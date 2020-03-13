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 Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що тимчасова заборона на проведення масових заходів в Україні - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні з приводу протистояння коронавірусу.

"Також хочу відповісти деяким політикам: якби ми боялися думки суспільства, мітингів, ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців", - сказав він у своєму зверненні.

"Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність в цілому піде на спад, і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", - зазначив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181453
 
 
 Топ коментарі
 
Всё бы хорошо, если бы в то же время вы не пытались протянуть сомнительные законопроекты.
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И не мечтай. Будешь сдавать Украину- выйдем на Майдан и в масках. А не обеспечишь масками- найдем что на нос нацепить. Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3287 Как нашли кастрюли/сковородки при Януковоще- твоем тогдашнем работодателе/заказчике- на обливание помоями Майдана, Тимошенко и всех тех, кто боролся с зэком. Так шо думайТЕ. Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6999
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як що держава дуркує...альтернатива - гречка
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Це він в ролі шута Єрмака у виставі 95-го кварталу придурка грає
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"Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский.



Зебіл, коли ситуація заспокоїться, тебе вже не буде. Досить, накерувався. А мітингувати вже ніхто не буде, просто будуть тебе та твої подільників вбивати за Україну.
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в нього є гарантії...з мацкви...й мабуть певний кеш десь в Омані...просто "комік-бомба" під основи України...
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Тварюка *************. Зелене лайно. Коронавірусом нехай займаються інфекціоністи, епідеміологи та місцева виконавча влада. А ти, вонючка, гарантуй виконання Конституції України. Твоя банда зрадників кожного дня торгує Україною.
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В Киеве "коронавирусную" больницу взяли под охрану полицииВ Киеве возле инфекционного корпуса Александровской больницы, которая предназначена для оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус, начали дежурить полицейские.Данные меры безопасности будто бы связаны с тем, что в стационар доставили двух граждан Китая с подозрением на COVID-19. Об этом OBOZREVATEL сообщили пациенты клиники (для просмотра видео, проскролльте вниз).Источник прислал фото, на котором видно, что возле корпуса находилась группа полицейских и бойцы Национальной гвардии Украины. Также было несколько автомобилей правоохранителей.
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Мы готовы "на время" отказаться от Ордло? Или ми хотим воевать за них? Давайте быть честны сами с собой чего мы хотим?
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Не хочу жить в одной стране с еще живыми моторолами и захарченками. Не представляю себе амнистированных прокуроров и судей, которые отправляют кривосудие в Лугандоне. Думаю, что эти территории с населением, половина которого получила московские паспорта, стала чужой страной.
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Вот так выглядит мечта зебилоидов! Дебилизм, профанация, ложь, предательство и абсолютная некомпетентность. А что же наши судьи?! Засунули языки в жопу янелоху и ни гу-гу? А остальные органы? Или это не ваша забота. Крышевать проституцию, наркотики, контрабанду, торговлю людьми - это ваша основная забота! А то, что ********** янелох страну предал - ну и х..й с ним. Кровью твари умоетесь за предательство Украины... хотя, многим и не привыкать.
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-""Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье", - отметил Зеленский
бубочка просто "крассава"...под шумок с коронавирусом он и ермак просрут страну в считаные дни..."миратворцы-благадетели"...зевирус в действии... Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8636
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...ви маєте право тільки попереджати,все інше дозволяє конституція.(крапка)
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Короновирус это фигня, Зе-вирус вот что страшно.
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Скоро в Кацапстане будет проведен референдум по поводу закрепления в конституции путина царем на всю его оставшуюся жизнь.
Вопрос на референдуме будет звучать так:
" Вы не против конституции РФ ? Да, не против или Нет не против."
Вот точно такая-же участь через пол года ждет и украинских безголовых молодых айфончиков вместо мозгов любителей кино про голобородько.
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