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Все про:карантин (168) COVID-19 (855)

 Зеленський закликав українців не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян країни не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів захворювання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Від кожного з нас дуже багато залежить. Кожна людина, у якої проявляються навіть легкі симптоми захворювання, має самоізолюватись протягом щонайменше семи днів і обов'язково звернутися до сімейного лікаря", - сказав він у своєму зверненні до українського народу, опублікованому на його сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Зеленський закликав українців дотримуватися простих заходів особистої гігієни: мити руки з милом ретельно і не менше 30 секунд, користуватися антисептиком; вітатися, не тиснучи руки і не цілуючи один одного в щоки, дотримуватися дистанції в один метр.

"Варто пам'ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Необхідні критичне мислення, холодна голова і заходи гігієни. Окрім іншого, потрібна й інформаційна гігієна. Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть просто посіяти паніку серед нас, серед українців. Вірус паніки гірший за коронавірус", - зауважив він.

Президент підкреслив, що українці пережили і їх не здолали "пташиний грип, свинячий грип та іспанський грип". "Ми сильні, і у нас все буде добре! Бажаю вам 36,6. Будьте здоровими, дорогі українці!" - сказав він.

Читайте також: Тимчасова заборона масових заходів - це не зазіхання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181458
 
 
 Топ коментарі
 
зеля гашишная - сам изолируйся! сгинь уже с наших глаз!
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13 марта министр охраны здоровья Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".
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Емец - вестник апокалипсиса хренов...
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Тогда логично переходить к следующему -Что делать с самоизолироваными пенсионерами когда они умрут?
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Перекрутили з портрета падлошенко
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Зелена шморкля,і ти не панікуй... Якщо тебе не витягнуть з борта на Тель-Авів. Коли витягнуть,тварюка,ось тоді запанікуєш..
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буба головной камадучий призвал?
мы построились по ранжиру и в один голос рявкнули - пошел на буй! - и шо интересно - ниxто нe уклонился....
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Не так давно пішов в поліклініку. Повинен був робити біохімічний аналіз крові. Але там заявили що них немає реактивів. І сказали якщо я хочу, то можу у платній клініці зробити. І так дуже багато різних процедур.
Отак і з короновірусом буде. Всіх ізолюють, карантин буде і скажуть лікуватись самим.
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А Вова не хочет самоликвидироваться с поста президента. По-моему, самое время.
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Зеля, а бабки за проданные в Китай маски карман не жмут? Твой подельник Радуцкий продал ВЕСЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС Украины.!!! Яхонтовый ты наш мародер от медицины. И тепрь стоишь, как отец нации, возле ненавидимого тобой флага ? Гад ты. Смерти украинцев от короновируса -- а они будут, потому что ты занимался не подготовкой к эпидемии, а разграблением медицины перед эпидемией --на твоей совести. . А еще костюмчик напялил, вроде как приличный человек. Тьфу, смотреть мерзко.
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сопоставление сделано на сравнимых величинах
2234 -2210 разница всего 24
2489 -2405 разница меньше 3,3 %% от 2489
4562 -4654 разница меньше 2 %% от 4654
7155 -6817 разница меньше 4,7 %% от 7155
7155 -6971 разница меньше 2,6 %% от 7155

= = = = = = = = = =
Олег Розгонов (12.03.2020 11:46) :
если сегодня заразить 1000 человек
и на следующий день никто из зараженных не умер - то вирус вообще не смертельный ?

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кто назовёт причину по которой в Украине будет как в Китае , а не в Италии ?.

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов - Цензор.НЕТ 1825
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следует помнить : ИДЁТ ГИБРИДНАЯ ВОЙНА на уничтожение украинцев



поэтому необходимо предусматривать ,
что при большом скоплении людей

несколько уродов могут распылить аэрозоль с инфекцией ...

зеленский должен уйти с должности добровольно
не подвергая смертельному риску жизни Граждан Украины !

.
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В Албанії влада ввела комендантську годину через коронавирус.

Румунія запровадила обмеження на кордоні через коронавірус

Чехія закриє усі свої кордони через коронавірус

Заражена коронавірусом жінка з Житомирської області перебуває у важкому стані, підключили до системи вентиляції

За останні кілька днів позитивні тести на коронавірус Covid-19 здав цілий ряд політиків і відомих спортсменів.

Так, напередодні коронавірус Covid-19 був виявлений у міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона. Діагноз був поставлений Даттону всього через кілька днів після зустрічі розвідувального альянсу «П'ять Очей», де він зустрічався з Іванкою Трамп і рядом високопоставлених чиновників із США, Великобританії, Канади та Нової Зеландії.

Крім нього, коронавірус Covid-19 підтвердили у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі Грегуар-Трюдо. ЗМІ повідомляють, що відчуває вона себе нормально. У подружжя немає симптомів коронавірусу. Однак пара буде перебувати на карантині протягом 14 днів.

Заразилася також перша чиновниця Іспанії - міністр з питань рівності Ірен Монтеро. На карантин також пішли віце-прем'єр Пабло Іглесіас та і чоловік Ірен Монтеро. Через хворобу Монтеро, всі члени уряду Педро Санчеса повинні пройти діагностичні тести.

У Великобританії коронавірус Covid-19 підхопив член парламенту країни і міністр з питань безпеки пацієнтів, попередження самогубств і психічного здоров'я Надін Доррис.

А в Польщі коронавірус Covid-19 підтвердили у командувача Збройними силами Польщі Ярослава Міка. Вірус виявили після його повернення з військової ради в Німеччині.

Гірше всього ситуація в Ірані, де заразилися: міністр промисловості Ірану Реза Рахмані, віце-президент з питань жінок та сім'ї Масуме *******, віце-міністр охорони здоров'я Ирадж Харірчі.

Коронавірусною інфекцією захворів також представник Ельзасу у національних зборах Франції Жан-Люк Райцер - 68-річний чоловік у важкому стані. Позитивний тест у міністра культури Франції Франка Ристера.

Також захворів лідер коаліції, голова Демократичної партії Італії та губернатор області Лаціо Нікола Дзінгаретті.

Крім того, зараз перевіряють на коронавірус президента Бразилії Жаїра Болсонару. На цьому тижні Болсонару повернувся зі США, де зустрічався з Дональдом Трампом. ЗМІ також повідомляють, що глава спеціального секретаріату з питань комунікацій адміністрації президента Бразилії Фабіо Вайнгартен інфікований коронавірусом.

Також повідомлялося про те, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка підозрюють коронавірус Covid-19.
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Кажуть, що у Радомишлі та жінка померла...
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Задают журналисты вопрос Министру здравоохранения РФ, Веронике Игоревне Скворцовой:
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
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Гиперлуп опять не по теме. Выступление нормальное. Перечислены разумные шаги
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следует помнить : ИДЁТ ГИБРИДНАЯ ВОЙНА на уничтожение украинцев

поэтому необходимо предусматривать ,
что при большом скоплении людей

несколько уродов могут распылить аэрозоль с инфекцией ...

зеленский должен уйти с должности добровольно
не подвергая смертельному риску жизни Граждан Украины !

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Да ты прав.
Китай начал коронавирус разносить лишь с одной целью. Уничтожить украинцев! Других целей не было. Правда случайно заразив весь мир... НО цель одна- Украина!
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"Трампа перевірять на Covid-19: дві особи, які контактували з ним, захворіли" - УП.
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" ДЕРЖИТЕ НОГИ В ТЕПЛЕ, ЖИВОТ В ГОЛОДЕ, А ГОЛОВУ В ХОЛОДЕ - СУКИНЫ ДЕТИ " - СКАЗАЛ СУВОРЫЙ ПЕТРУШКА НАПОЛЕОН И УЛЕТЕЛ В СВОЙ КОСМОС )))
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сколько заработал кореш обосцанного Сивохи
с торговли масками ?
Слуги Народа грязные подонки
я голосовал за кидалу, я лох
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Зеленський- вісник Апокаліпсису. А супутники його-
Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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кацахол, можно я твой шедевр тоже постить буду ? Хоть изредка . Он шикарен.
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- "Были демоны, мы этого не отрицаем. Но, они..." https://www.youtube.com/watch?v=1iaFF0x_RvQ
- Если переозвучить "самоликвидировались" на "самоизолировались", было бы самое то.
Но, на жаль, не вмею.
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Боягуз призывает не паниковать...Цирк продолжается
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А что за паника в самом деле?
Не порохоботы ли три дня назад орали с пеной у рта - зачем вводить карантин?
У нас ТОЛЬКО ОДИН заболевший!!!
Петя методички новые подкинул?
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До речі. Петро Олексійович покинува свій народ, свою армію, і своїх прихильників, і поїхав на віллу в Іспанії, чи це зелені враки?
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Именно так.
Как только дело доходит до вручения подозрения в прокуратуре, у Петра Лексеича, известного своей храбростью, вдруг срочно обнаруживаются дела за границей.
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Наразі 40 нардепів фракції «Слуга народу» підписались під зверненням до президента Зеленського і цей список буде доповнюватися

Частина народних депутатів фракції «Слуги народу» звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Відповідне звернення підписали вже 40 нардепів фракції.

Депутати зазначили, що анонсована Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Однак, її створення, на думку парламентарів, може поставити під сумнів законодавчо закріплену російську агресію щодо України.

«У зв'язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, суперечать діючому законодавству держави та національним інтересам», - йдеться у зверненні.

Також нардепи хочуть, аби українська делегація у ТКГ в Мінську регулярно звітувала перед парламентом щодо стану переговорів.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/vzhe-40-slug-narodu-vistupili-proti-stvorennya-konsultativnoji-radi-z-ordlo-665645.html
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Чергова вистава після падіння жирного алкана. Певно,має показати,що в парламенті достатньо опозиційних сил,які проти,і не варто мітингувати.
Депутути мають створювати законопроекти,писати звернення в ДБР і СБУ,створювати ТСК,робити заяви до виборців,блокувати в разі такого форс-мажору трибуну...Замість цього вони звертаються до вождя,який делегував та інструктував Кучму на те підписання.
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Він вражає їх першими тому що їх значно значно більшею. Статистично 73% за зелю і 4% за незелю - звичайно що скоріше захворіє хтось з 73%.
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Ні, бо 73% це здорова частина народу, а 8% це хвора, немішна і чмошна частина.
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фэйспалм.... зеля клиническими идиотами не брезгует.... где вас таких на постинг набирают? на какой бирже копирайтинга такие.....?
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Плюнь тому хто каже в очі, бо то дібіл восьміпроцентний.
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От підлі ЗЕгниди, використали балаган з вірусом щоб протягнути капітуляцію. За один день відбілили рашку з куйлом від війни, а вечором куйлу подарунок - звільняють рашку-окупанта від матеріального утримання населення окупованих територій. Майже рік ЗЕвлада смокче у рашки,(здача територій, помякшення засраного іміджу рашки на між.нар.арені, відмова від позовів за газ, купівля рос.ел.енергії, доступ рос.товарам на укр.ринок, вода в Крим, репресії патріотів), а що взамін ? Проститутці за мінєт платять, дружині чоловік щось подарує. Цікаво за що продалась ********* ?
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Зеленский призвал не паниковать.
Назначенного им министра охраньі здоровья времен Яньіка Зе посадит за разгон паники или хотя бьі уволит?
Голова МОЗ заявив, що від коронавірусу «помруть усі пенсіонери».

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації заявив, що в Україні від коронавірусу "помруть усі пенсіонери".
Про це у Facebook написав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
"Новий міністр охорони здоров'я щойно на засіданні профільного комітету заявив, що через вірус: "помруть всі пенсіонери"…. це транслює канал "Рада", дивляться громадяни. І головне - це не відповідає дійсності.
Поставив питання міністру. Дав можливість виправити помилку. Відповідь звичайно така, що не зрозуміло - заспокоїв, чи нагнав ще паніку", - написав нардеп.
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В Ухані китайці в певний час виходили на балкони і кричали МИ ПЕРЕМОЖЕМО. І перемогли. По вірі вашій буде дано вам.(Біблія)
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У Китаї не тільки кричали. Там влада РОБИЛА конкретні справи для зупинки епідемії та лікування хворих, будували лікарні за лічені дні, забезпечували медичним обладнанням та ліками, а наші тільки язиками мелють.

В Церквах читають Біблію, але ЧОМУСЬ закликали зараз масово не цілувати ікони, не причащатись і при бажанні молитись вдома.
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Не дотримуватись ніякої гігієни, бо про неї ще 2 тижні тому казав Комаровський, а він ватник.
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Нічого страшного,каже Вовка,іспанський грип же побороли !
Ну,як сказать,побороли.... З мільярда восьмиста мільйонів вмерло до ста мільйонів-всього лиш кожен двадцятий.Фігня,прарвьомся !
Тупа Мєндєль пише тексти для тупого Зєлі.
Что будет, если эпидемия "испанки" разразится сейчас? Мы все умрем?

Зеленский призвал украинцев не паниковать в связи с коронавирусом, соблюдать гигиену и самоизолироваться в случае даже легких симптомов - Цензор.НЕТ 6875
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Паниковать нужно!
Но коронавирус здесь непричем.
Паниковать нужно в связи с поведением власти - "как слон в посудной лавке".
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ти б показав на особистому прикладі кілька гігієнічних прийомів: показав би, як міняєш памперси після виступів Федини, Звіробій, Пояркова...
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Воно не тільки шут,а іще і лікар. Такий виступ по телебаченню достойний сімейному лікарю, а не президенту.
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Самоізолюватися у випадку відчіття симтомів? Тобто іншими словами "х...й тобі, а не лікування".
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- Дайте мне вот ту фарфоровую крысу...
- Это не крыса...это бюст оманского ослика...
- Офигеть...дайте два...
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У моніки виявлений симптом малороства, самоізолюйте його вже нарешті
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Делать с вирусом мы ничего не собираемся да и не хотим я умываю руки и самоизалируюсь.Вот что сказал великий зеля народу.
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Надо в срочном порядке запретить ,перебивание одновременно 30 прихожан!!!!!!!!!Граждани Украины которые приедут с Италии,Австрии.....Могут там заразить людей ,когда начнут массово возвращаться в Украину!!!!
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Взаимно Зеленский! Самоизолируйся уже поскорей
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Я більше, ніж впевнений, що теперешній карантин просто підігнали під злив Україні у Мінську. Щоб люди массово не виходили на протести. Поки в Україні пройде вірус, як каже зельц, спасати буде вже нічого... Два місяці НІЧОГО не робили з карантином, тільки зараз ввели. Цінічності немає меж.
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зеленский, а что такое устройство для обеззараживания воздуха? И где его достать? Ты то знаешь, и народу тоже интересно.
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