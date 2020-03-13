 Для добудови Шулявського моста в Києві готовий сам сідати на бульдозер і зносити цех заводу "Більшовик", де торгують "китайським секонд хендом", - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі радіо "НВ".
"У нас є багато викликів. Фінансові, політичні, коронавірус. Не звикли ми жити у "теплій ванні". Постійно доводиться долати перешкоди. Але ми впораємося. Я позитивно дивлюся в завтрашній день, - сказав Кличко. - До літа, наприклад, ми плануємо добудувати і повністю відкрити Шулявський шляхопровід. Нам потрібна ця розв’язка", - додав він.
Мер столиці ще раз звернувся до Фонду держмайна щодо знесення п’ятого цеху заводу "Більшовик", аби дати можливість місту добудувати Шулявський шляхопровід та всі необхідні з’їзди з нього.
"Якщо вони цей цех не знесуть, мені нічого іншого не залишається, як самому сідати на бульдозер і зносити його. Тому що там продають шкарпетки, якийсь китайський секонд-хенд, а нам потрібна сучасна розв’язка!", - наголосив Віталій Кличко.
Він зауважив, що чимало мерів обіцяли добудувати, наприклад, Подільсько-Воскресенський міст, але не зробили цього. "Я хочу бути тим мером, який нарешті відкриє цей міст. Не вірили, що до кінця минулого року ми запустимо рух Шулявським мостом. Тоді перед Новим роком я проїхався мостом в костюмі Діда Мороза. Цей костюм Діда Мороза я вже готую, щоб проїхатися Подільсько-Воскресенським мостом", - додав він.
Через місяць-півтора, за словами мера, планують відкрити і новий вхід у зоопарк. Також цього року встановлять новий фонтан на Володимирській гірці. У планах міської влади - встановити в Києві і найбільший прапор країни.
Прапор планують встановити на пагорбах поряд з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні до Дня Державного Прапора України.
"Головний Прапор країни буде видно з будь-якої точки нашого міста. Висота його буде більше 80 метрів. Розмір самого прапору – 25 на 50 метрів", - наголосив мер Києва.
Это очень важно. И плясать вокруг него в шароварах круглосуточно.
там городские власти установили очень большие национальные флаги с подсветкой ночью..
это очень красиво и патриотично..
И там действительно есть чем гордиться.
ты походу, любитель походить по граблям..
напоминаю, что мы 25 лет откладывали на потом вопросы мовы, веры, идентичности, и не заметили, как 30% населения стали откровенно пророссийские, а еще 30% безразличные..
Запомни, дружок: там где нет украинского флага, вывесят россиянский или ещё какой-то..
У людей возникает вопрос: почему денег на дороги нет, а деньги на огромный флаг есть?
https://censor.net.ua/photo_news/3175257/razoblachen_mehanizm_zavladeniya_byudjetnymi_sredstvami_na_stroitelstve_metro_na_vinogradar_sbu_fotoreportaj
Хотя в целом согласен, метро русня строит много, и не только в Маскве.
Кличко не исключает временного участия государства в стратегически важных компаниях...*)
В Днепре по случаю Дня Государственного Флага Украины поднят самый большой над городами национальный флаг - 12х18 метров. Флаг будет развиваться на самом большом флагштоке, высота которого составляет 72 метра.23 авг. 2018 г.
К 1 ноябрю флаг сменяли уже 4 раза...
12 января после шторма флаг опять сорвался с флагштока и повис на ветках дерева