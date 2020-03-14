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 Політика України
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Все про:Зеленський (4776) СБУ (5391) Нескоромний Дмитро (2) Малюк Василь (1)

 Зеленський призначив Малюка першим заступником голови СБУ замість Нескоромного, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового першого заступника глави Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, указ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником глави Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ замість звільненого з цієї посади Дмитра Нескоромного.

Відповідні укази глава держави підписав 13 березня.

Читайте також: В СБУ не спростовують і не підтверджують інформацію про звільнення першого заступника голови служби Нескоромного

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181457
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ вместо Нескоромного, - указ - Цензор.НЕТ 8514 На сенсацию не тянет.
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У предыдущего не хватило степени дебилизма для выполнения поставленных задач и обнаружился избыток извилин? Зеленский назначил Малюка первым замглавы СБУ вместо Нескоромного, - указ - Цензор.НЕТ 3704
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А Малюск вчера был,сегодня опять малюк.Кто эти люди?
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Неделю ж мовчав! -- как хорошо было... ...как за 100 дней до выборов...*)
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Появилась информация, что в Минске признали субъектность оккупированных территорий Украины. При этом РФ стала гарантом-наблюдателем вместе с Германией, Францией и ОБСЕ.
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Шило на мыло... или мыло на шило? Вот в чём вопрос!
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Шило на мыло... или мыло на шило? Да нет суверенную европейскую Украинскую державу скорого члена ЕС и НАТО. Эта продажная власть Слуг кремлёвских фашистов проклятых ЗЕбилов капитулянтов.Преступно по указанию фашистского кремля меняет на бесправную гадкую кацапскую колонию малороссию в составе ужасного трупного союза ( ТС). Вопреки воли подавляющего большинства Украинцев.
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Малюка Малюська ..они что тролят нас
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Замість того щоб ловити ворогів України терористів, сепаратистів, диверсантів які що не кожен день вбивають, підривають. Та й переслiдовати перефарбованих колишніх бандитів ригоАналiв, продажних шакалiв з: "жоппозиції, життя - сепаратистів" ....цих співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кремлівського холуя - кривавого ЗЕКА януковича. І які навiть у відкриту знищують державність України і притому безкарно, і їх зовсiм ні хто не переслідує а їм ще і потурают. Так кремлівські Слуги- холуї при владі і їх ланцюгові пси замасковані під СБУ московські опричники - яничари кинули всі свої сили на переслідування українських: націоналістів, активістів, патріотів добровольців, учасників АТО ... та i всіх проукраїнських громадян. Тюрьми під зав'язку забиті українськими патріотами але чомусь не кривавими нелюдями сепаратистами - терористами, яких або відразу обмінюють або негайно випускають за рішенням проклятих антиукраїнських продажних судів. І для яких уже злочинно готують повну амністію. Невже про таку продажню антиукраїнську владу ЗЕбілів Іуд кпітулянтів мріяли коли не замислюючись сотнями - тисячами гинули за нашу вільну Україну на барикадах Майдану і в АТО - ООС мужні Українські Герої - патріоти, всі українські активісти- націоналісти?.
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Малюк, Малюська - так, скоро, до мышей дойдут.
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Могу ошибаться, но разве Гнусавый не собирался отменить это управление?
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Был постный - стал малюк! Вова под себя подбирает?
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Как кремлёвское хйло повторяет в точности действия Гитлера, так киевское хйло повторяет в точности действия Януковича - сговор с рф, замена силовиков, которые могут отказаться выполнять его преступные приказы, на ручных и послушных, готовых нарушить Конституцию страны по приказу преступника карлика. Если повторять то, что уже делалось, очень большая вероятность, что и результат будет аналогичный. Возможны варианты, результат может немного отличаться, не как у Януковича, а как у Чаушеску или Каддафи.
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Сергей 8a760299 Все это так. Но тут, как-бы, коронавирус на подходе, дефолт, кризис. Последнее, что сейчас нужно - очередной Майдан.
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Державний зрадник
поцЗедент
робить якись перестанови у СБУ..
Сподіваюсь з ****** угоджено
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Зеленый карлик уже взял в кабмин Малюську, а теперь еще и Малюка. Маразматический театр зеленых лилипутов...
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Лучше бы Осляра своим указом сам себя в отставку за гос измену отправил.
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