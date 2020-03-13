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 Політика України, Суспільство
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Все про:мінські угоди (1747) Загороднюк (146) Єрмак Андрій (129)

 "Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк

Ексміністр оборони України Андрій Загороднюк розкритикував нові домовленості на переговорах у Мінську з представниками терористів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Загородюнюк зазначив: "Це не "внутрішній конфлікт". Це - агресія РФ. Всі ці роки Росія намагалася стати посередником, а не єдиною причиною війни.

Якби мене не звільнили тиждень тому, день моєї відставки був би сьогодні.

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Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостили зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181440
 
   
 Топ коментарі
 
А до ЭТОГО не видел, с кем работал бок о бок?
Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
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А когда холуй пуйла Зеленский приказывал отводить войска с линии фронта и рашисты моментально занимали оставляемые ВСУ позиции... то где ты был тогда, почему тогда не ушёл в отставку?
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
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ага, ушел бы, как и все- к креслу приклеиваются насмерть
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А до ЭТОГО не видел, с кем работал бок о бок?
Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
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А вам відразу потоптатись?
А як «ОТМЬІТЬСЯ», тім хто 21.04. 2019 проголосували проти Порошенка?
Так, людина відкрито сказала, що думала. Респект.
Чи вам неприємно, що він «прєдал русскій мір» ?
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Каким боком ко мне рюзький мир?
А человек ОБЯЗАН думать , прежде, чем принимать решения о том , в какой команде работаешь! Он ЭТО выбрал сам. Тепеть дает "заднюю"
Отвечать за приход к власти зекоманды не мне, уж простите, с д*рьмом не контактирую - брезгливость, знаете ли
А еще на форуме вы либо новичок, либо ботик "Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк - Цензор.НЕТ 8570
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як «ОТМЬІТЬСЯ», тім хто 21.04. 2019 проголосували проти Порошенка?
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как он к зелебене в мо умудрился попасть?
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У ты какая принципиальная продажная девушка. Говорит, я бы перестала сегодня сос...ть, если бы меня сутенер не выкинул на мороз "Если бы меня не уволили, я бы ушёл в отставку сегодня", - экс- министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 8454
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якби я був такий розумний - як Завгороднюк потом.. Проснувся вигнаний пыджопником.
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ага, ушел бы, как и все- к креслу приклеиваются насмерть
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А когда холуй пуйла Зеленский приказывал отводить войска с линии фронта и рашисты моментально занимали оставляемые ВСУ позиции... то где ты был тогда, почему тогда не ушёл в отставку?
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
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Тебе от зеленого гавна еще долго отмываться придется...возможно что и не отмоешься никогда..
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Все что сейчас происходит, это было ясно уже давно и только идиоты этого не видели и не понимали..
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бедняжка, так мочил пионами и гиацинтами..и тут такой нежданчик...
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Пшли вон, зелень, - не отмоетесь - мы все помним.
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у тебя же есть именное оружие офицера....

попросись на прием и застрели предателя.....
До этого и Золотое не замечал и сдачу позиций рашистам...., и гибель из за этого воинов ВСУ...
Жалкое ЧМО....
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Не потрібно було беніного клована підтримувати рік тому, - і не двелось би робити такі демарші.
А ми попереджали.... Ми кричали, що ***** суне на Україну, і не тільки на фронті...

А ви - навіть чути не хотіли.
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На удивление оказался приличным человеком. В итоге никто плохого слова о нём не скажет.
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Да как не скажет. ********* уже вылили на него цистерну говна.
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Еще скажи, что министр обороны не ответственен за отвод войск и сдачу наших позиций, зебил.
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Ну вот видишь, ********, ты очередное подтверждение моих слов.
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Поки що, над цим працює лахта, ********* і хохломанкурти.
А порохоботи схвалюють його слова.
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Почитай прямо тут на гілці, як вони "схвалюють" його слова.
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Особь (не могу назвать его Президентом Украины), сказал-"Если они думают, что могут стрелять в украинских солдат, то они ошибаются". И, на следующий день подписал, по сути, акт капитуляции...
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Ну все правильно сказал, после капитуляции стрелять уже нет смысла. Просто кто-то его неправильно понял.
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Депутати "просят Зєлєнскаго". Просять, Карл! Це при тому, що модель у нас парламентсько!!!! - президентська! А народу просити не потрібно. Бо влада - лише вибрані и часові менеджери. До того ж - погані. А що робить власник фірми, коли менеджер поганий? Правильно, жене в шию! А при неннсених збитках ще й вибиває компенсацію з горе-менеджера.
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Да-а-а! Тяжело плыть в серной кислоте! А, кстати, чего притих рояльный паганини? Кокс, бухло, мудень никогда до добра не доводили! Паря, пора очнуться, а не то поганой метлой народ выметет со всей the нечистью! И оберполицай не поможет!
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Войска нужно отводить под верховну раду и методично отстреливать этих служанок- минетчиц.
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агресія... Вони б... Сцять назвати Війну, Війною...
Що бувші, що діючі... Всі одинакові.
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А сколько нужно говорить,6лет разгаворов и что изменилось?Может пора по примеру Эрдогана поговорить?
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Кодлан Коломойского заражает людей вирусом жадности, потери совести и украинофобства.
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Если бы я не готовился по скромному к своей 67 паске--то вчера бы вспомнил как с молоком 17 паску наяривал и с молочком! Бабушка с ведро размером пекла, изюму сыпала 1 кг на каждую! Загороди огород---загороднюк, а то жуки колорадские в +опу заскочут!
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