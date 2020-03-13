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 Загиблого на Донбасі молодшого сержанта Віктора Солтиса поховали на Кіровоградщині

Віктор Солтис загинув 10 березня в районі Пісків, коли в його машину влучила ракета терористів.

Церемонія прощання відбулася в селі Володимирівка Петрівського району Кіровоградської області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віктор Миколайович Солтис (позивний АК) - молодший сержант, командир бойової машини-командир відділення 131-го окремого розвідувального батальйону.

Він загинув 10 березня вранці в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області, коли протитанкова керована ракета терористів влучила у вантажну машину ГАЗ-66.

Віктор Солтис народився 02.10.1986 року. Закінчив Жовтоводське профтехучилище за спеціальністю "маляр-штукатур". У 2017 році вступив на військову службу за контрактом, черговий контракт підписав 01.07.2018.

У нього залишилися мати, сестра, дружина і дві дочки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українського воїна Віктора Солтиса, який загинув на Донбасі, поховають 13 березня на Кіровоградщині

Загиблого на Донбасі молодшого сержанта Віктора Солтиса поховали на Кіровоградщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181445
 
 
 Топ коментарі
 
пусть наш верховный миротворец похоронки матерям лично вручает и объясняет что там за перемирие ему дядя вова из кремля пообещал
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Погиб на самой передовой линии огня честный трудяга войны воин Виктор:

33 года, жить бы ещё и жить этому хорошему улыбчивому парню.

Вечная память солдату, павшему за Отечество.
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пусть наш верховный миротворец похоронки матерям лично вручает и объясняет что там за перемирие ему дядя вова из кремля пообещал
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Вибач, синку, ВАС зрадили(((((((((
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ЗЕгімнюки, то хто вбив цього хлоцця і за що ? По вашому виходить що Сивуха, Ермак, абхазский ара, галичанський шмаргель праві ? Тоді на кого попаде прокляття за пролиту кров Українських героїв ? На керівнків народу (незалежно яким етносом вони себе вважають, і олігархи теж, бо у них була можливість вплинути на події)
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сраного сивоху, туда хай засуне свій внутрішній конфлікт, подалі... і хай гляне в очі родичам цього героя.
нехай примирення шукає
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так в чем же дело - оружие в руки - и на передовую
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А наша зрадлива влада не зважає на смерті Героїв. Владі головне забезпечити зрадників, рашистів Криму - водою, здати інтереси України лисому )(уйлу. Геть таку владу.
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Поховайте та вставайте
Кайдани порвіте
Та ворожою злою кровью
Волю окропіте

Слава Герою !
Слава Україні !

Вшануємо завтра світлу пам'ять сержанта Солтиса і тисяч загиблих українських Вояків Маршем Добровольців !
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Спочивай, Воїне.

Глибокі співчуття родині.
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