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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (168) авіасполучення (236) Разумков Дмитро (413) COVID-19 (771)

 Україна повністю закриває повітряне сполучення з іншими країнами, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах китайського коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181432
 
   
 Топ коментарі
 
За пізно.... Вже в лютому треба було перекривати кордони,а з лугандоном і кацабами ще в 2014
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Неделю назад надо было делать.
Вчера ещё рейс "Милан-Киев" был (как такое, вообще, может быть???).
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тупость
пассажиры самолета могут принудительно проходить контроль при посадке в самолет и при выходе из него - они двигаются по относительно узкому коридору и контролируемы

теперь представьте себе автобус или авто которое пересекает границу в трех (пяти) пунктах пропуска. замер температуры в уличных условиях. никто не выходит из машины (иначе досмотр превратится в долгую процедуру). глупость мое мнение
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Истерию вокруг "короновируса" разжигают международные финансовые проходимцы, целью которых является максимально обрушить мировые биржи и сыграть на понижении.

Не забывайте что Зеля, Разумков и проч. - это соросята, то есть принадлежат к той же самой мафии.
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‼️⚡️Срочно! Грузия закрывается границы с Арменией и с Азербайджаном

‼️⚡️Пакистан закрывает границы с Афганистаном и Ираном сроком на две недели начиная с 16 марта

ПИТАННЯ ЛИШЕ ЧАСУ,.
КОЛИ ПОЛЬЩА ЗАКРИЄ КОРДОН З УКРАЇНОЮ ВЗАГАЛІ
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❗️Польша закрывает границы и приостанавливает коммерческие авиаперевозки.
#COVID19
@new_militarycolumnist
Военный обозреватель, [13.03.20 20:54]
❗️Дания закрывает границы для иностранных граждан с целью предотвращения распространения коронавируса.
#COVID19
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МОЖЕ ЩЕ ДУБИНСЬКОГО В СОРОСЯТА ЗАПИШЕШ? Україна повністю закриває повітряне сполучення з іншими країнами, - Разумков - Цензор.НЕТ 5660
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ясно.. Коломойський по непарних днях Сорос Україна повністю закриває повітряне сполучення з іншими країнами, - Разумков - Цензор.НЕТ 6762
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Пєтя в глибокиХ роздумах.. Україна повністю закриває повітряне сполучення з іншими країнами, - Разумков - Цензор.НЕТ 1417
НІКУДИ ТІКАТИ.


Испания по скорости заражения начала обгонять Италию
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Ты Павлуша *******...Это у вас видать семейное...Привет родителям-дебил
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а сказати по темі що хотів,Геній Іванов? ))
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А что это даст, если после 17-го граждане Украины смогут все равно вернуться по суше? Только по экономике долбанет. Разумкову и прочим спиногрызам то пох, а простым людям?
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Два месяца телились, брехали, тестов на обнаружение не покупали, смерти списывали на орз. Теперь по Украине уже сотнями бегают по магазинам вирусы в инкубационе.
Наконец раздуплились.
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Простые люди говоришь...Быдло твои люди,тупое безмозглое стадо..Такими были ваши
родители холопы,такими и ваши правнуки будут.
Зе-Быдло должно хлебнуть полным ведром
всего того говна ,что они привели к власти.
Пусть завоют и застучат копытами,
пусть верещат и бьют рогами о брусчатку на Майдане
Мы должны это увидеть...Мы даже их поддержим,но потом...
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Хохлов станет на 50% меньше...Слава всевышнему!
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вже стало менше.. рабів-хохлів,'підніжок Москви'..
а Українців більше.. особливо після російської агресії..
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"Украина полностью закрывает воздушное сообщение с другими странами"...

Ну, мертвячук только чаще к своим кагебешным хозяевам на расию летать начнет...
Может, привезет какую-то заразу и заразит фракцию врагов в Раде? И то дерьмо, что к ним бегает за указаниями из других фракций высветится...
Поп-корн и ждем...
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Лохи по Україні несамовито радіють, що, начебто, їх "рятуватимуть" від коронавірусу в такий дивний спосіб. Лохи, ви що, справді вірите в те, що в країні, де вартість людського життя дорівнює 0 (нулю), про вас дійсно дбають, і будуть рятувати? Краще слідкуйте за руками, бо дуже вирогідно, що за лаштунками цього інформаційного бруду чинна ФСБшна влада на чолі з зіц-Зєлупою вам вже приготувала деякі сюрпризи.
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