 Вже 29 депутатів від "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України, - нардеп від "СН" Гурін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Гурін підкреслив: "Дякуємо волонтерам за моніторинг! Дякуємо журналістам за увагу! І затегайте знайомих журналістів !!!
Якщо когось немає в переліку — кидайте лінк на пост у коментах, волонтери моніторять і додадуть у перелік".
Если ее фамилия не появиться - весь этот «список» можно в топку, считая это все как шоу.....
От уявімо таку, трохи фантастичну ситуацію. Раші капець (фінансова криза, бунт-майдан, війна з кимось і т.п. - не суть), розвалилась на кластери. Сили і особи, які підтримувались нею і використовували запобіжник "атопутіннападе" опинились сам на сам з народом. От, нехай задумаються ці продажні судді, колоборанти, зрадники, "сєпари" та ін. наволоч - що з ними буде? Судів не буде точно. Люди просто розірвуть їх на шмаття.