 МЗС підтвердив інформацію про смерть українки від коронавірусу в Італії

Відповідне повідомлення розміщено на сторінці МЗС у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в італійській провінції Брешіа померла українка, у якої раніше діагностували коронавірус. МЗС України висловлює щирі співчуття родичам і близьким", - сказано в повідомленні.

Раніше про смерть українки повідомила в Фейсбуці ще одна наша співвітчизниця, яка живе в Італії - Оксана Федьків. За її інформацією, 65-річна Раїса Малишева працювала в м. Ровато в провінції Брешія. 4 дні тому її госпіталізували з підозрою на коронавірус, пізніше діагноз підтвердився.

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