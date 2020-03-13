 У Чернівецькій області оголошується надзвичайний стан, - голова ОДА Осачук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні голови ОДА Сергія Осачука, опублікованому в Фейсбуці ОДА.
Чернівецька область стала першою, де було діагностовано коронавірус. Станом на 13 березня у 2 осіб цей діагноз підтверджено, а ще 8 госпіталізовано з підозрою на COVID-19.
Микель Артета: "Чувствую себя намного лучше. Правильно, что приостановили матчи"
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Всем привет. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я уже чувствую себя намного лучше.
Мы все столкнулись с огромной и беспрецедентной проблемой. Здоровье каждого - единственная важная вещь прямо сейчас.
Уважайте и защищайте друг друга, следуйте инструкциям, и мы все вместе справимся с этим.
Молодцы, что приняли правильное решение, приостановив матчи. Еще раз спасибо», - написал Артета в инстаграме.
Источник:
Sports.ru#Артета#Арсенал#Коронавирус
МR@mr_MakRa 1 ч
Іду зараз від Антоновича до Палацу Спорту.
П'ятниця... пацани і пацанесси...пиво...шаурма... вейпери... улічная єда... сіґарєти... шаурма... ...короновірус..пфффф...карантин...