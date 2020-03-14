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Все про:прогноз (75) рейтинг (317)

 Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підтвердило рейтинг України на рівні "В" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poors підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B", короткострокові рейтинги "B" і рейтинги за національною шкалою "uaA", прогноз за ними "стабільний".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Попри зміцнення фундаментальних факторів, включно зі збільшенням валютних резервів, скромним дефіцитом бюджету і скороченням державного боргу до ВВП, Україна стикається з ризиками, пов'язаними з погіршенням ситуації у світовій економіці та фінансах", - наголошується в повідомленні агентства в ніч на суботу.

S & P додає, що неясними наразі є наслідки нещодавніх перестановок в уряді для динаміки реформ в Україні і відносини країни з ключовими кредиторами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181459
 
 
 Топ коментарі
 
Цей нікчемний рейтинг української економіки ми маємо завдяки антиукраїнським діям зевлади.
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Рейтинг "В" - має свою повну назву.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Кредитний_рейтинг
Це один з найнижчих рейтингів.
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Так за попередньою влади рейтинг же був не кращий.
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З якого російсько міста ведете пропаганду?
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Как вы это определили и какое это имеет значение?
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Це моя справа, але я бачу, що ви маєте ненависть до українців.
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Если я не ошибаюсь.то вы год назад писали на русском языке
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Раніше я писав також і українською мовою, але справа у ваших коментарях.
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А что не так в моих коментариях? Мы в свободном мире .
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Читайте уважно, бо повторювати не буду.
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Не нужно строить из себя разведчика . У вас это плохо получается.
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Так у Вас нижче те саме что и выще Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом - Цензор.НЕТ 8803 возраст ,я понимаю.
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Я написав по темі. Вивід вас тільки московський флуд, бо ви там жили.
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Вы ошибаетесь,потому что много смотрите телевизор . В маскве был ,но не жил.А слово флуд ,это для обрубания демократии . То есть вроде всё можно говорить , но если не в русле ,то значит флуд🤣
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Психологія у вас московська. Це ви не пропили.
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Интересно ,где в слове " стабильно" , вы умудрились увидеть ненависть к украинцам?
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правильно собака серет, да неправильно ложит
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... со стабильным прогнозом коронавируса Cоvid-19
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Цей нікчемний рейтинг української економіки ми маємо завдяки антиукраїнським діям зевлади.
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Так за попередньою влади рейтинг же був не кращий.
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При цьому МВФ давав кредити, а зараз відмовив.
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Можливо, бо ця влада лише краще гроші.
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Четверть надходжень, яких зараз нема в бюджеті. Вам це невідомо?
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Ерунда . Это всё лапша на уши . 30 лет назад Вы знали сумму бюджета? Я думаю нет .Тогда у вас всё стояло и в кармане десятка и вы были счастливы .🤣 .А сейчас почему то вас волнует бюджет страны .
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Я також задавав питання на яке ви не відповіли. А ваше твердження, що чверть бюджету "єрунда" дає можливість говорити тепер про ваш флуд. 30 років тому був 1990 рік, який я добре пам'ятаю з реформою вашого московського Павлова. Тому не флудіть, москвич.
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Закон природы: порохоботы врут всегда. Причина в том, что в конце 2018-го неправильно предсказали средний курс доллара на 2019-й, он был 24-25, а не 27-28, поэтому в гривнях меньше. Но удалось резко уменьшить инфляцию, до недавнего времени резко уменьшить доходность ОВГЗ до вменяемых 9-10%, а не 18%, как побаловал себя Порошенко. Это дало возможность уменьшить ставку НБУ, что приведет к оживлению экономики, т.к. бизнес может брать кредиты под вменяемый процент, а не свыше 30. И вишенка.
Порошенко соирался с 01.01.2020 сделать цену газа 12350 за тыс кубов, а при Зеленском за февраль 4000. Зрада. Порохоботы должны разницу сразу перечислять Порошенко на панамский офшорный счет
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А зараз курс більше, тому різницю заплатите ви в спамі.
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Типичный платный порохобот. Ты ему факты, в ответ пустота или оскорбления.
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Йшов рік, коли Барига (тм) не при владі. За цей час панамська прокуратура встигла закрити на нього справу та відкрити її на мудака Портнова. Та Зелібоби й досі розповідають про "панамські офшори" та "украдені у трудового наріду" гроші.
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Ты не понял. Незаконного в открытии офшора ничего нет. Но само создание его во время Иловайска - моральный вопрос. Западные политики уходили в отставку только после обнародования факта наличия такого офшора.
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Скільки разів Світовий Лідер за неповний рік пішов у відставку?
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Вже багато чого трапилося, тому від вас цей коментар неправдивий.
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То есть какому рейтингу вы уже поверили? Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом - Цензор.НЕТ 9848
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Я і сам бачу нашу економіку, яка реально стала значно гіршою.
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Глупости .Бывает лучше,бывает хуже ,бывает больше , бывает меньше- Это и есть экономика .
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С возрастом всегда гирше .Но к экономике страны , личное здоровье отношение не имеет.
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Какахометатель, ты бы хоть пару минут потратил и посмотрел изменение этого рейтинга, а потом насыпал какашек. НО, чукча не читатель, он писатель. Да чушка?

Для всех адекватных кредитный рейтинг Украины в сентябре 2019 года был повышен с В- до В. А сегодня его подтвердили на том-же уровне.
https://24tv.ua/ru/vedushhee_rejtingovoe_agentstvo_fitch_povysilo_kreditnyj_rejting_ukrainy_n1202476
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Ребята (или девчата), вы пишите эту новость не для Wall Street Journal, большинству будет понятно только слово "стабильный", которое в данном случае лишь означает отсутствие угроз для понижения рейтинга в ближайшее время.

Рейтинг "В" - это не инвестиционный высокоспекулятивный класс. Впрочем, это значительно лучше, чем в 2015 году, когда рейтинг падал до "SD" - частичный дефолт. Потому что де-факто дефолт таки произошел, ведь реструктуризация это и есть дефолт, только не де-юре, а де-факто, потому что по согласию.
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Рейтинг "В" - має свою повну назву.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Кредитний_рейтинг
Це один з найнижчих рейтингів.
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Десь між "нижчий інвестиційний" та "не інвестиційний спекулятивний".
Причому поруч трохи нижче знаходиться категорія "С", а то вже дно.
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Саме так! Тому в статті треба давати повну назву, а не писати "стабільний". "В" це стабільна економіка, яка лежить на дні.
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Соглашусь с агентством.
Сегодня у нас стабилиЗЕц полный
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Ви помилилися сайтом. Вам на нігерійський сайт.
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в України вже давно стабільно "рейтинг" ЖОПА ...тільки сморід дерьма змінюється ...але теж "стабільно" міняємо одне гімно на інше ...таке враження що ті хто "галасують" у нас вважають себе вічними ...так і борсаємося у "стабільному" дерьмі ...хоча ні цей турбосральнік обішов всіх папередніків ...вирішили своїм "свіжаком" додушити всіх і відразу ...але "стабільно" сруліпул так сказали нам "папуасам"
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