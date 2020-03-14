 Підписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була мінська зустріч Тристоронньої контактної групи. Я там був не як представник ТКГ, і Козак там був не як представник ТКГ. Я вирішив туди поїхати, бо упродовж 3 місяців там нічого не відбувалося. Зустрічі в Мінську були, але багато з того, про що домовилися президенти під час Паризького саміту, не було виконано. Тому я вирішив особисто перевірити, що там відбувається. Відправив таке запрошення французам, німцям і росіянам. Через коронавірус німці і французи приїхати не змогли, був тільки Козак.
Приїхавши, ми побачили, що немає жодних тенденцій до розвитку, особливо мене цікавило, чому не відбувається звільнення наших полонених. Також це були питання нових місць розведення сил. Поки цих місць не існує", - розповів Єрмак.
Він нагадав, що Мінські угоди містять зобов'язання України узгодити низку законопроєктів із "представниками територій".
"Щодо Консультативної ради. Є Мінські угоди, які підтримав Радбез ООН, цей документ лежить в основі санкцій політики країн-партнерів. Партнери нам кажуть, що якщо ми не збираємося виконувати Мінські угоди, це вплине на продовження санкцій проти РФ. У Мінських документах є чіткі умови, що Україна має погодити 3 документи, нові законодавчі акти, з представниками територій. Що це таке? Там так написано.
Упродовж 6 років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але присутні, були люди з так званих "ЛНР/ДНР", з якими ми як влада говорити не збиралися і не збираємося, адже вони не визнані навіть Росією", - пояснив глава ОП.
"Кілька місяців тому президент Зеленський заявив про те, що ми не згодні з тим, що ці люди є представниками територій. Єдині, із ким ми можемо і будемо говорити, - це люди, які не пов'язані з військовим конфліктом, які не вбивали наших військових, але проживають на непідконтрольних територіях. Ми вважаємо, що представниками територій ОРДЛО мають бути як люди з окупованих територій, так і люди з територій, які контролюються урядом України", - додав Єрмак.
Керівник ОП підкреслив, що підписаний в Мінську на зустрічі ТКГ документ не має юридичної сили і є декларацією про наміри.
"Ми говорили з партнерами по "нормандському формату", як цей механізм реалізувати, щоб він працював. Протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання. Є плани і бажання, щоб цю Консультативну раду було створено, але для цього мають бути підписані відповідні документи. Наразі це тільки декларація. Це може бути 25 числа, якщо буде наступна зустріч у Мінську", - сказав Єрмак.
Нагадуємо, раніше в Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Ще раз, зебіли, ви ту харню натворили, ви нагадили, разом!, то будьте добрі - ПРИБЕРІТЬ за собою в хаті. Давайте, дружно, 73% взяли і всю ту гидоту з нашого дому і на смітник, бо хреново буде всім. І ВАМ ТАКОЖ! Відморозитись вам, придуркам, не вдасться, не надійтесь.
Голова політичної партії "Національного корпусу" та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький дав президенту України Володимиру Зеленському 10 днів, аби той відмовився від відводу ЗСУ на Донбасі.
А Ярош пулемёт чистит? или затёр до дыр?
Теперь уже стало ясно, что Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля.
а де ж адепт руSSкого міра сивоха?!
3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
хотелось бы услышать сейчас начальника транспортного цеха
Украину сдают открыто и нагло путину хлу на всю жизнь поколений
1. Ермак с зеленским Украину сдает под паРашу ихла
2. Радуцкий маски продает, Емец пенсов на кладбище сдает.
теперь на кладбище по программе зеленой власти -
слуги народа и квартал 95 вам все подготовили.
Украину продают путину хлу
Приїхавши, ми побачили, що немає жодних тенденцій до розвитку, особливо мене цікавило, чому не відбувається звільнення наших полонених. Також це були питання нових місць розведення сил. Поки цих місць не існує", - розповів Єрмак.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181456