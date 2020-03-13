 "Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук

Про це написала в Фейсбуці заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.
"З консультативною радою в рамках Мінського процесу виникли певні непорозуміння, в тому числі і в нашій фракції. Але найголовніше, що станом на сьогодні ще нічого не сталося і ніяких остаточних рішень не ухвалено. Є лише протокол про наміри", — зазначила вона.
Кравчук стверджує, що мета створення ради - "скасувати монополію керівників маріонеткових республік в переговорах в Мінському процесі". Рада, за її словами, може складатися наполовину з жителів окупованих територій і наполовину з тих, хто звідти поїхав.
"Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" в будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", — написала Кравчук.
Політик нагадала, що консультації з представниками ОРДЛО з питання змін до Конституції передбачені Мінськими угодами.
"Ми вважаємо, що якщо вже успадковані домовленості зобов’язують Україну з кимось консультуватися, то точно краще це робити не з ватажками бойовиків", — пояснила вона.
"В міжнародно-правовому плані нічого по суті не змінюється. Залишається мінський процес, який триває роками. Україна не веде перемовин із ОРДЛО, як і не вела раніше", — наполягає Кравчук.
Консультативна рада, за її словами, задумана як дорадчий орган при політичній підгрупі в Мінську. Її буде створено 25 березня і її рішення матимуть рекомендаційний характер.
"Буквально нещодавно закінчилася зустріч депутатів з Андрієм Єрмаком. Всі питання було обговорено, всі розбіжності зафіксовано. Вирішили більш тісно і ретельно взаємодіяти на регулярній та системній основі з усіх питань, що стосується мирного процесу", - додала Кравчук.
Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.
а ці якісь загалом нездари
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівська рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка )(уйла , тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
ничего не меняет в международно-правовом плане, но дает возможность отменить мораторий руководителей террористов Источник: https://censor.net.ua/n3181441
цель создания совета - "отменить монополию руководителей марионеточных республик Источник: https://censor.net.ua/n3181441
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ви вже ***, потвори, втихаря по-напідписували з ватажками бойовиків, тепер ще й вважеєте, шо консультації будуть проходити без шнирів тих же ватажків? Офіційна "Консультативна рада" з шнирями ватажків терористів - ГЕНІАЛЬНО! Ти, ****, наївна, чи дебела?
Хто ще крім ЗЕбілів може створити орган з представників терористів, щоб на пряму не вести переговорів з самими терористами?
See new TweetsTweetStugna UA@StugnaU·9h
25 марта подписывается капитуляции Украины.
Через два месяца в июне-июле с России снимают санкции...
В Украине начинается бардак и досрочные выборы.
Медведчук - Президент Украины. А дальше нет Украины а есть 9й федеральный округ РФ.
Вуаля...
Ну что друзья проглотим?
Serendipity.ua
@Blonde75819970
Обращение к бойцам ВСУ! К ветеранам войны! К волонтёрам войны!
І це - в Італії...
Каких это людей с авторитетом по обе стороны??? Это вообще сюрр и зашквар.
Стреляют, значцца боевики, по команде из кремля, а переговоры значицца вести вообще с куклами какими то???
Не не не... Охрана отмена (с)
Бин Ладен уж на что авторитетным был
но ни кому и в голову не пришло с ним вести переговоры
Киздуй в Ростов с Ермаком и поцЗедентом и оттуда веди переговоры с кем хочешь
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181441
Так і тут.
самые АВТОРИТЕТНЫЕ
это кто больше всего на подвале
украинских патриотов замордовал???
Хай 253 лохам втирає.
Те що вони вчинили є зрадою інтересів України, ослабленням стратегії оборони.
А якщо вона з-за свого скудного мізку не доганяє то ліпше б жуйку жувала.
а потом коммунизьму строил по партбилетам
ничего нового, и результат предсказуем