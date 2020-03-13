 Трамп оголосив у США режим надзвичайної ситуації через коронавірус

Про це він заявив у зверненні з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я офіційно оголошую про введення режиму надзвичайної ситуації", - сказав Трамп.

Він пояснив, що оголошення режиму НС в США дасть змогу Федеральному агентству з управління в надзвичайних ситуаціях США направити на боротьбу з коронавірусом до $50 млрд із фонду допомоги при лихах.

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У США на Covid-19 захворіло понад 1,7 тис. осіб, померло щонайменше 40 осіб.

Нагадаємо, 12 березня Трамп тимчасово заборонив в'їзд у США з Європи. Йдеться про іноземців, які живуть у Шенгенській зоні або відвідували її за останні два тижні.