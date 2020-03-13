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 Всі інфекційні медустанови будуть забезпечені тестами на коронавірус, - Зеленський

Інститут молекулярної біології НАНУ невідкладно виготовить 200 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, уряд виділяє гроші на засоби індивідуального захисту.

"Найближчим часом інфекційні медустанови в кожному регіоні України будуть повністю забезпечені експрес-тестами для визначення коронавірусу. Постановою Кабінету Міністрів України вже виділено 100 млн грн на засоби індивідуального захисту. У разі необхідності буде негайно виділено 500 млн грн на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що Інститут молекулярної біології НАНУ невідкладно виготовить 200 тис. експрес-тестів для виявлення коронавірусу.

За його словами, з державного резерву в установи охорони здоров'я передано 10 млн масок.

Також для проведення тестування в регіонах України використовуватимуться пересувні лабораторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181450
 
 
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будут когда? пока зеленский демонструет, что он не президент, а артист разговорного жанра))
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Когда-нибудь и будут. Об этом он скромно умолчал...
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где он был месяц назад? Когда "хервамвсраку" продавал все из Украины!
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Вже давно знаємо точне число хворих. 73%. Медики хворим вже не допоможуть. Тільки "мир"
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Они упокоятся с миром так же как те что в 1918году поверили кацапам, их мир наступил в казематах НКВД и на Быковне!
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32-33рр. Це їх винагорода за бажання миру з ордою. Це був не Голодомор, а Самогубство, до якого призвело населення. Тепер вони знову хочуть миру...
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Казалось бы что во времена когда новости долетают со скоростью звука, человека не возможно одурачить. А хервамвсраку... оказалось что таким новости не нужны им думать нечем!
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завтра, завтра, не сегодня.... а должны быть на местах еще месяц назад! Во всех больницах! Во всех городах Украины!
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В условиях дикого дефицита тестов Вместо клиник они пойдут на продажу в аптеки. Барыга хренов

Всі інфекційні медустанови будуть забезпечені тестами на коронавірус, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8764
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Радуцкий не мог быть один. Распродажа стратегического резерва одни человеком невозможна. Нужна хренова куча разрешений. Без решения вопросов на самом верху это сделать нельзя.
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На шо? На продажу масок? С какого херавамвсраку? Это сейчас нужна. Тогда бери и продавай. Но уже тогда было понятно что это все надо будет Украине!
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хорошо пусть саят коллективного кРадуцкого НО виновник должен гнить в казиматах
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Виновник чуть выше на фото. Это его власть и ему отвечать за все.
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Все инфекционные медучреждения будут обеспечены тестами на коронавирус, - Зеленский

...
Ура. Царёк обрадовал всех.
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"будет, будет. Шашлык из тебя будет"(с)

Зерро не оставил следующему Президенту ни каких других шагов, как только сразу после иннагурации арестовать Зерро и всю его шоблу за гос измену, с последующей отменой всех его договоренностей с Курятником. Другого выхода у следующего Президента не будет.
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Сегодня! Завтра уже просто уйти может не получится!
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Интересно, а Институт молекулярной биологии про это знает? И какой конкретно отдел Института будет этим заниматься? Очень кажется, это просто отмазка для лохов.
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Оказывается тесты у нас могут делать, а чего ж тогда ждали из Германии, или у нас не такие качественные получаются, конечно не нужно поддаваться панике, но и непонятно на чём основывается такая уверенность...
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Когда уже уберут сло́ва "будет,будут,сделаем,построим,решим"?Когда уже обо всех "телодвижениях" начнут говорить в настоящем времени?
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Тести не допоможуть при лікуванні хворих, дбйб блд!
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Все инфекционные медучреждения будут обеспечены тестами, сказал добрый карлик отводя глаза в сторону.
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Чому це Зебільне говорить про те, про що має говорити "Супрун"? В конституції чітко прописані повноваження президента, але преЗЕдента це не стосується? Вону суне свій довгий ніс скрізь, окрім того чим має займатись президент. Там у нього суцільні провали.
Парламентська республіка, інакше нам весь час будуть вибирати таких зебілів.
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Цей ********** робить вигляд, що зради нема, а коронавірус - наше все. Зрадник із бандою зрадників України. За грати!
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-- нехай попробует в маске речуги толкать -- может тогда, слухабельней будет?
...мой музыкальный слух надрывается, ухи вянут, лапша соскальзывает...*)
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Все будет, все будет, скоро, на днях, завтра, наверное, может быть и т. д. Почему его нет сейчас?! Почему вы, твари, 2 месяца сопли жевали и позволяли вывозить то, что было?! Почему не сидит мразь, которая вывезла тонны марлевых повязок?!
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