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 МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії

Громадянка України померла в італійській провінції Брешіа.

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці МЗС у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, у якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам і близьким", - сказано в повідомленні.

Раніше про смерть українки повідомила в Фейсбуці ще одна наша співвітчизниця, яка живе в Італії - Оксана Федьків. За її інформацією, 65-річна Раїса Малишева працювала в м. Ровато в провінції Брешія. 4 дні тому її госпіталізували з підозрою на коронавірус, пізніше діагноз підтвердився.

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МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181447
 
 
 Топ коментарі
 
Новина сумна. Як і будь-яка, де йдеться про смерть людини. Але в мене питання: а ті троє загиблих воїнів не варті були уваги та заяв преЗЕдента, МЗС, РНБО? Зовсім ні?
Якщо так, то при владі зрадники та популісти, якщо ні - то це цинізм найвищого ґатунку. В обох випадках - на печерських пагорбах зовсім не українська влада.
Саме таке моє ІМХО.
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец сделал необдуманное заявление по поводу пенсионеров и коронавируса в стране.
На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации он сказал, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
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"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры" …
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Так їм того й треба - бюджетна діра зменшиться
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Тю! Так то ж всього три чверті пенсіонерів! Зиску з них ніякого, а так хоч діру своєю смертю затнуть... Це ж не стосується можновладців! Тому й не переймаються... Їм же, покидькам, "какая разница" та "хужє нє будєт"
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Власть должна действовать жёстко- перекрытие границ - проверка всех людей на местах - ограничение передвижение людей .
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Так померяй сам у себя температуру дурачёк .Ты ж знаешь ситуацию.Ты ж умный .И при этом ждёшь когда тебе градусник в жопу вставят.
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Він приїхав поділитися вірусом з Українцями! Ще й тішиться тим скотина!
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Новина сумна. Як і будь-яка, де йдеться про смерть людини. Але в мене питання: а ті троє загиблих воїнів не варті були уваги та заяв преЗЕдента, МЗС, РНБО? Зовсім ні?
Якщо так, то при владі зрадники та популісти, якщо ні - то це цинізм найвищого ґатунку. В обох випадках - на печерських пагорбах зовсім не українська влада.
Саме таке моє ІМХО.
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Не тобі визначати українська чи неукраїнська влада! Ти таких повноважень не маєш! Люди зробили вибір і поважай його. Трампа теж не всі вибирали і *******, але для них всі США понад усе, а в нас тільки то і роблять що ділять народ а не думають про країну!
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Хто скаже, що померла стара пенсыонерка??????????????????????????????????
Що за бред несуть змі постійно??? МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії - Цензор.НЕТ 4487
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