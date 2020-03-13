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 Політика України
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Все про:Донецьк (626) патріотизм (65) Донбас (15538) Чернявський_Дмитро (2)

 Шість років тому, 13 березня 2014 року, в Донецьку вбили першого українського патріота Дмитра Чернявського. ВIДЕО

13 березня 2014 року під час мітингу за єдність України в Донецьку загинув український патріот Дмитро Чернявський.

Як передає Цензор.НЕТ, про події того часу нагадує Фабрика думок Донбас.

У тексті зазначається: "З початку реалізації кремлівського плану з побудови "Новоросії", Донбас відповів численним рухом громадянського спротиву. Саме в Донецьку тисячі донеччан вийшли на мітинги за Єдину Україну 4, 5 і 13 березня 2014.

4, 5 і 13 березня є знаковими датами для українського Донецька. На центральній площі Донецька зібралася величезна кількість донеччан-патріотів, які сміливо і відкрито вийшли на підтримку єдності України. Ці проукраїнські мітинги були одними з багатьох, які відбувалися в березні-квітні 2014 року на Донеччині та Луганщині.

У тих складних, невизначених умовах, абсолютно беззахисні мирні люди почали боротьбу за єдину Україну, за її європейське майбутнє. Уже через кілька місяців ця мирна боротьба переросла в добровільний, волонтерський і партизанський рух спротиву, який триває досі.

Читайте також: На Майдані провели акцію пам'яті у день убивства українського активіста Чернявського в Донецьку в 2014 році. ФОТОрепортаж


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181421
 
   
 Топ коментарі
 
Шесть лет назад,в разгар русского шабаша на Донбассе, Моника с кварталом услаждал русню концертами на Донбассе.
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і в цей час прокремлівськи шльондри діють в нас в україні як в себе в дома... ((
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Донецк-это город, где будущий советник глаьы СНБО 10 лет назад на лавочке бухой и обоссаный сидел?
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і в цей час прокремлівськи шльондри діють в нас в україні як в себе в дома... ((
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Шесть лет назад,в разгар русского шабаша на Донбассе, Моника с кварталом услаждал русню концертами на Донбассе.
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а потім прийшла зелена дрисня і відповіла громадянською капітуляцією
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А тепер в Донецьку живуть лише сепари, колаборанти і російські військові.
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Все йде до того , що так буде на більший частині України...
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пусть зе ермак и сивохо посмтрять видео может одумаются
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Это не детский сад ! Нельзя же быть такими легковерными Позор всем зебилам
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Донецк-это город, где будущий советник глаьы СНБО 10 лет назад на лавочке бухой и обоссаный сидел?
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Да. А вчера в Киеве обоссаный лежал.
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Реже пишите о подонках, они не стоят нашей памяти.

Чаще пишите, говорите о наших героях, чтобы все всегда помнили..
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Подонков тоже все должны знать ,чтобы вовремя отметелить
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якщо не звертати на справи подонків, мертвих героїв буде набагато більше.
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В лугандоне за смерть украинских патриотов теперь сталинский 37-ой год. Здобулы.
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Пора украинцам показать всем этим зарвавшимся зеленым сволочам кто в Украине настоящий хозяин. Главное не допустить еще раз основной ошибки 2014 - не позволить им сбежать из страны.
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Они выродки своих предков коммуняк - гебистов убийц миллионов
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то з ким обіссяна сивуха влаштував платформу примирення ?
з вбивцями ?
от мерзотник...
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и эти ушлёпки ещё говорят,что войну развязали "майдановцы" с "бандеровцами"...которые ещё и из Киева не вышли.а уж "гиркинцы" собирались в промоскоском монастыре.А дальше гиркинцы стали захватывать воинские склады и ещё убили несколько солдатиков ВВ и зарезали местного депутата-патриота...Потом пошли захватывать поселковые и городские администрации под сговор со всякими штепами и захватывать эти администрации,где.НА МИНУТОЧКУ,ещё пребывали посаженные Януковичем чиновники,а "западенцев-бандеровцев" ещё и в бинокль не видно было...От кого и для кого эти прикормыши "русского мира" захватывали власть на местах,убивая украинских патриотов эти выродки знают.И знают,что "переводят стрелки" просто из обмана на "бандеровцев-майдановцев"..
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Я была на том митинге.Тысячи дончан вышли с украинскими флагами,пророссийского быдла не так и много было.Казалось,побузят,и успокояться,сколько их там.
А потом впустили Гиркина с вооруженной бандой.
Жаль,не удержали Донецк.
Никогда уже он не будет преждним...
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На день народження Т. Шевченка в 14 році я теж був у Донецьку і зустрічався з Дімою. А на залізничному вокзалі бачів багато приїзжих з Ростова, ці особи-кізяки як вони себе називали прибули "умиротворяти" хохлів. З одним таким мав розмову. Це такий собі молодий дебіл що запевняв буцім то козаки це суміш запорожців з скіфосарматами і зовсім не московити.
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