 Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підтвердило рейтинг України на рівні "В" зі стабільним прогнозом

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Попри зміцнення фундаментальних факторів, включно зі збільшенням валютних резервів, скромним дефіцитом бюджету і скороченням державного боргу до ВВП, Україна стикається з ризиками, пов'язаними з погіршенням ситуації у світовій економіці та фінансах", - наголошується в повідомленні агентства в ніч на суботу.
S & P додає, що неясними наразі є наслідки нещодавніх перестановок в уряді для динаміки реформ в Україні і відносини країни з ключовими кредиторами.
Порошенко соирался с 01.01.2020 сделать цену газа 12350 за тыс кубов, а при Зеленском за февраль 4000. Зрада. Порохоботы должны разницу сразу перечислять Порошенко на панамский офшорный счет
Для всех адекватных кредитный рейтинг Украины в сентябре 2019 года был повышен с В- до В. А сегодня его подтвердили на том-же уровне.
https://24tv.ua/ru/vedushhee_rejtingovoe_agentstvo_fitch_povysilo_kreditnyj_rejting_ukrainy_n1202476
Рейтинг "В" - это не инвестиционный высокоспекулятивный класс. Впрочем, это значительно лучше, чем в 2015 году, когда рейтинг падал до "SD" - частичный дефолт. Потому что де-факто дефолт таки произошел, ведь реструктуризация это и есть дефолт, только не де-юре, а де-факто, потому что по согласию.
Це один з найнижчих рейтингів.
Причому поруч трохи нижче знаходиться категорія "С", а то вже дно.
Сегодня у нас стабилиЗЕц полный