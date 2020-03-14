 Ворог 13 березня 6 разів обстріляв позиції ОС, тричі - від початку цієї доби, поранено бійця

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Цензор.НЕТ.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу населеного пункту Лебединське обстрілювали з мінометів калібру 82 мм (ворог випустив 11 мін), а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поруч із населеним пунктом Славне зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл із великокаліберного кулемета; неподалік Новомихайлівки зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли, а саме: неподалік Оріхового - з 82-мм міномета (8 мін); поруч із Кримським - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник здійснив обстріл із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

13 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська тричі обстріляли позиції ОС.

Два обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Новолуганського - з міномета калібру 82 мм (3 міни), а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік населеного пункту Шуми - з 120-мм мінометів (6 мін), 24 міни з мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь із великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат немає.



