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Все про:Степанов Максим (98) COVID-19 (771)

 Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов

Ексглава Одеської ОДА Максим Степанов вважає, що влада на 2 місяці запізнилася з реакцією на коронавірус, тим самим звівши нанівець позитив від того, що COVID-19 дістався в Україну в останню чергу.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Степанова, вже в січні "уряд здорової людини" мав змінити закон про державні закупівлі, почати закривати кордони, забезпечити українців засобами захисту та провести для них інформаційну кампанію. Тоді до сьогодні можна було б уже приймати рішення про виділення коштів для підтримки економіки.

"Що маємо по факту:

- Щодо скасування тендерів Уряд збиратиметься тільки наступної середи.

- Сполучення з країнами, де коронавірус вже давно вбиває людей сотнями, закривають ПІСЛЯЗАВТРА.

- Всюди паніка, бо ніхто нічого не знає, а що робити – не розуміє, тому скуповує гречку.

- Лікарі досі не знають алгоритмів роботи з коронавірусом.

- Ані масок, ані ЗІЗ (Засобів індивідуального захисту. - Ред.) зі свічкою в руках не знайдеш. Тупо немає", — написав Степанов.

- Реалізація ж цього пункту під великим питанням.

"Нам насправді пощастило: вірус дістався нас одними з останніх. І була можливість зіграти на випередження, зважаючи на чужі помилки. Але ми цього не зробили. І це зволікання "коштуватиме" українцям дорого", - додав ексглава ОДА.

Степанов, який закінчив Донецький медуніверситет за фахом "хірург", радить українцям самим вжити заходів, щоб не заразитися.

"Скасуйте усі переміщення та масові зустрічі. Користуйтеся масками, у кого є. Мийте руки. Тримайте в автівці та на робочому столі антисептики. Замість метро пройдіться пішки, вже тепло. Роз’яснюйте і батькам та літнім родичам, що від громадського транспорту зараз треба відмовитись", — написав він.

На думку Степанова, єдиний варіант "хеппі-енду" для українців — блокування епідемії власними зусиллями.

"Інших немає. Країна не готова. А нам це треба пережити", — підсумував він.

Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов 01Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов 02
Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181429
 
   
 Топ коментарі
 
А куда спрятали суку Скалецкую, которая нам ещё два месяца назад со всех каналов натряхивала про то, как мы о"уительно запакованы?
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А наша власть что сделала? Допустила распродажу масок и защитных средств, тоннами вывезли все запасы из Украины и никто за это не оветил.Зеленые мрази вот так подготовились к инфекции, которая появилась в Китае еще в ноябре прошлого года. Гнать надо этих недолугих олигофренов.
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А зараз згадайте висери Гончарука і ко з приводу вірусу у січні- лютому... Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 1059
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Почитайте - какая ситуация в Италии в больницах.
Давно пора уже массово заказывать и устанавливать в больницах медицинские системы принудительной вентиляции легких.
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В Італії ситуація така. Хочеш вийти з домі - маєш мати довідку від лікаря, що здоровий. Довідка дійсна один день. Без довідки - 200 євро штрафу. Стоматологи та інші непрофільні лікарі пройшли курси щодо поведінки в цій ситуації.
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Muron И все ходят к врачу за справками и, попутно, заражаться, каждый день?
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не ходять, всі лікарі задіяні, тому і заявляли італійці, що медицина в них в колапсі Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9525 Там все серйозно. В Мілані (Ломбардія) промисловий район де працює багато китайців, які і привезли це гівно
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А наша власть что сделала? Допустила распродажу масок и защитных средств, тоннами вывезли все запасы из Украины и никто за это не оветил.Зеленые мрази вот так подготовились к инфекции, которая появилась в Китае еще в ноябре прошлого года. Гнать надо этих недолугих олигофренов.
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Так тоді були діти при владі, тепер юнаки підтягнулись. Чекаємо коли і хто їм дупи підтирати будуть? Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 9015
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А зараз згадайте висери Гончарука і ко з приводу вірусу у січні- лютому... Паниковать надо было в январе: правительство опоздало, теперь эпидемию нужно блокировать собственными усилиями, - Степанов - Цензор.НЕТ 1059
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Ставленник Зеленой жабы, "лучший из лучших".)
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вы еще василевскую-смаглюк вспомните с комаровским. В рожу бы им сейчас плюнуть.
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А куда спрятали суку Скалецкую, которая нам ещё два месяца назад со всех каналов натряхивала про то, как мы о"уительно запакованы?
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Млять, в Киеве или Одессе с Харьковом "пройтись пешком"... Км 20-30 в день.
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Можно на лисапете Голобородька, он всё равно не пользуется, подсуетись пока не перехватили... Панікувати треба було в січні: уряд запізнився, тепер епідемію потрібно блокувати власними зусиллями, - Степанов - Цензор.НЕТ 949
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Это та **** которая задержала повышение пенсий чтоб Петру нагадить?
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А чем занимался господин Степанов 21 января 2020 года? И пусть перечитает заявление Меркель: как ни крути как ни верти, а 70% населения переболеет коронавирусом, здесь в игру вступает не медицина, а законы больших чисел.
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Тобто не треба було попереджувальних заходів вживати? Ось це дійсно по зеленому!
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Вибачте, які попереджувальні заходи? Ви знаєте хоча б один ефективний? Я один знаю - розробка вакцини. Тільки не треба бла-бла-бла.
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Тобто всі дурні починаючи з китайців, і зараз італійці, що впроваджують карантин на цілі міста та обмежували пасажирські авіарейси і т. д.? Всі дурні, а ми розумні? Ось такі попереджувальні заходи!
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Нет вакцины от этой гадости. И упредить ее нереально.
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Я же просил, не нужно бла-бла-бла. Кто вакцину разрабатывал? И смертность, хоть и высока, но не такая как при бешенстве. И потом, у каждого свои обстоятельства.
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1. От бешенства есть вакцина.
2. Разработкой вакцины сейчас заняты лучшие вирусологи по всему миру.
3. Не на дно идти надо, а укреплять иммунную систему.
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Дак переболели,особо и не повлияеш, а вот для того что бы вылечить тяжёлых нужны аппараты ИВЛ,а этим никто не занимался.Одно тело про лук-чеснок речило,другое сидело в санатории в самоустранении,а третье фотосессию устраивало.
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тогда воно было в омане..
70% так 70%...
теперь каждый сам за себя
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Для власти тогда всё было по приколу.
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"Нам на самом деле повезло: вирус добрался нас одними из последних. И была возможность сыграть на опережение, учитывая чужие ошибки. Но мы этого не сделали. И это промедление будет "стоить" украинцам дорого", - добавил экс-глава ОГА." - Ни отнять, ни прибавить. Всё верно.
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"Країна не готова". Еще одна статья. Так сказать 111+1.
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Передергивает Степанов. Защититься от такого вируса нереально, какие меры не предпринимай. Вопрос в другом - насколько ВОЗ готов противостоять этой заразе.
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Тут вопрос в выигранном времени. Если заблаговременно закрыть границы и подготовиться, то можно было бы выиграть время. Может лекарство, или вакцина появится. Может вирус летом исчезнет. А так, маски по бырику вывезли заработав на этом (подсудное дело) и ждали до последнего. А теперь будет тоже самое, что было в Китае, или сейчас в Италии. Китайцы с проблемой справились благодаря решительным действиям и технологиям, а клоуны, кроме, как смешить людей ничего не умеют. Вот весело-то будет!
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На сегодняшний день методика лечения уже существует. Она вполне доступна. Проблема в том, что с этим вирусом очень плохо справляется организм людей со слабой иммунной системой. Насчет того, что вирус летом исчезнет....... к сожалению прогнозы не слишком утешительные, даже по срокам пика пандемии.
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Против вируса еффективно помогает чеснок, на день от 5 до 10 долек и ни один вирусоноситель не подойдет на дистанцию поражения ваших легких, так же нужно подлечить сейчас хронические свои болячки, закрыть кариесные зубы пломбами, это важно, постоянно с собой иметь воду, чтоб организм ни секунды не испытывал в ней нужду, хорошо спать, не переохлаждаться, поскольку иначе защитные силы организма снижаются. Руки не стоит часто мыть, лучше ходить в перчатках, менять их переодически, кипятить в воде с моющими ср-вами А чистые , обезжиренные руки вирус будет хорошо поражать, надо просто мазать их кремом, детским, например.Надеюсь вскоре производители откроют производство бутылок из-под воды, чтоб удобно было надевать на голову? По размерах чтоб?

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ни неси чушь . или чесноком торгуешь? нет лекарства В МИРЕ ни у кого.
хорошо хоть не написал что теплую мочу 26-27 градусов нужно пить.
если не пронесёт то только вентиляция легких сможет Возможно тебя спасти.
а так грызи чеснок и читай молитву.
с остальным согласен. плюс самоизоляция.
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да. умеем мы выбирать вождей. а они тупых холуёв типа сивохи.
а потом кричать они виноваты. да это мы все виноваты в этой всеобщей тупости.
мы практически прошли между каплей дождя с этим вирусом. и так обосраться на берегу.
в одной области ума хватило пойти на карантин. остальным по идее по х?
встретимся в аду.
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Первое, все делается правильно.
Второе, нет никакой паники
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