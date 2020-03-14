 Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ замість Нескоромного, - указ

Як передає Цензор.НЕТ, указ опубліковано на офіційному сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ замість звільненого з цієї посади Дмитра Нескоромного.
Відповідні укази глава держави підписав 13 березня.
Замість того щоб ловити ворогів України терористів, сепаратистів, диверсантів які що не кожен день вбивають, підривають. Та й переслiдовати перефарбованих колишніх бандитів ригоАналiв, продажних шакалiв з: "жоппозиції, життя - сепаратистів" ....цих співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кремлівського холуя - кривавого ЗЕКА януковича. І які навiть у відкриту знищують державність України і притому безкарно, і їх зовсiм ні хто не переслідує а їм ще і потурают. Так кремлівські Слуги- холуї при владі і їх ланцюгові пси замасковані під СБУ московські опричники - яничари кинули всі свої сили на переслідування українських: націоналістів, активістів, патріотів добровольців, учасників АТО ... та i всіх проукраїнських громадян. Тюрьми під зав'язку забиті українськими патріотами але чомусь не кривавими нелюдями сепаратистами - терористами, яких або відразу обмінюють або негайно випускають за рішенням проклятих антиукраїнських продажних судів. І для яких уже злочинно готують повну амністію. Невже про таку продажню антиукраїнську владу ЗЕбілів Іуд кпітулянтів мріяли коли не замислюючись сотнями - тисячами гинули за нашу вільну Україну на барикадах Майдану і в АТО - ООС мужні Українські Герої - патріоти, всі українські активісти- націоналісти?.
поцЗедент
робить якись перестанови у СБУ..
Сподіваюсь з ****** угоджено