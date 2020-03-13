 Загиблого на Донбасі молодшого сержанта Віктора Солтиса поховали на Кіровоградщині

Церемонія прощання відбулася в селі Володимирівка Петрівського району Кіровоградської області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Віктор Миколайович Солтис (позивний АК) - молодший сержант, командир бойової машини-командир відділення 131-го окремого розвідувального батальйону.
Він загинув 10 березня вранці в районі населеного пункту Піски Ясинуватського району Донецької області, коли протитанкова керована ракета терористів влучила у вантажну машину ГАЗ-66.
Віктор Солтис народився 02.10.1986 року. Закінчив Жовтоводське профтехучилище за спеціальністю "маляр-штукатур". У 2017 році вступив на військову службу за контрактом, черговий контракт підписав 01.07.2018.
У нього залишилися мати, сестра, дружина і дві дочки.
33 года, жить бы ещё и жить этому хорошему улыбчивому парню.
Вечная память солдату, павшему за Отечество.
https://twitter.com/natohawks/status/1237766149338730500
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нехай примирення шукає
Кайдани порвіте
Та ворожою злою кровью
Волю окропіте
Слава Герою !
Слава Україні !
Вшануємо завтра світлу пам'ять сержанта Солтиса і тисяч загиблих українських Вояків Маршем Добровольців !
Глибокі співчуття родині.