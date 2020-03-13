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Все про:Зеленський (4776) Кучма (440) Клімкін (1553) мінські угоди (1747) Єрмак Андрій (129)

 Домовленості та їхнє виконання - дві великі різниці, - Клімкін про підписані Єрмаком і Кучмою у Мінську документи

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, чим загрожує Україні реалізація підписаних у Мінську угод про створення "консультативної ради" з терористами. І підкреслив, що тепер все залежить від Володимира Зеленського.

Про це Клімкін написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це дуже великий крок у сторону Росії та її "хотєлок". Текст написаний так, що формально-юридичне визнання там відсутнє, але фактично це визнання суб’єктності окупаційних адміністрацій", - написав ексглава МЗС.

Клімкін нагадав, що до сьогодні дня єдиною легітимною владою на окупованих територіях в юридичному полі України була і залишалася влада, обрана в 2010 році.

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"По-друге, проблема ще й у встановленні "регламенту"і чітких "процедур" функціонування цієї "ради", на що ми ніколи не погоджувалися навіть для ТКГ у Мінську. Тобто, ця "рада" стає де-факто формальним органом. По-третє, це створює і зміцнює логіку "внутрішнього конфлікту" в Україні, а Росії відводить роль посередника і медіатора, такого самого як Німеччина та Франція. До речі хтось подумав, як це відіб’ється на наших справах у міжнародних судах?", - додав він.

На думку ексміністра, підписані сьогодні домовленості дозволяють Росії саботувати роботу Тристоронньої контактної групи, залишивши реально працюючою тільки спільну з терористами "раду". Німеччина і Франція навряд чи заперечуватимуть проти цього, припустив Клімкін.

"Чи означає це, що тепер все піде виключно за російським сценарієм? Це питання насправді ключове і залежить від Володимира Зеленського. Досягнення домовленостей це одне, а їх виконання - інше. Домовленості та їхнє виконання - дві, як кажуть в Одесі, великі різниці", - підсумував Клімкін.

Нагадаємо, 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мінську підписано акт про капітуляцію України у війні за незалежність - це держзрада, - Бутусов про створення "консультативної ради" з представниками ОРДЛО

Домовленості та їхнє виконання - дві великі різниці, - Клімкін про підписані Єрмаком і Кучмою у Мінську документи 01Домовленості та їхнє виконання - дві великі різниці, - Клімкін про підписані Єрмаком і Кучмою у Мінську документи 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181435
 
   
 Топ коментарі
 
Все просто:
Подписывая это ДЕРЬМО, мы признаем Рашку ПОСРЕДНИКОМ в "переговорах" на равне с Германией и Францией!
А бандитов ОРДЛО - признаем РАВНОЦЕННОЙ НАМ стороной переговоров!
...
ВСЕ КАК ХОЧЕТ РАШКА!
Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах - Цензор.НЕТ 3565
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Зебилы не знали, что Порох подписывал Минские договоренности совсем не для того, чтобы их выполнять

Зебилы....
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Ничего не поменялось в лучшую сторону с 2014. Только теперь вообще стало непонятно, за что умирали тысячи солдат. Просто вишенка на торте неспособности украинцев создать своё государство. Такого позорного слива история не знала.
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этих гандонов выбирали не украинцы,а потомки кацапни завезенной сюда за последние 100лет и более
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Тогда какого хрена украинцы нос в землю зарыли.Пусть депутаты выводят людей на майдан.
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73 процента украинцев в Украине политически активных - потомки кацапни. Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах - Цензор.НЕТ 302 ты где такую шмаль берешь забористую?
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Михаил МК. В Крыму и на Донбассе так и вышло - понаехали а потом "путин, введи войска".
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ещё один урюпинец из-под прокси. держи на рюмку стекломоя.
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Нет, петушара, я то как раз действующий военный, в отличии от петухов типа тебя.
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И по пачпорту ты Наполеон Бонапарт? Верю, верю, каждому твоему слову, лахта! Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах - Цензор.НЕТ 4561
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И пока мы несём сдлужбу в Донецкой и Луганской областях, вы, недодёлки тупорылые умудлрились просто просрать всё тылу, уставшие от войны дебилоиды.
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Им,тварям,какая разница.Их уже прокляла УЦкраина.
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андрюша,на вас вся надежда..
давайте,как Аугусто в 73-м,а ?
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Тримайся брате. Ми постараємось цю зепаскуду угомонити.
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Все просто:
Подписывая это ДЕРЬМО, мы признаем Рашку ПОСРЕДНИКОМ в "переговорах" на равне с Германией и Францией!
А бандитов ОРДЛО - признаем РАВНОЦЕННОЙ НАМ стороной переговоров!
...
ВСЕ КАК ХОЧЕТ РАШКА!

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Увы, всё намного хуже. Из стороны конфликта кацапы превращаются в наблюдателя.
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И суд в Гааге говорит - при чём тут россия и *****? У вас внутренний конфликт.
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Пока не говорит. Но после таких выкрутасов ничего другого им не останется.
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"Должен вам сказать, товарищи, по совести, что я не заслужил доброй половины тех похвал, которые здесь раздавались по моему адресу. Всё это пустяки, товарищи, и абсолютно ненужное преувеличение".
И. В. Сталин
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Small Jerboa

"А бандитов ОРДЛО - признаем РАВНОЦЕННОЙ НАМ стороной переговоров!"

как по мне, то хуже - юридической стороной с особым статусом.
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Все буде залежати від українців. Дозволимо зеленському і його банді віддати україні в рабство до російських окупантів чи ні?
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Не за тим беня моніку поставив щоб Україна виграла.
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Зебилы не знали, что Порох подписывал Минские договоренности совсем не для того, чтобы их выполнять

Зебилы....
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Только чмо подзаборное может позволить себе "подписать и не выполнять", ну и еще РФ конечно.
Современное, суверенное, правовое, демократическое государство и его представители должны отвечать за свои слова, обязательства, подписи.
Но в чем-то вы правы - Порошенко никак не соответствует выше перечисленным критериям.
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Тебе диаує, що з рагкою по тупили так, як поступає вона? Клин клином выбивают ь - не чув?
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Мяне здзiуляе i хвалюе тое, што парахаботы транслююць пуцiнскiя жадалкi - што Украiна усе гады не выконвала сваю частку Мiнскiх згод.
Вось i растлумач мне - гэта каб выгарадзiць марадзера, цi на пуцiна працуеце?!
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Правильно пуцин каже - не виконала. І це погано? Чи може санкції на Україну наклали? Ти, бачу розділяєш праведний гнів пуцина? Пбідна? Да?
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Пшол нах. Не знаю ка єто по беларуски.
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Хватит что нас минскими соглашениями связали по рукам и ногам А подписанное ермаком это удавка на шею
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Если Украина начнёт договариваться с Россией, посредством ОРДЛО, то причём тут Германия и Франция?
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Россия с Украиной ни о чём договариваться не будет. Украина сама пришла просить, хватило пяти лет и запал незалежности пропал.
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пришел просить какой-то левый небритый чувак..
при чём тут Украина ?
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Кто у тебя что то просит, чмо кацапское?) свернут шеи зерыгам и пойдем дальше мочить погань мокшанскую.
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ну кому может быть интересно наше положение в международных судах, а тем более будущее страны... временщикам, которые пришли в политику не надолго и вернутся обратно в бизнес, когда закончится это веселое приключение...и которым интересны только рейтинги и то, как они выглядят в новом галстуке и на каблуках...
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....И подчеркнул, что теперь все зависит от Владимира Зеленского... - нихрена от него не зависит!..... управляемая кукла без харизмы и характера......
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Отсутствие харизмы и характера еще бы ладно..... Но вот что делать с наличием языка, который работает в отрыве от того, что у людей принято считать мозгом?
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Так я и не писала о его наличии у этой конкретной личности.
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По словам Ермака, в настоящее время разрабатывается механизм отбора в Консультативный совет представителей самопровозглашенных республик. Со своей стороны Украина планирует выбрать «патриотически настроенных специалистов», которые являются авторитетами в стране и в мире.
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Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky12 мар.

Cуперагент Кремля Ермак, подписавший с Сурковым 12 .07.19 первый протокол капитуляции Украины, подписал 11.03.20 с Козаком второй расширенный документ о присоединении Украины к ОРДЛО.
Москва отсалютовала своему герою в тылу врага расстрелом украинцев на Донбассе.
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Кучма і зє влада перейшли червоні лінії, вони думають що безсмертні?
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Филипп Филиппович,vorsicht - там у них есть чувак,даже на девочек заявы собственноручно пишет.. Домовленості та їхнє виконання - дві великі різниці, - Клімкін про підписані Єрмаком і Кучмою у Мінську документи - Цензор.НЕТ 892
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Ну, да вашими домовленостями та формулами ці виродки зараз прикриваються, коли зраджують державу, а наступники продажні, будуть зрадами цих прикриватися, коли кидатимуть в лапи орди черговий раз Україну. Всі ви гниди починаючи від кравчука і закінчуючи цими що зараз. І тому всі заслуговуєте на жорстоку кару!
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Хочу обратится к 73% Наголосовали? Вы тупые недоноски, не имеете больше права трепать языком, ибо вас всех предупреждали! Говорили зарание. Но вы слали всех кто вам это говорил НАХ. Наслаждайтесь, недоноски.
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Може хватить про 73. Побачили б 25 когось із "еліти" осудженим? Був би звільнений Луганськ, Донецьк? Не отримав би дотації хтось з "близьких" і не виїхав в Польщу хтось з "далеких".
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Клімкін, котроґо вся доапрельска зрада називала кацапським бо жінка - виявився патріотом...
зелення - кацапнею .... Договоренности и их выполнение - две большие разницы, - Климкин о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах - Цензор.НЕТ 238
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нет конечно, те хто все понимает и понимал, они и будут ето делать - их не переделаешь и не перекрасишь...
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Редкий случай, когда я даже не знаю что ответить.
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Использовали эпидемию коронавируса для достижения своих грязных целей. Только они упустили один момент - Того кому ежедневно грозит пуля не испугать и не удержать каким то там коронавирусом.
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Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
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Відповідати за дії Єрмака повинні всі СН. Їхні вимоги до Зе їх не реабілітують.
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Нардеп: Зеленский наконец-то определился, с кем он
После обнародования новых минских протоколов, которые свидетельствуют о выводе России из-под ответственности и о переходе к прямым переговорам с «ЛДНР», пора уже признать реальность. Каждый из нас говорил о том, что президенту надо определиться относительно того, с кем он - с проукраинскими силами, или с пророссийскими, что надо его подтолкнуть, мотивировать. Теперь уже стало ясно, что он определился. Президент Украины Владимир Зеленский определился, что он стоит вместе с Путиным и Медведчуком против Украины. С глупости или идейно - неважно. Об этом в своем блоге пишет нардеп 8-го созыва Верховной Рады, блогер Сергей Высоцкий.
По его мнению, дальше единственная возможная политическая позиция людей, которые считают себя патриотами, должна быть четкая: «Украина - без Зеленского!». Спасти от катастрофы нас может только досрочное прекращении его полномочий. Поэтому в парламентской проукраинской оппозиции: только объединением можно оправдать свое существование. Вместо политики взаимной борьбы нардепы от оппозиции должны осознать ответственность за судьбу страны, отбросить амбиции и объединиться. Сформировать комитет сопротивления капитуляции. Внепарламентской оппозиции: отбросить свои нереализованные амбиции и мысли о том, что «на их месте должен был быть я». Общественности нужно закопать топор войны между движениями и организациями.
По словам нардепа, вменяемым депутатам «Слуги народа» нужно понять, что мандат, как было сказано ранее, это оружие. Не нужно молчать, нужно объединяться, выражать свою позицию и свой протест против коллаборации с врагом. После общего объединения всех украинских сил нужно начать общенациональную кампанию протестов и давления на власть. Как и во времена Януковича - под деятелями режима Зеленского должна начать гореть земля. Они должны стать нерукопожатные. Нужны массовые мирные протесты. Только сотни тысяч людей на улицах, готовых в случае чего на улицах остаться, могут напугать Зеленского, заставить его отменить предательские решения и добровольно освободить кресло президента для другого человека.
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После того, как дочка научилась считать, мне пришлось делить пельмени поровну.
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Всё это интересно...... вопрос только один - кто всё это возглавит? При всем желании не вижу в этой роли самого Высоцкого. Ну а про объединение оппозиции это вообще из области фантастики.
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Вы не чули про відому українську традицію - об'єднуватися патріотам перед розстрілом? Два останні рази до речі встигли і до розстрілів не дійшло. Це у 2005-му і 2013-му.
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Надо бы сказать эту фразу МВФ, авось простят долг, закроют кредитное дело и еще сверху накинут деньжат. Это ведь так работает, Климкин?
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надвигающаяся жОпа и шмаркля!


что нас ждет впереди и почему Янелох и его ******* рады короновирусу?
разбираемся-
https://youtu.be/Q_MgG7uZnO4
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Зачем строить ТО - Что в дальнейшем будет разрушено?

Зачем умирать и убивать за ТО - что в дальнейшем будет преданно и продано?

Большевики уничтожали высшую элиту целыми семьями для того чтобы построить советский союз - Где он сегодня? Одни отстаивали и умирали за Украину - другие ее продали. Завтра построят новый союз с РФ пролив реки людской крови и снова разрушат, разворуют разграбят и этот идиотизм будет продолжатся как и предыдущих 1000 лет.
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Від Зеленського залежало - надати Єрмаку мандат на погодження нового суб'єкту мінських перемовин, використовувати існуючий, чи взагалі відмовитись від "домовленостей Порошенко". Тепер все залежить лише від вулиці - погодитись з новими (по суті) домовленостями Зеленського, чи вимагати зміни керівника ОП, якщо вже повалення президента є неконституційним.
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Влада буде діяти під прикриттям коронавірусу.
Не знаю чи вулиця зможе зібратись.
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На сході теж небезпечно. А ворог нахабний, підступний і вбиває.
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Та не в тому справа..
Може ви не чули - погрожують арештами.
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Багатьом коронавірус може стати на заваді.
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Балаклава з трьох шарів поліестеру має защишати не гірше марлєвої пов'язки.
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млять:
1. следующий шаг - подача воды в крым.
2. как бы, подобные "большие шаги" не повлияли на суд по мн-17.
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А ведь Паша признает, что пэтюнька тогда подписал приговор Украине.
Интересно, как же получилось ***** заставить пэтюньку такое подписать?
Таки про лолиту правда
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Це нові домовленності. Росія більше не агресор, а перемовини Україна буде вести з лугандоном.
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Это старые договорняки прищученого агента фсб и дьякона масковскаго сатаната лолиты
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Важко зрозуміти, що ви там белькочете по-кацапськи.
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Можемо посперечатись, що Петюнька не опустив би країну до подібної ганьби.
Він геній в дипломатії.
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...маю гадку,що від зеленського вже нічого не залежить,бо на такі нахабні дії треба мати міцний "дах",швидки ноги та місце в країні яка його не поверне...
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