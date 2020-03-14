 Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ замість Нескоромного, - указ

Як передає Цензор.НЕТ, указ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ замість звільненого з цієї посади Дмитра Нескоромного.

Відповідні укази глава держави підписав 13 березня.

Читайте також: В СБУ не спростовують і не підтверджують інформацію про звільнення першого заступника голови служби Нескоромного