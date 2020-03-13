 Україна повністю закриває повітряне сполучення з іншими країнами, - Разумков

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що після 17 березня громадянам України доведеться повертатися в Україну автотранспортним шляхом.
Не забывайте что Зеля, Разумков и проч. - это соросята, то есть принадлежат к той же самой мафии.
‼️⚡️Пакистан закрывает границы с Афганистаном и Ираном сроком на две недели начиная с 16 марта
ПИТАННЯ ЛИШЕ ЧАСУ,.
КОЛИ ПОЛЬЩА ЗАКРИЄ КОРДОН З УКРАЇНОЮ ВЗАГАЛІ
#COVID19
@new_militarycolumnist
Военный обозреватель, [13.03.20 20:54]
❗️Дания закрывает границы для иностранных граждан с целью предотвращения распространения коронавируса.
#COVID19
НІКУДИ ТІКАТИ.
Испания по скорости заражения начала обгонять Италию
Наконец раздуплились.
родители холопы,такими и ваши правнуки будут.
Зе-Быдло должно хлебнуть полным ведром
всего того говна ,что они привели к власти.
Пусть завоют и застучат копытами,
пусть верещат и бьют рогами о брусчатку на Майдане
Мы должны это увидеть...Мы даже их поддержим,но потом...
а Українців більше.. особливо після російської агресії..
Ну, мертвячук только чаще к своим кагебешным хозяевам на расию летать начнет...
Может, привезет какую-то заразу и заразит фракцию врагов в Раде? И то дерьмо, что к ним бегает за указаниями из других фракций высветится...
Поп-корн и ждем...