 Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського.
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+17
холуй пуйла ещё чего там вякает
+10
Дурак...это же очевидно..
+7
пора,валодя,пора..
Но отправить так, чтобы навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Или кто-то серьезно думает - что миллионы украинцев всё кинут - и вернутся в Украину за 3 дня))
На цензоре: судя по вытянутым из шкафов - лахто-ботов и зашкваренных зебилов, для отмазки вислюка - в ОП реально обделались от реакции людей.
Нам ще масового завезення вірусу не вистачало.
Дурак...это же очевидно..
Мощно. Это ж, все голодранцы, которые на чужбине горе мыкают, обычно на самолётах назад залетают. Исполнитель, ****.
Головна загроза - те, проти кого протестують тут: https://censor.net.ua/photo_news/3181439 і тут: https://censor.net.ua/photo_news/3181430
Оцей короновірус на Банковій - головна загроза!
Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры" … Это транслирует канал "Рада", смотрят граждане. И главное - это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно - успокоил или нагнал еще панику", - написал нардеп.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364847-novyj_glava_minzdrava_zajavil_chto_ot_koronavirusa_umrut_vse_pensionery
...
це кацапо-маланcьска сволота iлюша з сраноi Воркути розповідає про свої мрії?
земандi, що все просрала буде легше.пенсii ж не потрiбно буде платити. скiльки грошей...
не дочекається!
У всех забугорных -- легальных -- украинцев, есть медицинские страховки!
...а в Украине медицинского страхования нет.
-- за бугром целей будут, раз уж презек от своих граждан отказывается...
что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
йому твої овації потрібні,такі, якими ти його спонсорував в минулому році
ни слова о минской сдачи Украины...
По ней пиар закончился, давай новое что-то ..... Квартал-95 продолжается !!!
Чи просто швидше вернути всіх заробітчан! А потім , можливо прощавай безвіз?
Тк потім більший майдан буде, адже в Європі якраз самі активні, ті що не чекають доброго сцаря.
..
и нас рвет