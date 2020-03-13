 У Чернівецькій області оголошується надзвичайний стан, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні голови ОДА Сергія Осачука, опублікованому в Фейсбуці ОДА.

Чернівецька область стала першою, де було діагностовано коронавірус. Станом на 13 березня у 2 осіб цей діагноз підтверджено, а ще 8 госпіталізовано з підозрою на COVID-19.

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