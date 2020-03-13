 Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Степанова, вже в січні "уряд здорової людини" мав змінити закон про державні закупівлі, почати закривати кордони, забезпечити українців засобами захисту та провести для них інформаційну кампанію. Тоді до сьогодні можна було б уже приймати рішення про виділення коштів для підтримки економіки.
"Що маємо по факту:
- Щодо скасування тендерів Уряд збиратиметься тільки наступної середи.
- Сполучення з країнами, де коронавірус вже давно вбиває людей сотнями, закривають ПІСЛЯЗАВТРА.
- Всюди паніка, бо ніхто нічого не знає, а що робити – не розуміє, тому скуповує гречку.
- Лікарі досі не знають алгоритмів роботи з коронавірусом.
- Ані масок, ані ЗІЗ (Засобів індивідуального захисту. - Ред.) зі свічкою в руках не знайдеш. Тупо немає", — написав Степанов.
- Реалізація ж цього пункту під великим питанням.
"Нам насправді пощастило: вірус дістався нас одними з останніх. І була можливість зіграти на випередження, зважаючи на чужі помилки. Але ми цього не зробили. І це зволікання "коштуватиме" українцям дорого", - додав ексглава ОДА.
Степанов, який закінчив Донецький медуніверситет за фахом "хірург", радить українцям самим вжити заходів, щоб не заразитися.
"Скасуйте усі переміщення та масові зустрічі. Користуйтеся масками, у кого є. Мийте руки. Тримайте в автівці та на робочому столі антисептики. Замість метро пройдіться пішки, вже тепло. Роз’яснюйте і батькам та літнім родичам, що від громадського транспорту зараз треба відмовитись", — написав він.
На думку Степанова, єдиний варіант "хеппі-енду" для українців — блокування епідемії власними зусиллями.
"Інших немає. Країна не готова. А нам це треба пережити", — підсумував він.
Давно пора уже массово заказывать и устанавливать в больницах медицинские системы принудительной вентиляции легких.
2. Разработкой вакцины сейчас заняты лучшие вирусологи по всему миру.
3. Не на дно идти надо, а укреплять иммунную систему.
70% так 70%...
теперь каждый сам за себя
хорошо хоть не написал что теплую мочу 26-27 градусов нужно пить.
если не пронесёт то только вентиляция легких сможет Возможно тебя спасти.
а так грызи чеснок и читай молитву.
с остальным согласен. плюс самоизоляция.
а потом кричать они виноваты. да это мы все виноваты в этой всеобщей тупости.
мы практически прошли между каплей дождя с этим вирусом. и так обосраться на берегу.
в одной области ума хватило пойти на карантин. остальным по идее по х?
встретимся в аду.
Второе, нет никакой паники