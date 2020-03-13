 У Великій Британії на рік перенесли місцеві вибори через загрозу коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Місцеві вибори та вибори мерів у Англії будуть перенесені на рік – до травня 2021-го – через епідемію коронавірусу", - сказано в повідомленні.
В уряді Великої Британії прийняли таке рішення, оскільки вважають, що проводити ці вибори у травні було б величезним ризиком.
За останніми данними, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Великій Британії зросла до 798. Представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що, на їхню думку, фактичне число інфікованих може становити до 10 тис. осіб. Загальна кількість померлих в країні в результаті коронавірусу становить 10 осіб.
больше на темы про выборы не будешь ходить копрометать .чебурнет штука строгая...
Вслед за нападающим Маноло Габбьядини, о заражении которого стало известно в четверг, Covid-19 диагностировали еще у четырех футболистов и клубного врача.
выбрали внучонка....
Borislav Bereza
42 хв ·
Это просто феерично!!!
Илья Емец, Министр здравоохранения времен Януковича и Зеленского, только что на заседании профильного комитета, в эфире телеканала Рада заявил, что из-за вируса "помруть всі пенсіонери".
И эти "прогнозы", которые не имеют никакого отношения к реальности, видели и слышали граждане Украины. В том числе и эти самые пенсионеры. Да, так еще наших граждан не успокаивали. Это треш!
PS Жду, когда он скажет, что его не так поняли, а слова вырвали из контекста. Итить, задолбали они уже этим оправданием.
а ты своего серого ***** уже 20 лет терпишь.и еще подписал его пожизненно на анпиратора .азиат патамушо