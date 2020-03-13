 Громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, доставлять на батьківщину спецбортом - заступник голови ОП

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник Глави офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Я зв'язався з ними за дорученням президента. Прийнято рішення, що ми їх забираємо спецбортом однієї з українських авіакомпаній, який вирушить в Італію. Місце, куди він прямуватиме, буде визначено впродовж години-двох", - розповів він.
Тимошенко зазначив, що українські громадяни про все поінформовані і чекають інформації про місце, куди їм їхати і звідки їх забиратимуть.
"Швидше за все, їх вивезення відбудеться або завтра, або максимум - післязавтра", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, група українців опинилася заблокованою на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх у країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.
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Питається, навіщо була потрібна та евакуація ???
Пару дней тому на Украину въехало 108 тысяч чел за день, те за последние 10 дней въехало ок миллиона. Так что не заморачивайте себе голову с этой сотней...
.. и высыпаны из бомболюков прямо над Новыми Санжарами.
италии ****.ц