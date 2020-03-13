 Домовленості та їхнє виконання - дві великі різниці, - Клімкін про підписані Єрмаком і Кучмою у Мінську документи

Про це Клімкін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Це дуже великий крок у сторону Росії та її "хотєлок". Текст написаний так, що формально-юридичне визнання там відсутнє, але фактично це визнання суб’єктності окупаційних адміністрацій", - написав ексглава МЗС.
Клімкін нагадав, що до сьогодні дня єдиною легітимною владою на окупованих територіях в юридичному полі України була і залишалася влада, обрана в 2010 році.
"По-друге, проблема ще й у встановленні "регламенту"і чітких "процедур" функціонування цієї "ради", на що ми ніколи не погоджувалися навіть для ТКГ у Мінську. Тобто, ця "рада" стає де-факто формальним органом. По-третє, це створює і зміцнює логіку "внутрішнього конфлікту" в Україні, а Росії відводить роль посередника і медіатора, такого самого як Німеччина та Франція. До речі хтось подумав, як це відіб’ється на наших справах у міжнародних судах?", - додав він.
На думку ексміністра, підписані сьогодні домовленості дозволяють Росії саботувати роботу Тристоронньої контактної групи, залишивши реально працюючою тільки спільну з терористами "раду". Німеччина і Франція навряд чи заперечуватимуть проти цього, припустив Клімкін.
"Чи означає це, що тепер все піде виключно за російським сценарієм? Це питання насправді ключове і залежить від Володимира Зеленського. Досягнення домовленостей це одне, а їх виконання - інше. Домовленості та їхнє виконання - дві, як кажуть в Одесі, великі різниці", - підсумував Клімкін.
Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.
давайте,как Аугусто в 73-м,а ?
Подписывая это ДЕРЬМО, мы признаем Рашку ПОСРЕДНИКОМ в "переговорах" на равне с Германией и Францией!
А бандитов ОРДЛО - признаем РАВНОЦЕННОЙ НАМ стороной переговоров!
...
ВСЕ КАК ХОЧЕТ РАШКА!
И. В. Сталин
"А бандитов ОРДЛО - признаем РАВНОЦЕННОЙ НАМ стороной переговоров!"
как по мне, то хуже - юридической стороной с особым статусом.
Зебилы....
Современное, суверенное, правовое, демократическое государство и его представители должны отвечать за свои слова, обязательства, подписи.
Но в чем-то вы правы - Порошенко никак не соответствует выше перечисленным критериям.
Вось i растлумач мне - гэта каб выгарадзiць марадзера, цi на пуцiна працуеце?!
при чём тут Украина ?
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky12 мар.
Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07.19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
https://www.youtube.com/watch?v=WNBeKqv5b08
зелення - кацапнею ....
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
После обнародования новых минских протоколов, которые свидетельствуют о выводе России из-под ответственности и о переходе к прямым переговорам с «ЛДНР», пора уже признать реальность. Каждый из нас говорил о том, что президенту надо определиться относительно того, с кем он - с проукраинскими силами, или с пророссийскими, что надо его подтолкнуть, мотивировать. Теперь уже стало ясно, что он определился. Президент Украины Владимир Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. С глупости или идейно - неважно. Об этом в своем блоге пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады, блогер Сергей Высоцкий.
По его мнению, дальше единственная возможная политическая позиция людей, которые считают себя патриотами, должна быть четкая: «Украина - без Зеленского!». Спасти от катастрофы нас может только досрочное прекращении его полномочий. Поэтому в парламентской проукраинской оппозиции: только объединением можно оправдать свое существование. Вместо политики взаимной борьбы нардепы от оппозиции должны осознать ответственность за судьбу страны, отбросить амбиции и объединиться. Сформировать комитет сопротивления капитуляции. Внепарламентской оппозиции: отбросить свои нереализованные амбиции и мысли о том, что «на их месте должен был быть я». Общественности нужно закопать топор войны между движениями и организациями.
По словам нардепа, вменяемым депутатам «Слуги народа» нужно понять, что мандат, как было сказано ранее, это оружие. Не нужно молчать, нужно объединяться, выражать свою позицию и свой протест против коллаборации с врагом. После общего объединения всех украинских сил нужно начать общенациональную кампанию протестов и давления на власть. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля. Они должны стать нерукопожатные. Нужны массовые мирные протесты. Только сотни тысяч людей на улицах, готовых в случае чего на улицах остаться, могут напугать Зеленского, заставить его отменить предательские решения и добровольно освободить кресло президента для другого человека.
что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
Зачем умирать и убивать за ТО - что в дальнейшем будет преданно и продано?
Большевики уничтожали высшую элиту целыми семьями для того чтобы построить советский союз - Где он сегодня? Одни отстаивали и умирали за Украину - другие ее продали. Завтра построят новый союз с РФ пролив реки людской крови и снова разрушат, разворуют разграбят и этот идиотизм будет продолжатся как и предыдущих 1000 лет.
Не знаю чи вулиця зможе зібратись.
Може ви не чули - погрожують арештами.
1. следующий шаг - подача воды в крым.
2. как бы, подобные "большие шаги" не повлияли на суд по мн-17.
Интересно, как же получилось ***** заставить пэтюньку такое подписать?
Таки про лолиту правда
Він геній в дипломатії.