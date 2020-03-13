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Все про:мінські угоди (1747) Слуга народу (718) Кравчук Євгенія (42)

 "Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук

Створення консультативної ради нічого не змінює в міжнародно-правовому плані, але дає можливість скасувати мораторій керівників терористів на переговори і підключити до процесу людей, які мають авторитет по обидва боки лінії розмежування.

Про це написала в Фейсбуці заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"З консультативною радою в рамках Мінського процесу виникли певні непорозуміння, в тому числі і в нашій фракції. Але найголовніше, що станом на сьогодні ще нічого не сталося і ніяких остаточних рішень не ухвалено. Є лише протокол про наміри", — зазначила вона.

Кравчук стверджує, що мета створення ради - "скасувати монополію керівників маріонеткових республік в переговорах в Мінському процесі". Рада, за її словами, може складатися наполовину з жителів окупованих територій і наполовину з тих, хто звідти поїхав.

"Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" в будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", — написала Кравчук.

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Політик нагадала, що консультації з представниками ОРДЛО з питання змін до Конституції передбачені Мінськими угодами.

"Ми вважаємо, що якщо вже успадковані домовленості зобов’язують Україну з кимось консультуватися, то точно краще це робити не з ватажками бойовиків", — пояснила вона.

"В міжнародно-правовому плані нічого по суті не змінюється. Залишається мінський процес, який триває роками. Україна не веде перемовин із ОРДЛО, як і не вела раніше", — наполягає Кравчук.

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Консультативна рада, за її словами, задумана як дорадчий орган при політичній підгрупі в Мінську. Її буде створено 25 березня і її рішення матимуть рекомендаційний характер.

"Буквально нещодавно закінчилася зустріч депутатів з Андрієм Єрмаком. Всі питання було обговорено, всі розбіжності зафіксовано. Вирішили більш тісно і ретельно взаємодіяти на регулярній та системній основі з усіх питань, що стосується мирного процесу", - додала Кравчук.

Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

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Ні про яке визнання ЛНР і ДНР у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути, - заступник голови фракції СН Кравчук 01Ні про яке визнання ЛНР і ДНР у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути, - заступник голови фракції СН Кравчук 02
Ні про яке визнання ЛНР і ДНР у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути, - заступник голови фракції СН Кравчук 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181441
 
   
 Топ коментарі
 
Вот почему у зеленых все так тупо. Сначала насрут три кучи , а потом нюхают.
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Подписульку свою сраную прочтите раз 200 еще! Что вы людям лапшу вешате!??
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Читаю и тошнит
Сколько можно считать украинцев ( ВСЕХ!) тем зебыдлом, что сошло с ума весной 2019?! "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук - Цензор.НЕТ 5491
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Це ще більша образа, бо вона думає, що ми дебіли. Пізно: усе вже написано і сказано. Документом (який вперше підписав представник України, що на держслужбі) представники ОРДЛО "легалізуються" у консультативному (поки що) органі НАРІВНІ з Україною. Раша виступає вже НЕ як сторона конфлікту. В усіх нових "паперах" відсутній безпековий момент і обов"язки Раші. Зараз взагалі відсутня критика влади по пункту припинення вогню.
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ЭТИ СЛУГИ НАРОДА ВСЕХ СЧИТАЮТ ИДИОТАМИ!! ИЛИ ДУМАЮТ ЛЮДИ САМИ НЕ МОГУТ ПРОЧИТАТЬ ЧТО НАПИСАНО В ДОКУМЕНТЕ!! ДЛЯ КОНСТУЛЬТАЦИЙ НЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ И ПОДПИСИ! ХОТИШЬ КОНСУЛЬТИРОВАТСЯ ПОДЫМАЙ СВОЙ ДЕПУТАТСКИЙ ЗАД И ЕДЬ В ОРДЛО И КОНСУЛЬТИРУЙСЯ ТАМ ХОТЬ ДО ВСРАЧКИ!!
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петя міг краще брехати.. але і йому не повірили..
а ці якісь загалом нездари
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СОВЕТ БУДЕТ СОСТОЯТЬ НАПОЛОВИНУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОМБАБВЕ! ЭТО ЧТО К ВАМ В МИНСК НА СОВЕТ 1.5 МЛН ЖИТЕЛЕЙ ПРИЕДУТ!! ВЫ УЖЕ СОВСЕМ ЗАБРЕХАЛИСЬ!! А ЕСЛИ НЕ ПРИЕДУТ А ТИПА ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТО НА КАКИХ ВЫБОРАХ ЭТОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЗБИРАЛИ И КТО СЧИТАЛ ГОЛОСА?!!
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Переселенці вони абсолютно різні. Відеозапис «Громадське ТБ» в 2014 року в місті Артемівськ залишив досить неоднозначні враження. Численні громадяни -сепаратісти на відео чітко говорять, що вони голосували за окуповану фашистським кремлем бандитську резервацію «лугандонію - ДЛНР». І, не дивлячись на всі звинувачення, штампи російської пропаганди, страшні лайки і прокльони на адресу України, багато хто з них чомусь приїхали на підконтрольну Київу територію?
По суті, ці люди зізналися у важких злочинах проти своєї країни. І звичайно немає ніякої гарантії того, що в разі проросійських хвилювань вони знову не підтримають даний сепаратистський прокремлівська рух.
Також існують великі групи переселенців -реваншістів яких впровадив нам ворожий Кремль і які є відданими прихильниками кривавих терористичних організацій в окупованій бандитській резервації "лугандоніі" «ордло - длнр» і кремлівських фашистів кривавого маніяка )(уйла , тобто є прихованими сепаратистами і диверсантами. І які в разі загострення ситуації будуть знову брати участь в проросійських протестах, терористичних актах і захопленнях адміністративних будівель, і це вже по всій Україні. Та і більша частина з них це продажні яничари і вони поки тільки зачаїлися і чекають не дочекаються першої можливості, і таких дуже багато.
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какие жители, кто скажет не то попадет на подвал. под видом жителей хотят легализовать террористов и агентов парашки
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Пора переходить на немецкую систему,- за каждого Украинского солдата десяток слуг народа.
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Поздно! Куча дерьма лежит посреди площади, и все её видят.
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Так а что отменять то будем?
ничего не меняет в международно-правовом плане, но дает возможность отменить мораторий руководителей террористов Источник: https://censor.net.ua/n3181441
цель создания совета - "отменить монополию руководителей марионеточных республик Источник: https://censor.net.ua/n3181441
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....эта парикмахерша читала хоть эту галиматью в кремле написанную, или тоже как и ярмак этот, в школе только букварь искурила и школу забросила?! "Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4651 ..вопрос о снятии санкций с ********* стоИт, и она наблюдателем в этой, ей же развязанной войне, становится, как франция и германия, а украина с ублюдками никем не признанным, кремлем насаженными, договариваться теперь будет...бл, где они этот мусор генетический только понасобирали..да еще и в Раду завели.. "Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 4651...
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как это вести переговоры с представителями ордло не не с ордло?
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"Ми вважаємо, що якщо вже успадковані домовленості зобов'язують Україну з кимось консультуватися, то точно краще це робити не з ватажками бойовиків", - пояснила вона. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181441

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ви вже ***, потвори, втихаря по-напідписували з ватажками бойовиків, тепер ще й вважеєте, шо консультації будуть проходити без шнирів тих же ватажків? Офіційна "Консультативна рада" з шнирями ватажків терористів - ГЕНІАЛЬНО! Ти, ****, наївна, чи дебела?

Хто ще крім ЗЕбілів може створити орган з представників терористів, щоб на пряму не вести переговорів з самими терористами?
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Вы поверили агенту фсб? Который в том числе и вас вертел на шампуре пуйла? Вы уже столько раз сцали народу в глаза, что вам никто не верит, или вы думаете что пуйло настолько туп что б подписывать ни к чему не обязывающие бумажки?
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"Вы нас опять не так поняли", привычно уточняет гнусная зелень
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Народ Украины не должен стерпеть этого и если эти гандоны сн и все зеленские, квартал 95 и прочие антиукраинские суки не будет растерзаны на площади Украина снова надолго превратится в провинцию расейки.
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Serendipity.ua

@Blonde75819970


Обращение к бойцам ВСУ! К ветеранам войны! К волонтёрам войны!

"Ні про яке визнання "ЛНР" і "ДНР" у будь-якому вигляді не йшлося, не йдеться і про це навіть мови не може бути", - заступник голови фракції СН Кравчук - Цензор.НЕТ 1331
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Віталій Марків - як приклад.
І це - в Італії...
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Пані Кравчук, такі як ви служки урода роблять з України лугандонію.
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якшо тебе, стєрво, згвалтувати, то це нічого не міняє - як була курвою, так і лишишся
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Кукуха Кравчука собрала кравчучку и сказала ему - пока, лузер...
Каких это людей с авторитетом по обе стороны??? Это вообще сюрр и зашквар.
Стреляют, значцца боевики, по команде из кремля, а переговоры значицца вести вообще с куклами какими то???
Не не не... Охрана отмена (с)
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Створення консультативної ради нічого не змінює в міжнародно-правовому плані, але дає можливість скасувати мораторій керівників терористів на переговори і підключити до процесу людей, які мають авторитет...бла-***-***
Бин Ладен уж на что авторитетным был
но ни кому и в голову не пришло с ним вести переговоры
Киздуй в Ростов с Ермаком и поцЗедентом и оттуда веди переговоры с кем хочешь
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181441
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чи не головна риса ознака упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня.
Так і тут.
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со стороны Лугандона
самые АВТОРИТЕТНЫЕ
это кто больше всего на подвале
украинских патриотов замордовал???
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За кого ця сикса українців тримає.
Хай 253 лохам втирає.
Те що вони вчинили є зрадою інтересів України, ослабленням стратегії оборони.
А якщо вона з-за свого скудного мізку не доганяє то ліпше б жуйку жувала.
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На Сивоху и Ермака должны быть открыты уголовные дела, за пособничество российским оккупантам, террористам и убийцам. Вместо этого дела открывают против людей защищавших Украину. Зеленский должен уйти в отставку.
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в 17-м пролетариат уже захватывал власть, типа грабь награбленное
а потом коммунизьму строил по партбилетам
ничего нового, и результат предсказуем
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Аж ніяк не пероконали,документ говорить про інше.
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" це будуть люди яких поважають в регіоні..",От Гіві на пощастило,не дожив(((
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