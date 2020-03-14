 Терористи обстріляли ділянку розведення сил №3 Богданівка-Петрівське, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У повідомленні зазначається: "13 березня російські окупанти вкотре обстріляли ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Такі провокаційні дії зброєних формувань Російської Федерації в цьому районі цілком очевидно мають на меті змусити підрозділи Об'єднаних сил відкривати вогонь, щоб надалі звинуватити наших захисників у зриві мінських домовленостей".

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