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 Політика України, Економіка
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Все про:ФДМ (105) Бутусов Юрій (1260) Центренерго (28)

 ФДМ не зміг провести збори для зміни директора "Центренерго" - нова спроба 19 березня, - Бутусов

Фонд державного майна України переніс на 19 березня збори щодо зміни директора держкомпанії "Центренерго" через замінування будівлі.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "12 березня Фонд держмайна так і не зміг провести збори щодо зміни директора держкомпанії "Центренерго" через замінування будівлі.

Нова спроба змінити директора "Центренерго" Потапенка згідно з постановою Кабміну, прийнятою 4 березня, відбудеться 19 березня".

"Паралельно триває судовий процес - Потапенко оскаржує право Фонду держмайна його звільняти, а ФДМ судиться за скасування таких заборон. Зараз є судове рішення на користь ФДМ, але позов подано в апеляцію.

Якщо будівлю не замінують, якщо суд не заборонить, то ФДМ втретє спробує виконати рішення Кабміну і спробує поміняти директора одного з підлеглих йому держпідприємств... Шанси є", - підкреслив Бутусов.

Нагадаємо, раніше експрем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

Виступаючи в Раді 4 березня в переддень своєї відставки, Гончарук заявив, що збільшення критики щодо його політики пов'язано зі зміною менеджменту держкомпаній, зокрема "Центренерго".

Суть протистояння в тому, що Фонд держмайна України хоче призначити на посаду в.о. гендиректора "Центренерго" Олександра Корчинського. 5 березня цю кандидатуру погодив уряд.

Олігарх Ігор Коломойський публічно говорив, що хотів би бачити на цій посаді Володимира Потапенка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181455
 
 
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Менялово, презагружалово, обнулялово... -- работать когда и кто будет?
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Всесильный Бабломойский, уже и минёром стал!
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Да какое там "попытается"...против Коломойского и Зеленского...
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тренировка в стельбе по кацапам - еще никогда никому не мешала и не помешает... - а не будете тренироваться? - будут стерелять по вам ....
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законтрапупленая буба каким шальным бухом никому бы не помешала,, - броник мальчику удлинить и утолщить и буба таки опа главный командувач!
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