курорт в этом, Мариенбурге хотел поехать, но увы.
удачи вам, "братья", и жаль что почти всегда огребали от московитов.(сорри, чет как всегда за историю вспомнил)
Херсонские избиратели Зе и соседних областей радьі?
Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич.
https://censor.net.ua/news/3181446/predlagaem_otkryt_apteki_dlya_krymchan_v_hersonskoyi_oblasti_na_granitse_s_okkupirovannym_poluostrovom
Где-то я видел очень похожее.
Сейчас вспомню...
Але ж питання до преЗедента та його призначенців:
НАВІЩО вони тягнуть потенційну небезпеку в країну?
В їхню поголовну тупість я не вірю.
Це робиться спеціально.
Перекрити лінію розмежування з окупованим Кримом і не пускати заразу в Україну їм як завжди заважає Пєтя.
А МОЖЕ ГІРШЕ !?(
чомусь спритно оминається наявність пасажирського залізничного сполучення з рашкою..
де інфікованих вже напевне десятки тисяч...
здесь ситуация больше похоже на соседей, которые тратят огромные суммы, чтоб не допустить чужих тараканов, когда по квартире уже успешно шастают и размножаются свои.
кстати, ни откуда не следует, что ситуация была бы существенно хуже без этого китайского беспредела.
сейчас же я вижу не государственных мужей, а парад шоуменов.
Дієвий спосіб.
ДАВНО.
поляки хоть и поздно но правильно делают
даже если зараженных много
они смогут только слинять
но не приехать и нарушить карантин
пример китайцев должен быть взят на вооружение
израиль тоже неплохо придумал и успешно внедрил
чем быстрее будут карантины поделены на меньшие локации
тем успешнее будет борьба с распространением
и будет меньше мутаций
остальное все пердеж в муку
https://uploads.disquscdn.com/images/76**************************************************************.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/1073************************************************************.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/626089b2db81199a9c45c996e6bb53134765b67c4a99870115d6770d92fea4c0.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/85157823e63e2860438dd44aae87fa051b016490617ed5c642ad5a00746631bd.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/20ac459eb586bee8be4817fb5df9e41dc80b7b29be4ceb08458e5fa8126fecc2.jpg Третий- Гиркин - https://uploads.disquscdn.com/images/6***************************************************************.jpg . ... . . https://uploads.disquscdn.com/images/cb53f5a74b28452358f292094c7b536f84b1a7fb37f437288164454f7fba684b.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpghttps://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg . . .. . .
.
Американські вчені визначили нові симптоми ранньої стадії коронавірусу
коронавірус.До сьогодні вважалося, що коронавірус проявляється симптомами, схожими на ГРВІ. Але виявилося, що найперша стадія може проявлятися у вигляді порушення травлення.
Американська гастроентерологічна асоціація опублікувала дослідження, в якому описала нові дані про способи передачі COVID-19.
З дослідження американських гастроентерологів слід, що у більшості пацієнтів спостерігаються симптоми, що передують респіраторної стадії з кашлем, нежитем та іншими ускладненнями. Йдеться про розлад шлунка, діарею, нудоту і блювоту в самому початку перебігу захворювання.