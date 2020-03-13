 Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Про це він заявив у зверненні з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я офіційно оголошую про введення режиму надзвичайної ситуації", - сказав Трамп.
Він пояснив, що оголошення режиму НС в США дасть змогу Федеральному агентству з управління в надзвичайних ситуаціях США направити на боротьбу з коронавірусом до $50 млрд із фонду допомоги при лихах.
У США на Covid-19 захворіло понад 1,7 тис. осіб, померло щонайменше 40 осіб.
Нагадаємо, 12 березня Трамп тимчасово заборонив в'їзд у США з Європи. Йдеться про іноземців, які живуть у Шенгенській зоні або відвідували її за останні два тижні.
Президент говорить дiло
We all should and will stand with him.
Обделался?
Это поправимо.
Я пережил тут много чего с 1990.
Сейчас время покупать.
И .как мне сказал в свое время один дедуля, есть три вещи, на которых деляются деньги всегда- лечить , кормить и хоронить.
Делайте выводы.
Из линона можно сделать лимонад))
Just stay well and don't do stupid moves.
вот что не говори реально клоуны))
а вот сколько будет в понедельник)))
и 50 может быть и 100500...
В Германии из-за коронавируса допускают национализацию предприятий
Руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", - отметил министр.
По его словам, национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.
При этом, Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.
"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", - цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364858-v_germanii_iz-za_koronavirusa_dopuskajut_natsionalizatsiju_predprijatij
А "НАШИМ" ********* ГОЛОВНЕ ПРОДАТИ ...ВСЕ ПРОДАТИ ...І ЗЕМЛЮ ТАКОЖ
Социализм с кучей паразитьв на велфере.
Не удивительно.
Но это им не поможет.
скоро в банки 3х литровые начнет заливать
биржа вся в ****))
апалитично рассуждаешь,слюший
У вас там шоры в конюшне для оленей надевают?
МОжно пруф на это?
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр