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 Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич

У представництві президента України в АРК заявили про необхідність відкрити аптеки для кримчан на адмінмежі між Кримом і Херсонщиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це представник президента в АРК Антон Кориневич сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.

"Ми вважаємо, що наші громадяни в Криму мають повне право приїхати на материкову частину України й отримати необхідні послуги, провідати родичів або друзів. Ми також вважаємо, що на контрольно-пропускних пунктах слід відкрити аптеки, тому що знаємо про проблеми з якістю російських ліків і цінами на них. Ми це реалізуємо. Поки що не вирішено питання, на балансі якого органу державної влади утримуватимуться сервісні зони", - сказав Кориневич.

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Він зазначив, що цей проєкт вже узгоджено, і єдине питання полягає в тому, коли саме його буде запущено.

"Він (проєкт) розрахований як на жителів Херсонської області, так і на жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми хочемо, щоб кримчани 24 години на добу, 7 днів на тиждень могли отримати професійну консультацію українських лікарів, тому що на півострові є проблеми як із якістю медичних послуг, так і з кількістю лікарів", - зазначив Кориневич.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181446
 
   
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Года идут---а дурь крепчает. Ну не поедут крымчаки в аптеки---ну вот просто не поедут! Смешно ведь. Пусть дешевле даже будет. Ну вот кто в последнее время из ближних что к границе РФ туда ездит за чем либо? И последнее. А товарное количество на таможне? Или купил упаковку и обратно? Какой идиотизм пошёл? Да ржут там с нас---а мы что не ржали ли бы?
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можно еще ярмарки устроить для крысчан, пригнать продукты со всей Украины, еще медведей с бубнами запустить и побольше самогона, все как любят сросияне...
и приурочить к дню оккупендума, 16-18 марта, когда в 2014, режим пукина напал на Украину, высадил тысячи пропукинских вооруженных бандитов и отобрал территории Украины))
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Згоден. Але продавати або миш'як, або синильну кислоту. Допомогає від "рашизму мізків".
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нє, покришки вже старе - правильне повстання креативне - Майдан має бути швидким, рішучим і тільки так переможним. Не повторювати помилок!!! Вся сволота повинна бути знищена! Не вигнана, не придушена, а саме знищена! Фізично, морально, економічно, політично. І попіл розвіяно
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Зє!лупа, мєндєль, ярмак і разумкофф
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Нормальньій ход в условиях карантина. Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 1249
Европейские страньі закрьівают доступ в свои страньі извне, а зеленьіе шлемазльі наоборот тащат заразу в Украину.
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Зебуины,а об украинцах подумать не хотите ли? Откуда такая упертая забота о предателях лезет?
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Вони хочуть залишити для москалів відкритий кордон на той випадок , якщо почнеться шухер.Щоб москалі могли завести своїх ,для захоплення Херсонської і Одеської обл. Так само ,як вони завозили в 14 році в Донецьк і Луганськ ,під виглядом громадян України .
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Що цей вилупок верзе?
От тільки додаткової біологічної диверсії від мишобратів нам не вистачало.
"Лішь би не біндери", "хучь камні с нєба" - а тепер буде ХЗ хто пертися на нашу територію (дуже вірогідно, що заражені), так? "Наші люди"?
Та пішли вони нахій. Кожен крисчанин, лугіндонець, кацап - це потенційна біозагроза.
Хай ******* їх лікує. З Лєнкою Малишевою та Гєною Малаховим.

Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 2204
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А власть не подумала о том, что российские спецслужбы могут намеренно завезти в Украину какую-нибудь заразу, пользуясь предоставленной возможностью?!!
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У крисмі не залишилося жодного гомеопата? Розтирати каміння з неба і висушене лайно кацапських військовців. Це кращі ліки від коронавірусу. А для Киримли відкрити канал постачання справжніх медикаментів з інструкціями виключно кримськотатарською мовою.
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Эти твари о сепарах и предателях заботятся больше, чем об Украине. Они похоже самоубийцы. Зеленский и его банда своей смертью не умрут. Короновирус им покажется невинным поносом после зеленых абрикос..
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Іще і року не пройшло, а вони вже в такееее лайноооо перетворили країну. Дурні так не вміють, так роблять вороги.
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КоринеВИЧ . Украина будет или пророссийской ( как ты хочешь ) или антироссийской . Третьего не дано !!!
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...пора на выборы, пока еще не поздно..эти лошары таки не соображают что творят нифига ...а дров из-за феерической тупости своей наломать таки могут немало.. Пропонуємо відкрити аптеки для кримчан у Херсонській області на кордоні з окупованим півостровом, - представник президента в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 5636
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йюде корінєвічЪ так і хоче в московську імперію
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Та скажите уже прямо "мы расчитываем на созданной панике максимально срубить бабла и с украинцев и с крым с крымнаша".
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Ещё один дурак... Пусть парашка решает дела местных колаборантов, пока Крым в оккупации.
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Довбой...би... Та кацаби спеціально посилатимуть до нас заражених вірусом... Не влада, а російські васали.
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А у них украиские паспорта есть или сразу два? Если только украиский паспорт я не против.
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"Мы считаем, что наши граждане в Крыму имеют полное право приехать..." - на матеріковій частині України ви мабуть забули що теж люди живуть,точнійше виживають,мені по як там пу забезпечує крим бо мордор його окупував і це його головний біль,так що да,по....!!!!!!!
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