 "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин

Своїми роздумами вона поділилася в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, бо можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе!" - написала Богуцька.
Незабаром вона додала ще один пост про несподівані наслідки карантину.
"Кажуть, що вірус помирає на відстані 1 метра. Кажуть, що карантин мінімізує поширення вірусу. Кажуть, що два тижні карантину сприятимуть демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - запитує депутатка.
убей обиду гнев и похоть
гордыню зависть и тоску
а то что от тебя осталось
из милосердия добей
Подсказать сайты, где наглядно показывают технику гораздо больше чем на 1 метр "стрелять" ?
ВОЗ даже не чешется.
Сейчас - если верить прессе (а ей можно верить ?) - от вируса умерли 5000. (Китайские данные поди проверь, ага.) ВОЗ голосит благим матом; во всём мире истерика.
Суки глобалистские.