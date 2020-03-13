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 Громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, доставлять на батьківщину спецбортом - заступник голови ОП

Громадяни України в кількості 101 особи, яких прикордонники Словенії не впустили в країну з території Італії, будуть доставлені в Україну спецбортом у суботу чи в неділю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник Глави офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Я зв'язався з ними за дорученням президента. Прийнято рішення, що ми їх забираємо спецбортом однієї з українських авіакомпаній, який вирушить в Італію. Місце, куди він прямуватиме, буде визначено впродовж години-двох", - розповів він.

Тимошенко зазначив, що українські громадяни про все поінформовані і чекають інформації про місце, куди їм їхати і звідки їх забиратимуть.

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"Швидше за все, їх вивезення відбудеться або завтра, або максимум - післязавтра", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, група українців опинилася заблокованою на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх у країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181428
 
 
 Топ коментарі
 
в Китаю вірус пішов на спад.
Питається, навіщо була потрібна та евакуація ???
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Рейтинг падав, треба щось було робить... Піар пройшов, трохи підтримав підгузки найвеличнішого, але двічі в одну воронку снаряд влучає дуже рідко
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поверить жиду- себя обмануть.
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А ту дівчинку з песиком, що застрягла в Китаї вже рятувати не треба? Піар пройшов, шукаємо нових жертв?
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в Китаю вірус пішов на спад.
Питається, навіщо була потрібна та евакуація ???
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Рейтинг падав, треба щось було робить... Піар пройшов, трохи підтримав підгузки найвеличнішого, але двічі в одну воронку снаряд влучає дуже рідко
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А пригадайте екстаз зебілів з цього приводу десь три тиждні тому!
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забейте на нее, скоро сама прилетит. или там останется. уже ж не опасно.
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Интересно где они разместят этих людей на карантин. Вместе с министром здравоохранения и презервативами. Или так впустят в страну и им пофиг что дальше будет? В Словении не впускают, боятся, а нам море по колено.
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Интересно где они разместят этих людей на карантин.
Пару дней тому на Украину въехало 108 тысяч чел за день, те за последние 10 дней въехало ок миллиона. Так что не заморачивайте себе голову с этой сотней...
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То нехай зебіли в складчину літак у Ахметова наймають!
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Навіть якщо зроблять, то це не підніме рейтинг найвеличнішого постраждалого та його "партії"
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Хто зробить... Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП - Цензор.НЕТ 2751 Навіть у тих Санжарах, де за чаморочно 84% проголосувало, евакуйованих камінням закидали. Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП - Цензор.НЕТ 2751
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Так найвеличніший досі вважає, що в нього підтримки, шо в Тузіка блох! Воно ж дурне та неосвічене. Яник вилетів, коли не підписав асоціацію з ЄС, а цей вилітає тупо за зраду!
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Ні не треба, їй запропонували- вона відмовилась, в Україні і так % дибілів зашкалює без неї .
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пора военный госпиталь организоват(спецтабор)
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Граждане Украины в количестве 101 человека, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, будут доставлены в Украину спецбортом в субботу или в воскресенье.

.. и высыпаны из бомболюков прямо над Новыми Санжарами.
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чо над санжарами, може вже нових жертв знайшли. куди там Зе страхав?
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Тепер, щоб позвозити всіх "нищих і бідних" , купу грошей потрібно, краще б ці гроші пішли на лікування наших воїнів.
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И разместить их в ОП и др. подходящих помещениях, как то-депутанские квартиры, дачи, загородные дома, виллы, Феофания и тд. Можно определить человек 20 на постой к зеленой шмаркле, нехай потеснится со своим жидовышкребками и артисткой из немецкого фильма для взрослых..
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говорят, что у парашников эпидемия короновируса так сильно не распространена, потому что они при встрече не жмут друг другу руки, а зигуют... Граждан Украины, которые застряли на границе Италии и Словении, доставят на родину спецбортом - замглавы ОП - Цензор.НЕТ 9984
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завтра-післязавтра... помниться, вже де-хто ждав 2 тижні. може візи, що закінчуються, підгонять.
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И куда именно "доставят" этих любителей поносить ночные горшки за престарелыми макаронниками?
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А со СкайАп рассчитались за рейс в Китай? Знаю я их, наших чиновников, привыкли не платить за себя и свои причуды...
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