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Все про:Велика Британія (1151) місцеві вибори (160) COVID-19 (771)

 У Великій Британії на рік перенесли місцеві вибори через загрозу коронавірусу

У зв'язку з поширенням коронавірусу Cоvid-19 на території Великої Британії перенесли місцеві вибори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Місцеві вибори та вибори мерів у Англії будуть перенесені на рік – до травня 2021-го – через епідемію коронавірусу", - сказано в повідомленні.

В уряді Великої Британії прийняли таке рішення, оскільки вважають, що проводити ці вибори у травні було б величезним ризиком.

За останніми данними, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус у Великій Британії зросла до 798. Представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що, на їхню думку, фактичне число інфікованих може становити до 10 тис. осіб. Загальна кількість померлих в країні в результаті коронавірусу становить 10 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181437
 
 
 Топ коментарі
 
пенсионерам горячий Зе - привет.... В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 1348
выбрали внучонка....

В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 1611 Borislav Bereza
42 хв ·

Это просто феерично!!!
Илья Емец, Министр здравоохранения времен Януковича и Зеленского, только что на заседании профильного комитета, в эфире телеканала Рада заявил, что из-за вируса "помруть всі пенсіонери".
И эти "прогнозы", которые не имеют никакого отношения к реальности, видели и слышали граждане Украины. В том числе и эти самые пенсионеры. Да, так еще наших граждан не успокаивали. Это треш!

PS Жду, когда он скажет, что его не так поняли, а слова вырвали из контекста. Итить, задолбали они уже этим оправданием.
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не кацапа, говоришь. значит, американец? как в америке называют "дождик" (ёлочное украшение)
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а нам достроково потрібно владу міняти через "зевибори"
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упоротый даже в такую новость умудрился приплести Зе.
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а бензинка то,бензинка,подешевела ли? В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 4551или как обычно,платишь больше?
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чукча, спроси у соседа по чуму - я не в курсе. В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 3989
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ну ничо,ты крепись...вот 22 апреля сделаешь ***** анпиратором-и все...
больше на темы про выборы не будешь ходить копрометать .чебурнет штука строгая...
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не кацапа, говоришь. значит, американец? как в америке называют "дождик" (ёлочное украшение)
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фую, в нас де не плюнь, всюди зегівно В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 7669
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особенно в новости про Великобританию. В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 8068
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ZEvid-2019.04.21/73.22. Главное чтоб этот вирус для нации не стал смертельным.
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а у нас короновирус и дамбац под ******-не помеха для выборов
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о выборы нехилая тема для узурпации власти или будем с телефонов голосовать ?
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кстати, интересная мысль. Думаю, просто карантин продлят до сесредины лета. В смысле перенесут выборы.
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Да нас только и спасёт дядя Пиночет и настоящая хунта лет на 10. Перевешать всех олигархов и их приближенных, расстрелять мздоимцев, совкодрочеров и любителей русского мира. А потом, уже в очищенной стране проводить демократические выборы. Или мы просто потеряем страну. Попробуйте другим путем убрать от корыта(управления страной) всю звиздоту.
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Итальянский клуб Серии А "Сампдория" (Генуя) объявил о заражении коронавирусом еще пятерых сотрудников команды.
Вслед за нападающим Маноло Габбьядини, о заражении которого стало известно в четверг, Covid-19 диагностировали еще у четырех футболистов и клубного врача.
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вот именно. Когда тут недалекие особи радовались, что в мацкве заболел чел прилетевший из Италии, им писали - балбесы, это не к войне относится, а ко всему миру. этой заразе пофиг кто-ты - украинец, русский, итальянец или китаец. и скоро, очень скоро, такими темпами будет в Украине.
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И там власти испугались порохоботов! В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 6580
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В Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева23.9т19:50, 13.03.2020Обновлено: 20:18, 13.03.2020Читать материал на украинскомВ Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Бреш
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пенсионерам горячий Зе - привет.... В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 1348
выбрали внучонка....

В Великобритании на год перенесли местные выборы из-за угрозы коронавируса - Цензор.НЕТ 1611 Borislav Bereza
42 хв ·

Это просто феерично!!!
Илья Емец, Министр здравоохранения времен Януковича и Зеленского, только что на заседании профильного комитета, в эфире телеканала Рада заявил, что из-за вируса "помруть всі пенсіонери".
И эти "прогнозы", которые не имеют никакого отношения к реальности, видели и слышали граждане Украины. В том числе и эти самые пенсионеры. Да, так еще наших граждан не успокаивали. Это треш!

PS Жду, когда он скажет, что его не так поняли, а слова вырвали из контекста. Итить, задолбали они уже этим оправданием.
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что из-за вируса "помруть всі пенсіонери" -- у которых пенсия ниже 2000 гр. (в вырваном контексте)
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Я пенсионер с большим стажем, но за то, что бы пенсы выздохли поскорее. Современные пенсы 90% совкодрочеры- тормоз Украины.
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-- а хто тогда на выборы ходить будет? -- демократию солюдать... *)
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а видео то есть - или как обычно ссылка на пейсбук и слова - мамаой клянусь так и было? Безусловно, если не вырвано из контекста, то скажевщий, обделен умом. но хотелось бы пруфа.
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вполне...вон греки терпели своих черных полковников всего 7 лет...
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Греция да, это локомотив ЕС У Великій Британії на рік перенесли місцеві вибори через загрозу коронавірусу - Цензор.НЕТ 4788 Вроде и к всемирной паутине вас не мытых подключили, все равно поражаете своей лаптевидной глупостью. но ничего У Великій Британії на рік перенесли місцеві вибори через загрозу коронавірусу - Цензор.НЕТ 7385 щас вам саудиты быстро мозги вправят, верно, кацапчик?
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не не быстро...у тебя положительных тенденций не наблюдается У Великій Британії на рік перенесли місцеві вибори через загрозу коронавірусу - Цензор.НЕТ 6055.видать таким и помрешь
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