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Все про:США (6349) Трамп (2580) COVID-19 (771)

 Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю оголосив режим надзвичайної ситуації в США через коронавірус.

Про це він заявив у зверненні з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я офіційно оголошую про введення режиму надзвичайної ситуації", - сказав Трамп.

Він пояснив, що оголошення режиму НС в США дасть змогу Федеральному агентству з управління в надзвичайних ситуаціях США направити на боротьбу з коронавірусом до $50 млрд із фонду допомоги при лихах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трампа і Пенса не перевірятимуть на коронавірус, незважаючи на контакт із зараженим бразильцем, - Білий дім

У США на Covid-19 захворіло понад 1,7 тис. осіб, померло щонайменше 40 осіб.

Нагадаємо, 12 березня Трамп тимчасово заборонив в'їзд у США з Європи. Йдеться про іноземців, які живуть у Шенгенській зоні або відвідували її за останні два тижні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181444
 
 
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патякають дурники як ти.
Президент говорить дiло
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Сьома, спакуха! Він говорить діло і руки в нього не малі. Все пучком.
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This Man is our President- and a good one.
We all should and will stand with him.
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Ой, а шо случилося? Пару дней назад оно рассказывало шо ничего страшного, с короновирусом можно ходить на работу и даже к врачам не нужно обращаться. А один пламенный трампоид мне доказывал его полную правоту.
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ОК,
Это поправимо.
Я пережил тут много чего с 1990.
Сейчас время покупать.
И .как мне сказал в свое время один дедуля, есть три вещи, на которых деляются деньги всегда- лечить , кормить и хоронить.
Делайте выводы.
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лол. мне напомнило старый спагетти-вестерн - приезжает Иствуд в городок - а там сразу у гробовщика из грустного таблет становится радостным.
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в понедельник утром на NYSE будет кабздец
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Знакомый только позвонил, он видел, как в Брно упала женщина, ей пытались помочь встать 3 человека. А сейчас по новостям в Брно сообщили, что у упавшей в центре женщины тест на коронавирус положительный
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а в Украине выделили 100млн грн. сколько это хоть в баксах сейчас?
вот что не говори реально клоуны))
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сейчас пх)))
а вот сколько будет в понедельник)))
и 50 может быть и 100500...
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а тим часом ...
В Германии из-за коронавируса допускают национализацию предприятий
Руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", - отметил министр.

По его словам, национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.

При этом, Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.

"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", - цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364858-v_germanii_iz-za_koronavirusa_dopuskajut_natsionalizatsiju_predprijatij

А "НАШИМ" ********* ГОЛОВНЕ ПРОДАТИ ...ВСЕ ПРОДАТИ ...І ЗЕМЛЮ ТАКОЖ
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В Германии никогда не было капмтализма в полной мере.
Социализм с кучей паразитьв на велфере.
Не удивительно.
Но это им не поможет.
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Ты прав. Надо бы национализировать Рошен, Богдан, ЛенКузню, пятый канал, прямой канал...
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и тока на расейке никакого короновируса Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 5659.там ампиратора делают.
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Нефть то как раз будет. Только нах никому не нужная
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азия тарится по супер цене от кацапа
скоро в банки 3х литровые начнет заливать
биржа вся в ****))
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ну опять ты врешь, кацап. Ну открой ты гугол, почитай новости.
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шо,не пойдешь 22 апреля на референдум? Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 2072
апалитично рассуждаешь,слюший
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чукча, 22 апреля - это ваш московий праздник - у иссохшего трупа подле зиккурата стоять в мацкве. но ты, опять же выборочно читаешь - я сказал - ты врешь, ты загугли - есть коронавирус в рашке.
У вас там шоры в конюшне для оленей надевают?
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я тебе уже писал,москлыку...ты безнадежен Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус - Цензор.НЕТ 5476.терпи уже до гробовой доски
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Когда люди начнут на улице падать, посмотрим, что начнут петь...
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Меня мучают смутные сомнения. Почему в Китае при огромной плотности населения число заболевших относительно не большое? Почему после обвала акций китайских предприятий собствениками которых являлись США, Китай за бесценок их начал скупать. Теперь китайскими фирмами стали владеть китайцы.
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Почему после обвала акций китайских предприятий собствениками которых являлись США, Китай за бесценок их начал скупать. Теперь китайскими фирмами стали владеть китайцы.

МОжно пруф на это?
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Между тем Дональд Трамп контактировал с носителем коронавируса. У пресс-секретаря президента Бразилии обнаружили COVID19. В прошлую субботу он был на приеме в имении Трампа. Однако президент США до сих пор отказывается пройти тест на коронавирус.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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