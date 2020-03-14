 Зеленський закликав українців не панікувати у зв'язку з коронавірусом, дотримуватися гігієни і самоізолюватись у разі навіть легких симптомів

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
"Від кожного з нас дуже багато залежить. Кожна людина, у якої проявляються навіть легкі симптоми захворювання, має самоізолюватись протягом щонайменше семи днів і обов'язково звернутися до сімейного лікаря", - сказав він у своєму зверненні до українського народу, опублікованому на його сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.
Зеленський закликав українців дотримуватися простих заходів особистої гігієни: мити руки з милом ретельно і не менше 30 секунд, користуватися антисептиком; вітатися, не тиснучи руки і не цілуючи один одного в щоки, дотримуватися дистанції в один метр.
"Варто пам'ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Необхідні критичне мислення, холодна голова і заходи гігієни. Окрім іншого, потрібна й інформаційна гігієна. Не ведіться, будь ласка, на провокації інтернет-аферистів, які за гроші хочуть просто посіяти паніку серед нас, серед українців. Вірус паніки гірший за коронавірус", - зауважив він.
Президент підкреслив, що українці пережили і їх не здолали "пташиний грип, свинячий грип та іспанський грип". "Ми сильні, і у нас все буде добре! Бажаю вам 36,6. Будьте здоровими, дорогі українці!" - сказав він.
мы построились по ранжиру и в один голос рявкнули - пошел на буй! - и шо интересно - ниxто нe уклонился....
Отак і з короновірусом буде. Всіх ізолюють, карантин буде і скажуть лікуватись самим.
2234 -2210 разница всего 24
2489 -2405 разница меньше 3,3 %% от 2489
4562 -4654 разница меньше 2 %% от 4654
7155 -6817 разница меньше 4,7 %% от 7155
7155 -6971 разница меньше 2,6 %% от 7155
= = = = = = = = = =
Олег Розгонов (12.03.2020 11:46) :
если сегодня заразить 1000 человек
и на следующий день никто из зараженных не умер - то вирус вообще не смертельный ?
поэтому необходимо предусматривать ,
что при большом скоплении людей
несколько уродов могут распылить аэрозоль с инфекцией ...
зеленский должен уйти с должности добровольно
не подвергая смертельному риску жизни Граждан Украины !
.
Румунія запровадила обмеження на кордоні через коронавірус
Чехія закриє усі свої кордони через коронавірус
Заражена коронавірусом жінка з Житомирської області перебуває у важкому стані, підключили до системи вентиляції
За останні кілька днів позитивні тести на коронавірус Covid-19 здав цілий ряд політиків і відомих спортсменів.
Так, напередодні коронавірус Covid-19 був виявлений у міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона. Діагноз був поставлений Даттону всього через кілька днів після зустрічі розвідувального альянсу «П'ять Очей», де він зустрічався з Іванкою Трамп і рядом високопоставлених чиновників із США, Великобританії, Канади та Нової Зеландії.
Крім нього, коронавірус Covid-19 підтвердили у дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо - Софі Грегуар-Трюдо. ЗМІ повідомляють, що відчуває вона себе нормально. У подружжя немає симптомів коронавірусу. Однак пара буде перебувати на карантині протягом 14 днів.
Заразилася також перша чиновниця Іспанії - міністр з питань рівності Ірен Монтеро. На карантин також пішли віце-прем'єр Пабло Іглесіас та і чоловік Ірен Монтеро. Через хворобу Монтеро, всі члени уряду Педро Санчеса повинні пройти діагностичні тести.
У Великобританії коронавірус Covid-19 підхопив член парламенту країни і міністр з питань безпеки пацієнтів, попередження самогубств і психічного здоров'я Надін Доррис.
А в Польщі коронавірус Covid-19 підтвердили у командувача Збройними силами Польщі Ярослава Міка. Вірус виявили після його повернення з військової ради в Німеччині.
Гірше всього ситуація в Ірані, де заразилися: міністр промисловості Ірану Реза Рахмані, віце-президент з питань жінок та сім'ї Масуме *******, віце-міністр охорони здоров'я Ирадж Харірчі.
Коронавірусною інфекцією захворів також представник Ельзасу у національних зборах Франції Жан-Люк Райцер - 68-річний чоловік у важкому стані. Позитивний тест у міністра культури Франції Франка Ристера.
Також захворів лідер коаліції, голова Демократичної партії Італії та губернатор області Лаціо Нікола Дзінгаретті.
Крім того, зараз перевіряють на коронавірус президента Бразилії Жаїра Болсонару. На цьому тижні Болсонару повернувся зі США, де зустрічався з Дональдом Трампом. ЗМІ також повідомляють, що глава спеціального секретаріату з питань комунікацій адміністрації президента Бразилії Фабіо Вайнгартен інфікований коронавірусом.
Також повідомлялося про те, що у президента Білорусі Олександра Лукашенка підозрюють коронавірус Covid-19.
- Каким образом вы организуете противостояние пандемии коронавируса?
- Мы решили эту проблему комплексно, используя «принцип Жукова»…
- А в чём он состоит?...
- В 1945-м маршалу Жукову американцы задали вопрос: «Каким образом Вы организовывали разминирование подступов к Зееловским высотам?. Он ответил: « А мы их вообще не разминировали… Мы посчитали, что потери от артогня при обнаруженной подготовке к наступлению будут больше, чем при внезапном наступлении при подрыве на минах…». Мы пошли по тому же пути - коронавирус, со смертельным исходом, поражает, большей частью, пожилых людей… Таким образом, мы уменьшаем нагрузку и на систему здравоохранения, и на Пенсионный фонд…
поэтому необходимо предусматривать ,
что при большом скоплении людей
несколько уродов могут распылить аэрозоль с инфекцией ...
зеленский должен уйти с должности добровольно
не подвергая смертельному риску жизни Граждан Украины !
Китай начал коронавирус разносить лишь с одной целью. Уничтожить украинцев! Других целей не было. Правда случайно заразив весь мир... НО цель одна- Украина!
с торговли масками ?
Слуги Народа грязные подонки
я голосовал за кидалу, я лох
Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
- Если переозвучить "самоликвидировались" на "самоизолировались", было бы самое то.
Но, на жаль, не вмею.
Не порохоботы ли три дня назад орали с пеной у рта - зачем вводить карантин?
У нас ТОЛЬКО ОДИН заболевший!!!
Петя методички новые подкинул?
Как только дело доходит до вручения подозрения в прокуратуре, у Петра Лексеича, известного своей храбростью, вдруг срочно обнаруживаются дела за границей.
Частина народних депутатів фракції «Слуги народу» звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Відповідне звернення підписали вже 40 нардепів фракції.
Депутати зазначили, що анонсована Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Однак, її створення, на думку парламентарів, може поставити під сумнів законодавчо закріплену російську агресію щодо України.
«У зв'язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, суперечать діючому законодавству держави та національним інтересам», - йдеться у зверненні.
Також нардепи хочуть, аби українська делегація у ТКГ в Мінську регулярно звітувала перед парламентом щодо стану переговорів.
Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).
Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.
Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».
Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам'яті, нардеп Володимир В'ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.
Зазначимо, що навіть народні обранці від парламентської фракції «Слуга народу» висловили стурбованість через останні домовленості української сторони в Тристоронній контактній групі про створення Консультаційної ради із бойовиками ОРДЛО. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/vzhe-40-slug-narodu-vistupili-proti-stvorennya-konsultativnoji-radi-z-ordlo-665645.html
Депутути мають створювати законопроекти,писати звернення в ДБР і СБУ,створювати ТСК,робити заяви до виборців,блокувати в разі такого форс-мажору трибуну...Замість цього вони звертаються до вождя,який делегував та інструктував Кучму на те підписання.
Назначенного им министра охраньі здоровья времен Яньіка Зе посадит за разгон паники или хотя бьі уволит?
Голова МОЗ заявив, що від коронавірусу «помруть усі пенсіонери».
Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації заявив, що в Україні від коронавірусу "помруть усі пенсіонери".
Про це у Facebook написав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
"Новий міністр охорони здоров'я щойно на засіданні профільного комітету заявив, що через вірус: "помруть всі пенсіонери"…. це транслює канал "Рада", дивляться громадяни. І головне - це не відповідає дійсності.
Поставив питання міністру. Дав можливість виправити помилку. Відповідь звичайно така, що не зрозуміло - заспокоїв, чи нагнав ще паніку", - написав нардеп.
В Церквах читають Біблію, але ЧОМУСЬ закликали зараз масово не цілувати ікони, не причащатись і при бажанні молитись вдома.
Ну,як сказать,побороли.... З мільярда восьмиста мільйонів вмерло до ста мільйонів-всього лиш кожен двадцятий.Фігня,прарвьомся !
Тупа Мєндєль пише тексти для тупого Зєлі.
Что будет, если эпидемия "испанки" разразится сейчас? Мы все умрем?
Но коронавирус здесь непричем.
Паниковать нужно в связи с поведением власти - "как слон в посудной лавке".
- Это не крыса...это бюст оманского ослика...
- Офигеть...дайте два...