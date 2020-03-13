Як передає Цензор.НЕТ, про це представник президента в АРК Антон Кориневич сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії.
"Ми вважаємо, що наші громадяни в Криму мають повне право приїхати на материкову частину України й отримати необхідні послуги, провідати родичів або друзів. Ми також вважаємо, що на контрольно-пропускних пунктах слід відкрити аптеки, тому що знаємо про проблеми з якістю російських ліків і цінами на них. Ми це реалізуємо. Поки що не вирішено питання, на балансі якого органу державної влади утримуватимуться сервісні зони", - сказав Кориневич.
Він зазначив, що цей проєкт вже узгоджено, і єдине питання полягає в тому, коли саме його буде запущено.
"Він (проєкт) розрахований як на жителів Херсонської області, так і на жителів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми хочемо, щоб кримчани 24 години на добу, 7 днів на тиждень могли отримати професійну консультацію українських лікарів, тому що на півострові є проблеми як із якістю медичних послуг, так і з кількістю лікарів", - зазначив Кориневич.
и приурочить к дню оккупендума, 16-18 марта, когда в 2014, режим пукина напал на Украину, высадил тысячи пропукинских вооруженных бандитов и отобрал территории Украины))
Европейские страньі закрьівают доступ в свои страньі извне, а зеленьіе шлемазльі наоборот тащат заразу в Украину.
От тільки додаткової біологічної диверсії від мишобратів нам не вистачало.
"Лішь би не біндери", "хучь камні с нєба" - а тепер буде ХЗ хто пертися на нашу територію (дуже вірогідно, що заражені), так? "Наші люди"?
Та пішли вони нахій. Кожен крисчанин, лугіндонець, кацап - це потенційна біозагроза.
Хай ******* їх лікує. З Лєнкою Малишевою та Гєною Малаховим.