 Підписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була мінська зустріч Тристоронньої контактної групи. Я там був не як представник ТКГ, і Козак там був не як представник ТКГ. Я вирішив туди поїхати, бо упродовж 3 місяців там нічого не відбувалося. Зустрічі в Мінську були, але багато з того, про що домовилися президенти під час Паризького саміту, не було виконано. Тому я вирішив особисто перевірити, що там відбувається. Відправив таке запрошення французам, німцям і росіянам. Через коронавірус німці і французи приїхати не змогли, був тільки Козак.

Приїхавши, ми побачили, що немає жодних тенденцій до розвитку, особливо мене цікавило, чому не відбувається звільнення наших полонених. Також це були питання нових місць розведення сил. Поки цих місць не існує", - розповів Єрмак.

Він нагадав, що Мінські угоди містять зобов'язання України узгодити низку законопроєктів із "представниками територій".

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"Щодо Консультативної ради. Є Мінські угоди, які підтримав Радбез ООН, цей документ лежить в основі санкцій політики країн-партнерів. Партнери нам кажуть, що якщо ми не збираємося виконувати Мінські угоди, це вплине на продовження санкцій проти РФ. У Мінських документах є чіткі умови, що Україна має погодити 3 документи, нові законодавчі акти, з представниками територій. Що це таке? Там так написано.

Упродовж 6 років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але присутні, були люди з так званих "ЛНР/ДНР", з якими ми як влада говорити не збиралися і не збираємося, адже вони не визнані навіть Росією", - пояснив глава ОП.

"Кілька місяців тому президент Зеленський заявив про те, що ми не згодні з тим, що ці люди є представниками територій. Єдині, із ким ми можемо і будемо говорити, - це люди, які не пов'язані з військовим конфліктом, які не вбивали наших військових, але проживають на непідконтрольних територіях. Ми вважаємо, що представниками територій ОРДЛО мають бути як люди з окупованих територій, так і люди з територій, які контролюються урядом України", - додав Єрмак.

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Керівник ОП підкреслив, що підписаний в Мінську на зустрічі ТКГ документ не має юридичної сили і є декларацією про наміри.

"Ми говорили з партнерами по "нормандському формату", як цей механізм реалізувати, щоб він працював. Протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання. Є плани і бажання, щоб цю Консультативну раду було створено, але для цього мають бути підписані відповідні документи. Наразі це тільки декларація. Це може бути 25 числа, якщо буде наступна зустріч у Мінську", - сказав Єрмак.

Нагадуємо, раніше в Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.