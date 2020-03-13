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Все про:обстріл (6075) Донбас (15538)

 Терористи здійснили обстріл наших позицій під Кримським, поранено одного воїна. ЗСУ дали адекватну вогневу відповідь, - штаб ООС

13 березня, російсько-окупаційні війська укотре обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Кримське.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Противник вів обстріл з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник зазнав дотичне осколкове поранення голови. Евакуаційною технікою військового доставлено у військово-медичний заклад, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.

Такі злочинні дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.

Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Читайте також: Терористи від початку доби двічі порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181449
 
   
 Топ коментарі
 
Одужання нашому воїну. Бережи вас Гоподь, рідненькі
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Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняютсяИсточник: https://censor.net.ua/n3181449
РАЗБУДИТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Почему мы обороняемся?
зеля и те, что 73% - в окопы! Террористы совершили обстрел наших позиций под Крымским, ранен один воин. ВСУ дали адекватный огневой ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480
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Завтра 14.03.2020 добровольці йдуть маршем проти окупації.
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !


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Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняютсяИсточник: https://censor.net.ua/n3181449
РАЗБУДИТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Почему мы обороняемся?
зеля и те, что 73% - в окопы! Террористы совершили обстрел наших позиций под Крымским, ранен один воин. ВСУ дали адекватный огневой ответ, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8480
 показати весь коментар
 
 
Завтра 14.03.2020 добровольці йдуть маршем проти окупації.
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !


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Одужання нашому воїну. Бережи вас Гоподь, рідненькі
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будущие проедставители особой группы ордло
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пораненому воїну - найскорішого одужання і повного відновлення...
дали адекватный ответ - уже нормально.. уже на что-то похоже!
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ермак и зеленский бредят с бандитами, которые убивают украинских военных в Украине вести мирные переговоры))
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всем президентам капало от 2 до 6 миллионов баксов в день. как думаете , зеленский отказался?

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Ленка,может ты побудешь главнокомандующей,а то Вован твой ни как не справляется
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кацапня, вонючая криворогатая даунбасня уже в Киеве президентом..
от кого мы обороняемся?
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от криворогатых "братьев"? - так первый из них на троне на Банковой.....
шо та мы где то путаем на вынос...
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Ермак дал приказ террористам немного поторопить украинцев и стать на колени? Ато что то несговорчивые и носом крутят
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Такое ощущение что ето не на нашу Украину напали касабы а мы напали на ихнюю страну. Мало того что не освобождаем от окупантов нашу землю так еще и не защищаем оставшуюся и постоянно перед окупантами оправдываемся что мы не стреляли, а если и кто стрельнул в ответ то он будет строго наказан
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Безсмертный сказал, чем рискует Зеленский из-за новых договоренностей в Минске.... будет так наверноеКрым и днепровская вода России,ну может Украина выделит своих солдат для строительства военных баз в Крыму, а Россия нам вернёт разрушенный и разворованный Донбасс,с подсадным советским народом,который будет десятилетиями делать погоду в Украине
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ярош - може уже оставишь в покое тот долбаный машин гвери?
он уже уже ором орет - та готов я - a ты все натертое трешь....
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От підлі ЗЕгниди, використали балаган з віросом щоб протягнути капітуляцію. За один день відбілили рашку з куйлом від війни. Майже рік ЗЕвлада смокче у рашки,(здача територій, помякшення засраного іміджу рашки на між.нар.арені, відмова від позовів за газ, купівля рос.ел.енергії, доступ рос.товарам на укр.ринок, вода в Крим, репресії патріотів), а що взамін ? Проститутці за мінєт платять, дружині чоловік щось подарує. Цікаво за що продалась ********* ?
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А шо нжно давать " адекватный ответ" на нашей земле? " АДЕКВАТНЫЙ"? Это ОТМАЗКА пере кем? Я х.ею.
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