 Громадян України, які застрягли на кордоні Італії та Словенії, доставлять на батьківщину спецбортом - заступник голови ОП

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник Глави офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Я зв'язався з ними за дорученням президента. Прийнято рішення, що ми їх забираємо спецбортом однієї з українських авіакомпаній, який вирушить в Італію. Місце, куди він прямуватиме, буде визначено впродовж години-двох", - розповів він.

Тимошенко зазначив, що українські громадяни про все поінформовані і чекають інформації про місце, куди їм їхати і звідки їх забиратимуть.

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"Швидше за все, їх вивезення відбудеться або завтра, або максимум - післязавтра", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, група українців опинилася заблокованою на кордоні між Італією і Словенією, оскільки словенські прикордонники не пускають їх у країну через заходи з протидії поширенню коронавірусу Covid-19.