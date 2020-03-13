 Громадянка України Малишева померла від коронавірусу в Італії, - соцмережі

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила користувач Оксана Федьків, яка раніше писала про госпіталізацію українки.
"Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження). Яка працювала на законних підставах та з усіма документами у м.Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень м. К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус) . Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані", - написала Федьків 12 березня.
13 березня Федьків написала: "Вічна пам'ять Раїсі!"
Навряд чи вона загнула би від туберкульозу, СНІДу, чи ускладнень грипу...
Коронавірус..
Співчуття родині.
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Нехай Господь нас всіх береже
А в остальном я с вами согласен.
как я ненавижу глупых родителей-убииц своих детей и за попитку убить других детей.
Корью ты переболееш один раз, а от Корона вируса можеш заразится повторно через 5 дней, после выздоровления, и так по кругу, пока лёгкие не выбросиш.
От коронавируса нету защиты даже у обеспеченных стран.
А в остальном я с вами согласен.
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Olduser
З Венеції пишуть, але вже "послє тоґо
І чим це має заспокоїти, що в них не має близьких які бояться за рідних, чи їх життя не цінується.
Я не розумію таких цинічних аморальних заспокійників.
А всё Китай поганый. Может, до Европы наконец-то допрёт, что лучше воздавать производства в Украине, а не у азиатских дикарей, которые, к тому же, балуются биологическим оружием?
Царство небесное....
Ведь вирус распростроняеться между людьми, а кто там в глуш деревни попрёт то.
Возвращайтесь домой, украинцы, давай рай строить дома - в Украине!