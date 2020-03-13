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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4776) COVID-19 (771)

 Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, розповівши про низку заходів щодо мінімізації поширення коронавірусу на території України. Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181442
 
   
 Топ коментарі
 
холуй пуйла ещё чего там вякает
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А можно его за эти трое суток отправить .. ну, хоть куда-нибудь?
Но отправить так, чтобы навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Зеля, только авиасообщения? А автобусы, машины и поезда будут шастать? Что это за карантин и изоляция? Это курам на смех? Это тебе так Коломойский приказал?
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у ссыкливого вислюка одна цель - отвлечь, запугать людей.. не допустить протестов и поскорее сдаться кремлю.
Или кто-то серьезно думает - что миллионы украинцев всё кинут - и вернутся в Украину за 3 дня))

На цензоре: судя по вытянутым из шкафов - лахто-ботов и зашкваренных зебилов, для отмазки вислюка - в ОП реально обделались от реакции людей.
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Дурак чи що ?
Нам ще масового завезення вірусу не вистачало.
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Полный лошара. А кому билетов не хватит что делать?????
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Пешком! На новое шоу под названием Санжары денег уже нет!
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А ты послушай хотя бы несколько минут, и узнаешь что таких будут эвакуировать не регулярными рейсами как украинцев из Китая.
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..Ой а шо.. *пецик мальдівський * не повернеться !?
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Сейчас главное что бы ослик оманский не сбежал...
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Коли наздвичайний стан і зрада України у четвер?
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Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто

Мощно. Это ж, все голодранцы, которые на чужбине горе мыкают, обычно на самолётах назад залетают. Исполнитель, ****.
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Не... Це він ******* алексеевичу месседж послав. Через три дні ******** привезуть спецбортом на нари.
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Петруха уже удрал и ботов своих забыл,теперь очередь за остальными.. Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито - Цензор.НЕТ 4864
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Если ты про Пороха, то он "сбегал" уже с десяток раз. Все никак не сбежит. Если про кого-то другого, то тут помочь тебе ничем не смогу. @рен тебе, а не Пороха.
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Не короновірус COVID-19 - головна загроза для народу нині! Не короновірус цей, медичний!
Головна загроза - те, проти кого протестують тут: https://censor.net.ua/photo_news/3181439 і тут: https://censor.net.ua/photo_news/3181430

Оцей короновірус на Банковій - головна загроза!
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...Новый глава Минздрава заявил, что от коронавируса «умрут все пенсионеры»Министр здравоохранения Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса «умрут все пенсионеры».

Об этом в Facebook написал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса "умрут все пенсионеры" … Это транслирует канал "Рада", смотрят граждане. И главное - это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ конечно таков, что непонятно - успокоил или нагнал еще панику", - написал нардеп.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/364847-novyj_glava_minzdrava_zajavil_chto_ot_koronavirusa_umrut_vse_pensionery
...
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Первым подохнет министр и не важно от чего хотя от Вируса первого удара по яйцам Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито - Цензор.НЕТ 3802
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Илья Емец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации заявил, что в Украине от коронавируса «умрут все пенсионеры».


це кацапо-маланcьска сволота iлюша з сраноi Воркути розповідає про свої мрії?
земандi, що все просрала буде легше.пенсii ж не потрiбно буде платити. скiльки грошей...
не дочекається!



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Дегенерат и дебил засунь свою хотелку в свою жопу Реально людей ставят в тяжелейшее положение тех что за границей Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито - Цензор.НЕТ 5934
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Куда зовёт Зеленский -- я бы не ходил...*)
У всех забугорных -- легальных -- украинцев, есть медицинские страховки!

...а в Украине медицинского страхования нет.

-- за бугром целей будут, раз уж презек от своих граждан отказывается...
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На счёт мед.страховок в Украине. В Украине самой медицины нет)).
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Надо собраться всем вместе и поддерживать друг друга в трудную минуту.
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Клоун, це ти у Медведчука літак можеш попросити щоб з Еміратів терміново повернутися. А як людям бути коли квитки заздалегідь на найближчі дні давно заброньовані?
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!

что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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Вова ,у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст! (с)

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бабло він вже собі нагріб

йому твої овації потрібні,такі, якими ти його спонсорував в минулому році
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вы прослушали выступление предателя - ссыкуна в роли заботливого дохтура.....
ни слова о минской сдачи Украины...
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А что с девочкой с собачкой из Китая ???
По ней пиар закончился, давай новое что-то ..... Квартал-95 продолжается !!!
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Незрозуміло...Що коонавірус чекатиме поки звідти вилетять аж 3 дні?
Чи просто швидше вернути всіх заробітчан! А потім , можливо прощавай безвіз?
Тк потім більший майдан буде, адже в Європі якраз самі активні, ті що не чекають доброго сцаря.
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у мордатоi шмарклi вже незабаром щоки будуть з вухами цiлуватися. розжерлася сволота.
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От гады ,, специально дождались пока я уеду из страны и теперь закроют границы .Блин , як же мне вернуться ,, меня же ждут в ГБР .

Зеленський: Закликаю всіх громадян повернутися в Україну впродовж 3 діб, потім авіасполучення буде повністю закрито - Цензор.НЕТ 6808 ..
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Его евакуируют и отправят на двухмесячный карантин в СИЗО
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Задолбал своими видео-обращениями Одно слово шоумен За три дня столько заражённых въедет что потом карантин объявлять бесполезно
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старуха европа трещит по швам...
и нас рвет
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А че это малороский шут на фоне укроповского флага?!! Где скрепные гербы с дохлыми курицами и власовскими знаменами!
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