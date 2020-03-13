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 В аптеках будуть маски і дезінфектори за доступними цінами, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що в аптеках будуть маски, дезінфектори та інші необхідні засоби у достатній кількості та за доступними цінами.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми провели розмову з виробниками, постачальниками й аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості і за доступною ціною", - пообіцяв президент.

Зеленський вказав, що держава економічно простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

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"Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях", - заявив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181448
 
 
 Топ коментарі
 
Когда будет уголовное дело по распродаже государственного резерва накануне пандемии? Кто сядет за заработок на крови?
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В феврале !!! эти козлы продали больше 100 тонн !!! усиленных масок с биологическим фильтром. Они сейчас очень нужны врачам. С@ки....
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Нема навіть в Інтернеті, ще вчора були і маски по 50 гривень шт., і дезінфікуючі гелі для рук. Сьогодні вже нема нічого.
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шо за история с Радуцким и масками ?
или капнуло ?
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Ага. Коммуналка уже по доступным ценам. Щас еще маски и дезинфекторы по таким же ценам будут.
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НЕ ВЕРЮ!!! НИ ОДНОМУ СЛОВУ!!! БРЕХУН И ПРЕДАТЕЛЬ!!! КАК ВЫ "ГОТОВЫ К ЭПИДЕМИИ" МЫ УЖЕ СЛЫШАЛИ И, ГЛАВНОЕ, ВИДЕЛИ!!! ДАЖЕ ГРАНИЦУ НЕ УДОСУЖИЛИСЬ ДО СИХ ПОР ЗАКРЫТЬ!!! ТОЛЬКО И ЖДЕШЬ, ЧТОБЫ МЫ ВСЕ ПОВЫЗДЫХАЛИ!!! ЗЕМЛИЦУ УКРАИНСКУЮ БУДЕТ ЛЕГЧЕ СДАВАТЬ!!!
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что бы эта падаль не пообещала-будет все с точностью наоборот
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В аптеках будуть маски і дезінфектори за доступними цінами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3693Roman Tsymbaliuk
8 год ·

Брифинг по итогам СНБО.
Очень странные: вы решаете судьбу нашей страны, но при этом у вас «нет времени» объяснить что за совещательный орган создаётся с гауляйтерами.
Так заняты, что два дня времени не было сообщить о своих планах. Морозились бы дальше, если бы документы не слили в СМИ.
При этом российская сторона не настолько занята и ещё 11 марта сообщила, что это площадка для переговоров по политическим вопросам между сторонами конфликта».
Себя они стороной конфликта не считают, просто решают «военные вопросы» на Донбассе.
Удивительно, но Ермак тоже не сказал, с кем у нас война, не сказал с кем у нас должен быть мир.
Забыл. Как Сивохо.
Самое интересное, что Кремль ни на какие уступки по Донбассу не пойдёт. Офис президента Украины при этом переносит конфликтный потенциал с линии фронта в Киев.

В аптеках будуть маски і дезінфектори за доступними цінами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3168
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Невже ніхто до цього часу не помітив, що кагал все робить таємно ?
Про Оман добилися правди ?
Отак і з рештою буде.
Зате "борців" же скільки було до 21.04.2019.
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и до 21-го дерьма хватало...
Где порошенко сейчас...?
Бросил страну и прячет свою шкуру в Испании, когда развалил все....
Хотя я и голосовал из за безвыходности за него во 2-ом туре, в 1-ом за Кошулинского...
Пока к власти не придут украинские националисты делов не будет - будет катастрофа...
Но с таким наридом не придут..., только если через военный переворот...., но и это вряд ли...
- у нас нет достаточной касты офицеров ....
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А хотя бы зе-выборщики ему ещё верят? Твари...
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Не верю. оно нам уже клялось что договорилось о тарифах на отопление, мол будут снижен. Снизили? Да хер там, вот так и будет и с масками и дезинфекторами. Еще вопрос, как оно считает "доступные цены". Этому жиду доступные цены и в 1000 за 1 маску, а пенсам, особенно тем, что получают около 2000 грн и по 10 за штуку дорого, ведь надо еще на что-то жить и платить комуслуги.
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И еще много-много плана. Так Вы обещали, господин президент?
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А не ты ли их тоннами продал в Китай ? Что "марадёр" наворовал в гос резервы для таких случаеы то зеля успешно просрал
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У нас дезинфікуючі та миючі засоби щезли. Сьогодні в маркетах, як маленький апокаліпсис.
Паніки нема, але не приємно.

Запитала в аптеці, коли привезуть гелі-санітайзери, сказала: можливо, у понеділок.
Туалетного паперу, клінексів, паперових рушників теж нема.
Розбирають рис, консерви, консервовані кукурудзу / горошок ...
На паркінги майже не можливо заїхати і в одному супермаркеті навіть не було візків.
Об*їхала два магазини і аптеку.

Потім, на старості років, згадуватимемо, як це було.
Крім шкіл-університетів, заборонені усі служби в церквах + спорт.заходи і т.д.
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