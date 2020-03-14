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Все про:Мінськ (542) Тристороння контактна група (187) Єрмак Андрій (143)

 Підписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак

Підписаний в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання владою України.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була мінська зустріч Тристоронньої контактної групи. Я там був не як представник ТКГ, і Козак там був не як представник ТКГ. Я вирішив туди поїхати, бо упродовж 3 місяців там нічого не відбувалося. Зустрічі в Мінську були, але багато з того, про що домовилися президенти під час Паризького саміту, не було виконано. Тому я вирішив особисто перевірити, що там відбувається. Відправив таке запрошення французам, німцям і росіянам. Через коронавірус німці і французи приїхати не змогли, був тільки Козак.

Приїхавши, ми побачили, що немає жодних тенденцій до розвитку, особливо мене цікавило, чому не відбувається звільнення наших полонених. Також це були питання нових місць розведення сил. Поки цих місць не існує", - розповів Єрмак.

Він нагадав, що Мінські угоди містять зобов'язання України узгодити низку законопроєктів із "представниками територій".

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"Щодо Консультативної ради. Є Мінські угоди, які підтримав Радбез ООН, цей документ лежить в основі санкцій політики країн-партнерів. Партнери нам кажуть, що якщо ми не збираємося виконувати Мінські угоди, це вплине на продовження санкцій проти РФ. У Мінських документах є чіткі умови, що Україна має погодити 3 документи, нові законодавчі акти, з представниками територій. Що це таке? Там так написано.

Упродовж 6 років єдиними представниками територій, які не є учасниками ТКГ, але присутні, були люди з так званих "ЛНР/ДНР", з якими ми як влада говорити не збиралися і не збираємося, адже вони не визнані навіть Росією", - пояснив глава ОП.

"Кілька місяців тому президент Зеленський заявив про те, що ми не згодні з тим, що ці люди є представниками територій. Єдині, із ким ми можемо і будемо говорити, - це люди, які не пов'язані з військовим конфліктом, які не вбивали наших військових, але проживають на непідконтрольних територіях. Ми вважаємо, що представниками територій ОРДЛО мають бути як люди з окупованих територій, так і люди з територій, які контролюються урядом України", - додав Єрмак.

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Керівник ОП підкреслив, що підписаний в Мінську на зустрічі ТКГ документ не має юридичної сили і є декларацією про наміри.

"Ми говорили з партнерами по "нормандському формату", як цей механізм реалізувати, щоб він працював. Протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання. Є плани і бажання, щоб цю Консультативну раду було створено, але для цього мають бути підписані відповідні документи. Наразі це тільки декларація. Це може бути 25 числа, якщо буде наступна зустріч у Мінську", - сказав Єрмак.

Нагадуємо, раніше в Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181456
 
 
 Топ коментарі
 
А для чого тоді підписувало, зе-покидьок ?
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Все лохи, один я умный. Мне Ермак напоминает Саддама Хусейна из Южного Парка. Он тоже постоянно говорил, что ничего плохого не происходит.
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Кто же тебе поверит, шлюха кацапская
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Да 73% виборців проголосували за шута і україноненависника.а ле ж продажний фсбешник не вважай всіх ідіотами і лохами--що ти брешеш нам. Ти російський найманець будеш відповідати за зраду своєї держави, і чи ще успієш втекти з країни--велике питання. А тюрма тебе не мине.
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Єрмак, ти гнида та брехун, той папірець, що ти підписав, придурку, перетворює паРашу на спостерігача, а рашистську агресію проти України на "внутрішній конфлікт".
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ермак- мразь подпарашная, сдохни падаль прорасеянская.
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Мля, так Мінські угоди у вересні 2014 також підписав Кучма, але Зе чомусь вирішив, що вони обов'язкові для виконання!
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Будь ласка, поясніть хтось - ХТО такий Єрмак, щоб підписувати документи від імені держави? Яка в нього посада, які повноваження, хто на то йому дав право? Пілять, коли була розмова про люстрованого Богдана, то зебіли хором співали, що він лише начальник канцелярії і не більше, а тут якась гнида "державним діячем" якогось хера стала? Мало того, я вже чув маячню, що навіть Сивоха в них "державний діяч". Ей, зебіли, а то ви ЇХ вибрали в діячі, чи то як?
Ще раз, зебіли, ви ту харню натворили, ви нагадили, разом!, то будьте добрі - ПРИБЕРІТЬ за собою в хаті. Давайте, дружно, 73% взяли і всю ту гидоту з нашого дому і на смітник, бо хреново буде всім. І ВАМ ТАКОЖ! Відморозитись вам, придуркам, не вдасться, не надійтесь.
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По обмену большая половина агенты и диверсанты путина хла передадут в Украину
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Министерство похорон здоровья реформа зеленых
Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак - Цензор.НЕТ 1782
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Глава пенсионного фонда попросил министра здравоохранения ускорить процесс.
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Ємець теж здохне, гнида! Не парубок жеж!
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Даже Депутаты фракции Слуга народа опубликовали открытое обращение на имя Зеленского с требованием прекратить любые переговоры с ордло.
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"Ані кроку назад!". На День добровольця президенту, Кабміну і Раді висунуть 10 вимог
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Билецкий - Пожарный у зеленых и МЧС Авакова.
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Минские протоколы Ермака-Козака - плевок на могилы тех, кто защищал Украину.
Теперь уже стало ясно, что Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля.
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Врет так же и ермак как врал про брата Порошенко ВолкеруПідписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3727
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У Борисполі знайшли 2,5 тонни масок, які хотіли вивезти до Китаю, Італії та Франції
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Що ЗЕєлдак знову сцить в очі? ЗЕбіли - ви зробили це разом, горіти вам у пеклі!
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єрмак, та інші Зебіли! Я бачу, ви із тєх, кто "відіт мір в глазах Путіна"?!
а де ж адепт руSSкого міра сивоха?!
3 роки тюрми має отримати ця МЕРЗОТА!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!! (прошу РЕПОСТ для 73% ЗЕбілів)

яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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а что с акками, рвавшим тельняшку за преЗедента?
хотелось бы услышать сейчас начальника транспортного цехаПідписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак - Цензор.НЕТ 5542

Украину сдают открыто и нагло путину хлу на всю жизнь поколений
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Зелену мразь у полум"я народного обурення!Сгинь нечисть.
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.Усё путём. Украинский коронавирус:

1. Ермак с зеленским Украину сдает под паРашу ихла
2. Радуцкий маски продает, Емец пенсов на кладбище сдает.
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Пенсионеры собак отдали за газ
теперь на кладбище по программе зеленой власти -
слуги народа и квартал 95 вам все подготовили.
Украину продают путину хлу
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Промоніторили агенти ФСБ уподобання розумного українського виборця і грають на цьому...

Приїхавши, ми побачили, що немає жодних тенденцій до розвитку, особливо мене цікавило, чому не відбувається звільнення наших полонених. Також це були питання нових місць розведення сил. Поки цих місць не існує", - розповів Єрмак.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181456
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все йде до того що буде новий кіпіш на Майдані,і знов від країни відвалиться якась частина...і так по-тихому родиться новоросія яка стане хазарією...або і вся країна...
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