 "Якби мене не звільнили, я би пішов у відставку сьогодні", - ексміністр оборони Загороднюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Загородюнюк зазначив: "Це не "внутрішній конфлікт". Це - агресія РФ. Всі ці роки Росія намагалася стати посередником, а не єдиною причиною війни.
Якби мене не звільнили тиждень тому, день моєї відставки був би сьогодні.
Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостили зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.
Ну, красней .. и пытайся отмыться теперь
А як «ОТМЬІТЬСЯ», тім хто 21.04. 2019 проголосували проти Порошенка?
Так, людина відкрито сказала, що думала. Респект.
Чи вам неприємно, що він «прєдал русскій мір» ?
А человек ОБЯЗАН думать , прежде, чем принимать решения о том , в какой команде работаешь! Он ЭТО выбрал сам. Тепеть дает "заднюю"
Отвечать за приход к власти зекоманды не мне, уж простите, с д*рьмом не контактирую - брезгливость, знаете ли
А еще на форуме вы либо новичок, либо ботик
Поэтому не верю, тебе Загороднюк.
попросись на прием и застрели предателя.....
До этого и Золотое не замечал и сдачу позиций рашистам...., и гибель из за этого воинов ВСУ...
Жалкое ЧМО....
А ми попереджали.... Ми кричали, що ***** суне на Україну, і не тільки на фронті...
А ви - навіть чути не хотіли.
А порохоботи схвалюють його слова.
Що бувші, що діючі... Всі одинакові.