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 Політика України
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Все про:карантин (168) народжуваність (30) Богуцька Ліза (10)

 "Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - депутатка від СН Богуцька про карантин

"Слуга народу" Єлизавета Богуцька, педіатр за освітою, міркує про введення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Своїми роздумами вона поділилася в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо високі температури вбивають Корону, то народу необхідні регулярна лазня, алкоголь і секс. Три разом процедури не рекомендується, бо можна померти від серцевої недостатності. Бережіть себе!" - написала Богуцька.

Незабаром вона додала ще один пост про несподівані наслідки карантину.

"Кажуть, що вірус помирає на відстані 1 метра. Кажуть, що карантин мінімізує поширення вірусу. Кажуть, що два тижні карантину сприятимуть демографічному прориву. Скажіть, звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?" - запитує депутатка.

Звідки зявляться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр? - депутатка від СН Богуцька про карантин 01
Звідки зявляться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр? - депутатка від СН Богуцька про карантин 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181438
 
 
 Топ коментарі
 
Пока не было фейсбука, только семья знала у кого с мозгами не всё в порядке, а сейчас вся страна.
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Не они реально поехавшие.. Это ж прлный ПЗДЦ
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кому шо болыть...этой-сперматозоиды "Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине - Цензор.НЕТ 7988
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Оно то баба---чуть не комильфо конечно. Но с таким клювом и фэйсо-тейблом ударять по сперматозоидам конечно обьяснимо. Видать эти спермаки только и снятся. Окружают, в плен берут озабоченую, а потом как начнут, как начнуть пытать---дальше не стану. Фентези зашкаливает. Не стану будоражить ---и так короновирус всюду!
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Посмотрите на рожу этой Богуцкой. Рептилоид настоящий. И она несет собачий бред. Коронавирус заражает по воздуху на 4,5 метра в радиусе.А баня, алкоголь и секс не повышают температуру тела, она у здорового всегда держится в пределах нормы. А если больные пойдут в баню, то больше оттуда не выйдут. То есть Богуцкая дает заведомо ложные и вредные рекомендации. Но для рептилоида это и не удивительно, ее цель - геноцид народа и она идет к этой цели, ползет вернее.
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А ведь могла бы сорвать главный приз в шоу "Расмешите комика", так нет же поперлась в политику и теперь развлекает всю страну бесплатно.
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Если бы убрали кем была озвучена эта "глубокая"мысль, то подумала бы что опять мизулина в госдуре отжигает
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Не каждый столько выпьет, а если и выпьет то и свалится
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млять. занятно, как этот "педиатр" соотносит высокую температуру окружающей среды в бане с температурой тела .
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***
убей обиду гнев и похоть
гордыню зависть и тоску
а то что от тебя осталось
из милосердия добей
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Кому що, а курці - просо. Так і цій курці - аби їб@тись
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Звідки з'являться діти, якщо сперматозоїд має дотримуватися дистанції від яйцеклітини в один погонний метр?
Подсказать сайты, где наглядно показывают технику гораздо больше чем на 1 метр "стрелять" ?
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Полтора года назад эта Богуцкая сбила пешехода! Той же ночью он скончался... И таких людей вносят в списки партии?
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Oт кори каждый год умирают во всём мире около 100 тыс.человек.
ВОЗ даже не чешется.

Сейчас - если верить прессе (а ей можно верить ?) - от вируса умерли 5000. (Китайские данные поди проверь, ага.) ВОЗ голосит благим матом; во всём мире истерика.

Суки глобалистские.
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Идиотка. Пока не было интернета, тот факт, что Богуцкая дура знали только ее родственники.
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