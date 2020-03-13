 МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці МЗС у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, у якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам і близьким", - сказано в повідомленні.
Раніше про смерть українки повідомила в Фейсбуці ще одна наша співвітчизниця, яка живе в Італії - Оксана Федьків. За її інформацією, 65-річна Раїса Малишева працювала в м. Ровато в провінції Брешія. 4 дні тому її госпіталізували з підозрою на коронавірус, пізніше діагноз підтвердився.
На заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации он сказал, что все пенсионеры умрут от COVID-2019. Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.
Якщо так, то при владі зрадники та популісти, якщо ні - то це цинізм найвищого ґатунку. В обох випадках - на печерських пагорбах зовсім не українська влада.
Саме таке моє ІМХО.
Що за бред несуть змі постійно???