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 Політика України
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Все про:Італія (410) COVID-19 (771)

 Громадянка України Малишева померла від коронавірусу в Італії, - соцмережі

В Італії від коронавірусної інфекції померла громадянка України Раїса Малишева.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомила користувач Оксана Федьків, яка раніше писала про госпіталізацію українки.

"Наша українка, Раїса Малишева (07.08.1954 р. народження). Яка працювала на законних підставах та з усіма документами у м.Ровато провінції Брешія. Чотири дні тому була госпіталізована до однієї з лікарень м. К'ярі з підозрою на COVID-19 (коронавірус) . Сьогодні діагноз було підтверджено. Жінка перебуває в реанімації, інтубована, у дуже тяжкому стані", - написала Федьків 12 березня.

13 березня Федьків написала: "Вічна пам'ять Раїсі!"

Громадянка України Малишева померла від коронавірусу в Італії, - соцмережі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181431
 
 
 Топ коментарі
 
Зовсім не страшна інфекція...
Навряд чи вона загнула би від туберкульозу, СНІДу, чи ускладнень грипу...
Коронавірус..
Співчуття родині.
------------------
Нехай Господь нас всіх береже
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Жалко, красивая женщина, еще молодая, вот что значит бактериальное оружие, и кто виноват не говорят, а людей сколько погибло... Соболезнования родственникам умершей.
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Царствие небесное...Сочувствие родным и близким...
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Зовсім не страшна інфекція...
Навряд чи вона загнула би від туберкульозу, СНІДу, чи ускладнень грипу...
Коронавірус..
Співчуття родині.
------------------
Нехай Господь нас всіх береже
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В 2018 году от кори в мире умерло 142,3 тыс. человек, большинство жертв - дети до пяти лет. Этот показатель на 18 тыс. выше, чем в 2017 году, хотя и значительно ниже по сравнению с 2000 годом, когда от этой болезни в мире умерло 535 тыс. человек.

А в остальном я с вами согласен.
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Я как врач могу вам сказать, что каждый год в мире от вирусной или не вирусной пневмонии умирают сотни тысяч людей, к сожалению. Это люди приклонного возраста, как правило с хроническими заболеваниями. Коронавирус это политика в чистом виде, как АН1N1 в 2007 помоему!
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а родителей к ответственности никто не призывает - а ведь на самом деле его убили они, ну ок, помогли его убить.
как я ненавижу глупых родителей-убииц своих детей и за попитку убить других детей.
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Херовый из тебя врач, если не понимаеш, что от кори вакцина есть, а от Корона вируса нет.
Корью ты переболееш один раз, а от Корона вируса можеш заразится повторно через 5 дней, после выздоровления, и так по кругу, пока лёгкие не выбросиш.
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А что насчёт того, что одновременно несколько тысяч попадают в больницы и им требуется помощь, врачи в Италии щашиваются при условии налиция спец одежды, лекарств, средств дезинфекции, работают в две смены, вас ничего не смущает?
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Кстати, самый вирулентный тип инфлюэнцы. И , кстати, для кацахла внизу, А детей щадит! В для них более страшный!
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От кори есть вакцина, поэтому в основном умирают от нее либо идиоты, которые не прививаются, либо бедные которые просто не могут себе это позволить.

От коронавируса нету защиты даже у обеспеченных стран.

А в остальном я с вами согласен.
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Жалко, красивая женщина, еще молодая, вот что значит бактериальное оружие, и кто виноват не говорят, а людей сколько погибло... Соболезнования родственникам умершей.
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Правильно говорить- бактериологическое = Кто его зделал у того вакцина есть .
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А какая разніца?! Сдєлалі, чи здєлалі?! Аби всі разом!
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Хорошо сохранившаяся скорее, чего уж душой кривить.
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Царствие небесное...Сочувствие родным и близким...
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Спи спокойно. Надеюсь скоро придумают вакцину от этой убийственной херни
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В рашкі є... Недавно був шкандаль з РНБО що хотіли рашенські тести (у світі тоді тільки розробляли) придбати через українську фірму прокладку. Є тести, знач , ймовірно є і вакцина. У рашкі давно і успішно працюють лабораторії з розобки біологічної зброї.
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Пандемія ***** недавно закінчилась...щось нікого не складували. Це новий штам грипу, більш агресивний. Смертність лише, частіше у літніх і людей з хронічними захворюваннями. Так же як і велика смертність у дорослих від так званих дитячих хвороб. Поки більше роздувають. Якщо зібрати в порівняльні таблицю всі смерті від інших хвороб то великої різниці не буде.
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65 років, як і раніше говорилося, помирають старші люди які мали проблеми зі здоров'ям
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Різні помирають, серед старших смерті вище.

І чим це має заспокоїти, що в них не має близьких які бояться за рідних, чи їх життя не цінується.

Я не розумію таких цинічних аморальних заспокійників.
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нас всіх зариють, кого раніше кого пізніше... в Китаї померло всього тисячи чотири людей, а це мінімум. виграти в лоторею джек пот реальніше ніж померти від цього вірусу.
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Пусть Господь заберёт мою душу и иже со мной,проживших и испытавших,пусть оставит неискушенных для страдания и назидания живым!
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Жаль женщину.... Даже итальянская медицина не спасла..... (((
А всё Китай поганый. Может, до Европы наконец-то допрёт, что лучше воздавать производства в Украине, а не у азиатских дикарей, которые, к тому же, балуются биологическим оружием?
Царство небесное....
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Очень жалею,что помрёт много ни в чём не повинных людей,но есть одна радость:издохнет много кацапов!Туда им и дорога!Мир хоть чуть-чуть чище станет.
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н о процентно больших изменении не будет, увы.
Ведь вирус распростроняеться между людьми, а кто там в глуш деревни попрёт то.
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Царствие Небесное!

Возвращайтесь домой, украинцы, давай рай строить дома - в Украине!
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