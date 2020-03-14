 Судовий процес у справі MH17 через коронавірус не скасують, але можуть змінити перебіг слухань

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Hromadske International розповів журналіст-розслідувач Bellingcat Крісто Грозєв.

"У будь-якому випадку слухання продовжаться, просто вони, можливо, не дозволять глядачам дивитися їх у залі", - сказав Грозєв.

На думку Грозєва, судовий процес у справі МН17, який за графіком має продовжитися 23 березня, триватиме не більше двох років. Цього достатньо, щоб люди продовжили цікавитись справою, зауважив він.

"Я не думаю, що графік судових засідань постраждає, але спосіб їх проведення цього року може змінитися", - зазначив журналіст.

Зазначимо, 13 березня видання nu.nl із посиланням на Окружний суд Гааги повідомило, що слухання у справі МН17, найімовірніше, перенесуть, але одночасно судовий процес намагатимуться змінювати якомога менше.

Читайте також: Суд у справі МН17 можуть відкласти через коронавірус

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

Читайте також: Затриманого в січні охоронця збитого МН17 звільнили від відповідальності за допомогу слідству, - судове рішення

9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.