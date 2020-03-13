 В аптеках будуть маски і дезінфектори за доступними цінами, - Зеленський

Про це він сказав у відеозверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми провели розмову з виробниками, постачальниками й аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек у достатній кількості і за доступною ціною", - пообіцяв президент.
Зеленський вказав, що держава економічно простимулює запуск виробництва засобів індивідуального захисту.
"Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях", - заявив він.
или капнуло ?
8 год ·
Брифинг по итогам СНБО.
Очень странные: вы решаете судьбу нашей страны, но при этом у вас «нет времени» объяснить что за совещательный орган создаётся с гауляйтерами.
Так заняты, что два дня времени не было сообщить о своих планах. Морозились бы дальше, если бы документы не слили в СМИ.
При этом российская сторона не настолько занята и ещё 11 марта сообщила, что это площадка для переговоров по политическим вопросам между сторонами конфликта».
Себя они стороной конфликта не считают, просто решают «военные вопросы» на Донбассе.
Удивительно, но Ермак тоже не сказал, с кем у нас война, не сказал с кем у нас должен быть мир.
Забыл. Как Сивохо.
Самое интересное, что Кремль ни на какие уступки по Донбассу не пойдёт. Офис президента Украины при этом переносит конфликтный потенциал с линии фронта в Киев.
Про Оман добилися правди ?
Отак і з рештою буде.
Зате "борців" же скільки було до 21.04.2019.
Где порошенко сейчас...?
Бросил страну и прячет свою шкуру в Испании, когда развалил все....
Хотя я и голосовал из за безвыходности за него во 2-ом туре, в 1-ом за Кошулинского...
Пока к власти не придут украинские националисты делов не будет - будет катастрофа...
Но с таким наридом не придут..., только если через военный переворот...., но и это вряд ли...
- у нас нет достаточной касты офицеров ....
Паніки нема, але не приємно.
Запитала в аптеці, коли привезуть гелі-санітайзери, сказала: можливо, у понеділок.
Туалетного паперу, клінексів, паперових рушників теж нема.
Розбирають рис, консерви, консервовані кукурудзу / горошок ...
На паркінги майже не можливо заїхати і в одному супермаркеті навіть не було візків.
Об*їхала два магазини і аптеку.
Потім, на старості років, згадуватимемо, як це було.
Крім шкіл-університетів, заборонені усі служби в церквах + спорт.заходи і т.д.