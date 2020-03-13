 "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин

Своїми роздумами вона поділилася в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, бо можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе!" - написала Богуцька.

Незабаром вона додала ще один пост про несподівані наслідки карантину.

"Кажуть, що вірус помирає на відстані 1 метра. Кажуть, що карантин мінімізує поширення вірусу. Кажуть, що два тижні карантину сприятимуть демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - запитує депутатка.



