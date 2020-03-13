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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Буковина (278) надзвичайний стан (46) COVID-19 (771) Осачук Сергій (6)

 У Чернівецькій області оголошується надзвичайний стан, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

У Чернівецькій області оголошують надзвичайний стан, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні голови ОДА Сергія Осачука, опублікованому в Фейсбуці ОДА.

Чернівецька область стала першою, де було діагностовано коронавірус. Станом на 13 березня у 2 осіб цей діагноз підтверджено, а ще 8 госпіталізовано з підозрою на COVID-19.

Читайте також: Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181434
 
 
 Топ коментарі
 
У нас были хорошие шансы предотвратить эпидемию, но наше тупое правительство их прощелкало! а теперь они будут типо о нас заботиться! вообще это халатность, и за нее нужно отвечать!
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Если АД и существует то он находится на планете Земля.
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бюрократична срань В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1261 а люди тижнями на результати тестів чекають..... де експрес тести?
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Давай чесно был свыня были санкции Донбасс и Крым вернул?
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13 марта 2020 18:59

Микель Артета: "Чувствую себя намного лучше. Правильно, что приостановили матчи"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Всем привет. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я уже чувствую себя намного лучше.

Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого - единственная важная вещь прямо сейчас.
Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и мы все вместе справимся с этим.
Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив матчи. Еще раз спасибо», - написал Артета в инстаграме.

Источник:
Sports.ru#Артета#Арсенал#Коронавирус
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бюрократична срань В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 1261 а люди тижнями на результати тестів чекають..... де експрес тести?
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Если АД и существует то он находится на планете Земля.
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Такого рода болезни, это классический способ матушки природы очистится от смертельной болезни, которой люди и являются. К примеру - Трипольская цивилизация была уничтожена болезнями.
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Чёт он меня не убедил. Какая задача этого ЧП? Или его плавно собираются сделать вечным? В Черновицкой области объявляется чрезвычайное положение, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 6675
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У нас были хорошие шансы предотвратить эпидемию, но наше тупое правительство их прощелкало! а теперь они будут типо о нас заботиться! вообще это халатность, и за нее нужно отвечать!
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МR@mr_MakRa 1 ч

Іду зараз від Антоновича до Палацу Спорту.
П'ятниця... пацани і пацанесси...пиво...шаурма... вейпери... улічная єда... сіґарєти... шаурма... ...короновірус..пфффф...карантин...
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