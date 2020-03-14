 Ворог 13 березня 6 разів обстріляв позиції ОС, тричі - від початку цієї доби, поранено бійця

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Цензор.НЕТ.
Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу населеного пункту Лебединське обстрілювали з мінометів калібру 82 мм (ворог випустив 11 мін), а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Славне зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл із великокаліберного кулемета; неподалік Новомихайлівки зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли, а саме: неподалік Оріхового - з 82-мм міномета (8 мін); поруч із Кримським - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Окрім цього, противник здійснив обстріл із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
13 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС.
Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм (3 міни), а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Шуми - з 120-мм мінометів (6 мін), 24 міни з мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат немає.
А на древко - обмоченные штаны сивого мерина!
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Саме в цей день у 2014 році перші 500 бійців Самозахисту Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого батальону Добровольців
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9 год ·
Не знаю, казав вже хтось про це чи ні. Але як на мене - це зараз найважливіше.
Питання: чим думали українські мінськопідписанти, підписуючи вирок - сподіваюся, все-таки собі, а не нашій державі - напередодні Маршу добровольців?
Все просто: думали на цю тему взагалі не вони. За них думав Путін. Якому дуже-дуже треба вкинути Україну в хаос. Конкретніше - примусити наших ватних та напів-ватних можновладців накоїти щось таке, після чого небайдужа меншість почне по них стріляти. Путіну треба це зараз - і всі ці роки було треба - як повітря.
Інакше - ну не можу я пояснити, як люди, що смертельно бояться українських патріотів (яких вони вважають небезпечними радикалами), пішли на таке за день до заздалегідь запланованого смотру патріотів на вулицях столиці.
Лити воду на млин Путіна дуже не хочеться. Але якщо в тій ситуації, що склалася - враховуючи Мінськ і враховуючи марш - не дати замаскованій під карамельку ваті по зубах - то ватні карамельки просто вже ніколи більше нас не боятимуться. І робитимуть взагалі все, за що їм заплатять.
Тому не можна допускати, щоб вони і цього разу відбрехалися від нас розмитими поясненнями і тимчасовим "кроком назад". Якщо менеджер ресторану образив відвідувачів, директор не просто вибачається перед ними - він звільняє менеджера.
Отже, треба поставити конкретну вимогу: звільнення Єрмака. Можливо, він і не головний у цій темі. Але чиясь голова за таке повинна полетіти. Маємо добиватися цього усіма можливими, окрім масового кровопролиття, методами. Бо якщо одна голова полетить, наступна, перш ніж іти на поступки ворогу, принаймні добряче подумає.
P.S. Хоч я і діючий військовослужбовець, я завтра буду на Марші. Бо в такій ситуації кожен українець повинен бути найперше українцем, а вже потім усім іншим.