 Вже 29 депутатів від "Слуги народу" просять Зеленського повернути мінські переговори в поле законодавства України, - нардеп від "СН" Гурін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Гурін підкреслив: "Дякуємо волонтерам за моніторинг! Дякуємо журналістам за увагу! І затегайте знайомих журналістів !!!

Якщо когось немає в переліку — кидайте лінк на пост у коментах, волонтери моніторять і додадуть у перелік".