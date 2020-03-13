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 Київські новини
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Все про:дороги (872) Кличко (960) Шулявський міст (22)

 Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко

До літа у Києві планують завершити всі роботи з будівництва Шулявського шляхопроводу та з‘їздів з нього.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо "НВ".

"У нас є багато викликів. Фінансові, політичні, коронавірус. Не звикли ми жити у "теплій ванні". Постійно доводиться долати перешкоди. Але ми впораємося. Я позитивно дивлюся в завтрашній день, - сказав Кличко. - До літа, наприклад, ми плануємо добудувати і повністю відкрити Шулявський шляхопровід. Нам потрібна ця розв’язка", - додав він.

Мер столиці ще раз звернувся до Фонду держмайна щодо знесення п’ятого цеху заводу "Більшовик", аби дати можливість місту добудувати Шулявський шляхопровід та всі необхідні з’їзди з нього.

"Якщо вони цей цех не знесуть, мені нічого іншого не залишається, як самому сідати на бульдозер і зносити його. Тому що там продають шкарпетки, якийсь китайський секонд-хенд, а нам потрібна сучасна розв’язка!", - наголосив Віталій Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київрада викупить цех колишнього заводу "Більшовик", який знесуть для добудови Шулявського шляхопроводу

Він зауважив, що чимало мерів обіцяли добудувати, наприклад, Подільсько-Воскресенський міст, але не зробили цього. "Я хочу бути тим мером, який нарешті відкриє цей міст. Не вірили, що до кінця минулого року ми запустимо рух Шулявським мостом. Тоді перед Новим роком я проїхався мостом в костюмі Діда Мороза. Цей костюм Діда Мороза я вже готую, щоб проїхатися Подільсько-Воскресенським мостом", - додав він.

Через місяць-півтора, за словами мера, планують відкрити і новий вхід у зоопарк. Також цього року встановлять новий фонтан на Володимирській гірці. У планах міської влади - встановити в Києві і найбільший прапор країни.

Прапор планують встановити на пагорбах поряд з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні до Дня Державного Прапора України.

"Головний Прапор країни буде видно з будь-якої точки нашого міста. Висота його буде більше 80 метрів. Розмір самого прапору – 25 на 50 метрів", - наголосив мер Києва.

Читайте також: Екскомандир батальйону "Київщина" Покиньборода після бесіди з Кличком пропонує створити робочу групу з аудиту будівництва Шулявського моста

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181451
 
   
 Топ коментарі
 
доводилось ли тебе, мой саркастичный знакомый, бывать в Стамбуле или в Баку?.
там городские власти установили очень большие национальные флаги с подсветкой ночью..
это очень красиво и патриотично..
Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 2103
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В планах городских властей - установить в Киеве и самый большой флаг страны.

Это очень важно. И плясать вокруг него в шароварах круглосуточно.
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Терпеть не могу оглядываться на кацапов, или ставить их в пример. Но пусть Кличко поинтересуется, сколько станций метро они построили в маскве за последние 6 лет. И сколько он построил...я конечно понимаю что там бензоколонка, а у нас война с маскалями, но 69 станций и ноль сравнивать тоже сложно...ну хоть одну можно было построить...почин сделать...
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В планах городских властей - установить в Киеве и самый большой флаг страны.

Это очень важно. И плясать вокруг него в шароварах круглосуточно.
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доводилось ли тебе, мой саркастичный знакомый, бывать в Стамбуле или в Баку?.
там городские власти установили очень большие национальные флаги с подсветкой ночью..
это очень красиво и патриотично..
Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 2103
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Доводилось. Ещё доводилось видеть их дороги в спальных районах.
И там действительно есть чем гордиться.
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Может, сначала другие вопросы порешать, а потом уже самый яркий флаг и самый большой вареник?
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самый большой вареник в Черкассах, насколько я помню..
ты походу, любитель походить по граблям..
напоминаю, что мы 25 лет откладывали на потом вопросы мовы, веры, идентичности, и не заметили, как 30% населения стали откровенно пророссийские, а еще 30% безразличные..
Запомни, дружок: там где нет украинского флага, вывесят россиянский или ещё какой-то..
Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 6599
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Сколько нужно флагов, чтобы в Киеве привели в порядок дороги?

У людей возникает вопрос: почему денег на дороги нет, а деньги на огромный флаг есть?
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А для тебя дороги это смысл всей жизни? А знаете еще что лучше - запретить частный транспорт в черте города, тогда и дороги будут, и аварий почти не станет, и здоровье улучшится. Только наверное подобные вам на говно изойдутся))
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Точно. Его ж ни в Крыму, ни на Донбассе в 14 не было. Где ж ты был, дорогой. со своими мудрыми мыслями? Почему не подсказал?
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Наконец-то я понял, о каком именно варенике был мем про "пол-вареника" Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 8988
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Вечер добрый Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 3922 . Ну, так не называйте фюрера ***** какими-то непонятными именами, будь ласка.
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Амэрыканськи хрущёбы в захолустном ПГТ... *)
Для достройки Шулявского моста в Киеве готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 3258
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при этом кацапы на форумах их "матрацниками" продолжают обзывать, после избиения их турецкими беспилотниками. А слабо с матрасными беспилотниками схлеснуться? А ишшо при поддержке F-35?
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Так они ж уже схлестнулись под Дер-Эс-Зором. Ошметки до сих пор по пустыне валяются
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ты уже Виталя МАФы насносил , а ты им вернул деньги ? Свое сноси .что украл .
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О том, что делать с цехом нужно было думать перед строительством развязки, а не сейчас.
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Терпеть не могу оглядываться на кацапов, или ставить их в пример. Но пусть Кличко поинтересуется, сколько станций метро они построили в маскве за последние 6 лет. И сколько он построил...я конечно понимаю что там бензоколонка, а у нас война с маскалями, но 69 станций и ноль сравнивать тоже сложно...ну хоть одну можно было построить...почин сделать...
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Не поленись и посмотри в ютубе идёт полным ходом строительство метро на виноградарь и мост на левый берег
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О каком метро может идти речь, если деньги предназначенные для строительства метро на Виноградарь попали на депозит? Кличко ещё тот хозяйственник.
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Когда говорите про 69 станций, поясняйте, что это вместе с так называемым МЦК, то есть переделанным под пассажирские перевозки Малым кольцом Московской железной дороги.
Хотя в целом согласен, метро русня строит много, и не только в Маскве.
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готов сам садиться на бульдозер и сносить цех завода "Большевик", где торгуют "китайским секонд хендом", - Кличко
Кличко не исключает временного участия государства в стратегически важных компаниях...*)
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А за секонд можно серьёзно выхватить) Там половина Киева одевается.
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Не мешайте Кличко сдерибанить с бюджета Киева еще пару миллиардов! За такие деньги в боксе могут и по мозгам надавать!
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Віталька, а можеш спочатку на банкову заїхати на бульдозері, а потім на більшовик? Трішки не по маршруту, але справа важлива.
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Хроника самого большого флага...
В Днепре по случаю Дня Государственного Флага Украины поднят самый большой над городами национальный флаг - 12х18 метров. Флаг будет развиваться на самом большом флагштоке, высота которого составляет 72 метра.23 авг. 2018 г.

К 1 ноябрю флаг сменяли уже 4 раза...

12 января после шторма флаг опять сорвался с флагштока и повис на ветках дерева
Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко - Цензор.НЕТ 3643
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