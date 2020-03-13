 Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на свободу мирних зібрань, а турбота про громадян, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні з приводу протистояння коронавірусу.
"Також хочу відповісти деяким політикам: якби ми боялися думки суспільства, мітингів, ми б не відкривали вулицю Банкову. Тимчасова заборона масових заходів - це не посягання на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я українців", - сказав він у своєму зверненні.
"Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюваність в цілому піде на спад, і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я", - зазначив Зеленський.
Зебіл, коли ситуація заспокоїться, тебе вже не буде. Досить, накерувався. А мітингувати вже ніхто не буде, просто будуть тебе та твої подільників вбивати за Україну.
бубочка просто "крассава"...под шумок с коронавирусом он и ермак просрут страну в считаные дни..."миратворцы-благадетели"...зевирус в действии...
Вопрос на референдуме будет звучать так:
" Вы не против конституции РФ ? Да, не против или Нет не против."
Вот точно такая-же участь через пол года ждет и украинских безголовых молодых айфончиков вместо мозгов любителей кино про голобородько.