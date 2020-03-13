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Все про:мінські угоди (1747) Слуга народу (718) Гурін Дмитро (5)

 Вже 29 депутатів від "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України, - нардеп від "СН" Гурін

Народний депутат України Дмитро Гурін оприлюднив інформацію про те, що кількість депутатів від "Слуги народу", які висловлюють незгоду з підписаним головою офісу президента Єрмаком документом з представниками терористів, сягнула 30 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гурін підкреслив: "Дякуємо волонтерам за моніторинг! Дякуємо журналістам за увагу! І затегайте знайомих журналістів !!!

Якщо когось немає в переліку — кидайте лінк на пост у коментах, волонтери моніторять і додадуть у перелік".

Вже 29 депутатів від Слуги народу просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України, - нардеп від СН Гурін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181424
 
   
 Топ коментарі
 
29??? И ВСЕ? Остальные 100% сепарня!!!
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Надеюсь, что после обновления этого списка появиться фамилия Вагнер Виктория (до сих пор для меня загадка - как она в это болото влезла)......ее муж (врач-хирург Владислав Ковалёв) погиб в Иловайск........и она уже голосовала против «политики» преЗедента.....
Если ее фамилия не появиться - весь этот «список» можно в топку, считая это все как шоу.....
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Вот кто сейчас подпишется те и есть партриоты!остальных будем гнать и вешать!
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Друзі, є інформація, що коронавірус боїться диму від шин, хто не встиг придбати маску, підійде балаклава.
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єрмак чомусь не сказав що підписант від ленере дейнего,знаходиться у розшуку,чи вже розшукали?
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Маловато буде ...
От уявімо таку, трохи фантастичну ситуацію. Раші капець (фінансова криза, бунт-майдан, війна з кимось і т.п. - не суть), розвалилась на кластери. Сили і особи, які підтримувались нею і використовували запобіжник "атопутіннападе" опинились сам на сам з народом. От, нехай задумаються ці продажні судді, колоборанти, зрадники, "сєпари" та ін. наволоч - що з ними буде? Судів не буде точно. Люди просто розірвуть їх на шмаття.
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в прозрение не верится от слова "совсем", а вот на смереку не хочется - это да
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Либо до них дошло, либо дистанцируются.
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Навіть Безгін, який песика пропонував продати...
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Після партійних зборів скажуть, що їх не так зрозуміли і текст заяви вирвали з контексту або їх підписи підробили.
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