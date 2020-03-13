 Терористи здійснили обстріл наших позицій під Кримським, поранено одного воїна. ЗСУ дали адекватну вогневу відповідь, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Противник вів обстріл з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, внаслідок чого один український захисник зазнав дотичне осколкове поранення голови. Евакуаційною технікою військового доставлено у військово-медичний заклад, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.
Такі злочинні дії російських окупантів укотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.
Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".
РАЗБУДИТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!!!!!!!
Почему мы обороняемся?
зеля и те, что 73% - в окопы!
Доєднуйтесь !
Країно, НЕ СПИ !
Тебе продають !
дали адекватный ответ - уже нормально.. уже на что-то похоже!
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от кого мы обороняемся?
шо та мы где то путаем на вынос...
он уже уже ором орет - та готов я - a ты все натертое трешь....