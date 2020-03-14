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 За кордоном
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 Польща закриває кордон для іноземців, зупиняє міжнародне залізничне та авіасполучення

У Польщі прийняли рішення призупинити міжнародне залізничне й авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд до країни іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Водночас пункти пропуску на кордоні буде відкрито, й іноземці зможуть покинути країну.

Міжнародне авіаційне та залізничне сполучення буде призупинено в ніч із 14 на 15 березня.

За словами прем'єр-міністра, усі випадки зараження коронавірусом у Польщі "імпортовані" ззовні, тому влада вживає настільки радикальні заходи, щоб вірус надалі не проникав у країну.

Читайте також: Зеленський закликав українців не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів

Однак дефіциту товарів у країні не буде, оскільки вантажні перевезення здійснюватимуть у звичайному режимі. Внутрішнє авіаційне та залізничне сполучення також залишаться без змін.

Польський кордон також буде відкрито для самих поляків, які будуть повертатися в країну на особистих автомобілях. Але після перетину кордону вони зобов'язані пройти 14-денний карантин.

У торгових центрах працюватимуть лише продовольчі магазини, банки, аптеки, магазини із засобами особистої гігієни.

Ресторани, клуби, паби, бари і казино також буде закрито. Масові зібрання обмежать до 50 людей.

Вчора президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181469
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай їх лікує хуйло. Нєфіг пхатись до фашистів.
Польша закрывает границу для иностранцев, останавливает международное ж/д и авиасообщение - Цензор.НЕТ 8196
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это херово...
гастрабайтеры все сюда ломанутся раньше времени
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А зеленьіе раскрьівают пошире границу с оккупированной территорией.
Херсонские избиратели Зе и соседних областей радьі?

Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич.



https://censor.net.ua/news/3181446/predlagaem_otkryt_apteki_dlya_krymchan_v_hersonskoyi_oblasti_na_granitse_s_okkupirovannym_poluostrovom



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ну ты это.... толсто.вато уже чет "шутишь". Пригожину - салям
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это херово...
гастрабайтеры все сюда ломанутся раньше времени
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а ще до..уя гастарбайтерів з "російського напрямку"...(((
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вот как раз хотел поехать, и вот вам и тебе - НА Польша закрывает границу для иностранцев, останавливает международное ж/д и авиасообщение - Цензор.НЕТ 4604
вот прям на курорт в этом, Мариенбурге хотел поехать, но увы.
удачи вам, "братья", и жаль что почти всегда огребали от московитов.(сорри, чет как всегда за историю вспомнил)
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ну это если навели собственной самоизолироваться )
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Чепуха...далеко не всегда. Только когда с украинцами воевали. Или с немцами.
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Так а зекоманда через два дні і то літунів !
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А зеленьіе раскрьівают пошире границу с оккупированной территорией.
Херсонские избиратели Зе и соседних областей радьі?

Предлагаем открыть аптеки для крымчан в Херсонской области на границе с оккупированным полуостровом, - представитель президента в АРК Кориневич.



https://censor.net.ua/news/3181446/predlagaem_otkryt_apteki_dlya_krymchan_v_hersonskoyi_oblasti_na_granitse_s_okkupirovannym_poluostrovom



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Нехай їх лікує *****. Нєфіг пхатись до фашистів.

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У меня дежавю...
Где-то я видел очень похожее. Польша закрывает границу для иностранцев, останавливает международное ж/д и авиасообщение - Цензор.НЕТ 7422
Сейчас вспомню...
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Згодна, нехай.
Але ж питання до преЗедента та його призначенців:
НАВІЩО вони тягнуть потенційну небезпеку в країну?
В їхню поголовну тупість я не вірю.
Це робиться спеціально.
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Новолєс,усе робиця спєціяльно,поки Параша не при кориті 😁
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Тупість зебуїнів не новина.
Перекрити лінію розмежування з окупованим Кримом і не пускати заразу в Україну їм як завжди заважає Пєтя.
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тупість чи Ідіотизм ?


А МОЖЕ ГІРШЕ !?(

чомусь спритно оминається наявність пасажирського залізничного сполучення з рашкою..
де інфікованих вже напевне десятки тисяч...
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даже по фото видно,що не всі прийшли на цю масовку добровільно,нам їх незрозуміти,бо ми настільки вільні,що і президента послати можем
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Эпидемия маразма это. Если в Европе ситуация примерно одинакова, на кой нужны эти "перегородки" между странами? Это как наделать много перегородок в сосуде с газом и ждать, что от этого понизится давление. Не понизится! Польша закрывает границу для иностранцев, останавливает международное ж/д и авиасообщение - Цензор.НЕТ 9396
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неправильно... это как наделать перегородок в судне - дает время не потонуть раньше времени
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в судне другой механизм. нужно излагать, какой?
здесь ситуация больше похоже на соседей, которые тратят огромные суммы, чтоб не допустить чужих тараканов, когда по квартире уже успешно шастают и размножаются свои.
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Вони чинять відповідально, але не несуть відповідальності за те як "шастання та розмноження" стримують в інших країнах, тому потрібні бар'єри. І диванні поради про "ефективність" їм пофігу.
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прихильники "теорії змови продавців масок" ,як бачу,перефарбувались у прихильників підходу "навіщо карантинні заходи,якщо інфекція вже всюди" ?
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и чтоб добавить значимости к блаогоглупости. обязательно слегка хамануть в конце поста. Польща закриває кордон для іноземців, зупиняє міжнародне залізничне та авіасполучення - Цензор.НЕТ 6756 ведь по сути возразить нечем.
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Китайці зупинили саме перегородками між кварталами.
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не совсем. они остановили традиционным для Китая наплевательством на права человека. перегородки тем эффективней, чем меньше ячейки. "в идеале" можно посадить всех в одиночки и....
кстати, ни откуда не следует, что ситуация была бы существенно хуже без этого китайского беспредела.
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Може й так, але динамика там позитивна, навіть якщо зважати про хибність їх данних, у нас сьогодні заборонили міжміські та обласні маршрути, на митниці дурдом, що не заїзджає, то кащляє і пчихає.
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изложу суть своего недовольства. я вижу, что предстоит игра вдолгую. а вдолгую главное уметь рассчитать силы, точнее деньги. а ещё точнее, это почти одно и то же. меры, которые нравятся охлосу, бьют по экономике. нет экономики - нечем сопротивляться вирусу.
сейчас же я вижу не государственных мужей, а парад шоуменов.
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Та це зрозуміло, при кризі ці уроди не зможуть керувати, але при цьому всьому краще лікувати по 100 людей в тиждень, ніж по 2500 в день як в Італії.
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Согласен. Даже если один зараженный уже попал в страну, смысла в дальнейших перекрытиях границы нет. А у поляков уже несколько десятков, которые до карантина успели заразить сотни и тысячи. Имитация бурной деятельности.
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Задача уповільнення розповсюдження залишається постійно. Основне це зупинка роботи всіх місць масового скупчення, вони всі торгові центри крім аптек та продуктових зупиняють, читайте уважніше.
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Вы только читать умеете? А думать? А где сейчас по вашему наибольшее скопление людей??? В аптеках и продуктовых магазинах! Так что именно имитация бурной деятельности с этими запретами. Пользы от них крайне мало.
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Пользи вкрай мало від ваших спроб думати. Можна було б сказати що це виключно ваша проблема, але це не так - на жаль, заразитесь і ходитимете заражатимете інших "бо це малозначуща фігня".
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А как вы узнаете, что он или вы заражены? Ей богу, вы откровенную ахинею пишете.
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відповідь частково нижче плюс почитайте вже нарешті офіційні медичні рекомендації, але якщо клепки у вас нема, то слова не допоможуть Польща закриває кордон для іноземців, зупиняє міжнародне залізничне та авіасполучення - Цензор.НЕТ 2660
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Вы уверены, что вчера или позавчера с вами рядом не стоял или не сидел зараженный? Если вы адекватный человек, то понимаете, что гарантии нет, потому что вирус уже в Украине. И закрытие авиасообщения нашей страной добавит вам этой уверенности? Если вы адекватный человек, то нет.
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До вам подібним не доходить, що це не питання "гарантій", а питання зниження ймовірності. Тайвань вводить 2тижневий карантин для всіх прибулих з Європи, Нова Зеландія взагалі для всіх хто в'їджає. Україна мала б це 3 тижні тому зробити, тому справедливе твердження, що тут вже є сотні чи тисячі заражених, але ж "тут" поняття розтяжиме - у великогго розміру країні майже 40 млн людей мешкає і будь-що що зменшить швидкість розповсюдження на початковому етапі врятує в подальшому сотні й тисячі життів. Задача тягнути час до появи лікування - вакцинації тих, хто ще не заразився, і появи імунітету в тих хто перехворів, який уповільнюватиме зараження.
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Вам лично не с вирусом, а с нервишками надо решать проблему, пишете истерический бред.
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перекриття кордонів СПОВІЛЬНЮЄ роповсюдження.

Дієвий спосіб.

ДАВНО.
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Учиться надо было лучше. Меня и тут неплохо кормят, лучше чем в Пильшах.
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Нет...такое же россиянское быдло, как и Вы. Польща закриває кордон для іноземців, зупиняє міжнародне залізничне та авіасполучення - Цензор.НЕТ 7011
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Сегодня вся Италия выйдет на балконы и будет петь гимн страны.Поддержим их на переднем крае борьбы с мировым вирусом.ДЕРЖИСЬ ИТАЛИЯ(АТАЛИЯ).
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ох и знатоки вирусологии в каментах...
поляки хоть и поздно но правильно делают
даже если зараженных много
они смогут только слинять
но не приехать и нарушить карантин
пример китайцев должен быть взят на вооружение
израиль тоже неплохо придумал и успешно внедрил
чем быстрее будут карантины поделены на меньшие локации
тем успешнее будет борьба с распространением
и будет меньше мутаций
остальное все пердеж в муку
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В Китае пандемия с ноября 2019-го...и только сейчас на убыль пошла. Если желтые комми опять не врут.
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Зато Україна тількт 17 числа закриє кордони... Через Зеленського скоріше всього загинуть сотні тисяч українців... Зеля, не тупи, з тебе ж потім буде спрос. Ти вже показав себе як російський слуга, тепер показуєш щей як повний дурень... Хоча про що я? тебе всі вже давно приписали в 100% дурника і зрадника... і ти всіма способами це показуєш вже в відкриту.. (( Шкода лохів які за тебе голосували, а тепер сотнями тисяч вмиратимуть бо ти кордони не спроможне оперативно перекрити.
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Березня 14th, 2020
Американські вчені визначили нові симптоми ранньої стадії коронавірусу
коронавірус.До сьогодні вважалося, що коронавірус проявляється симптомами, схожими на ГРВІ. Але виявилося, що найперша стадія може проявлятися у вигляді порушення травлення.
Американська гастроентерологічна асоціація опублікувала дослідження, в якому описала нові дані про способи передачі COVID-19.
З дослідження американських гастроентерологів слід, що у більшості пацієнтів спостерігаються симптоми, що передують респіраторної стадії з кашлем, нежитем та іншими ускладненнями. Йдеться про розлад шлунка, діарею, нудоту і блювоту в самому початку перебігу захворювання.
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