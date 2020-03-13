 Шість років тому, 13 березня 2014 року, в Донецьку вбили першого українського патріота Дмитра Чернявського. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про події того часу нагадує Фабрика думок Донбас.

У тексті зазначається: "З початку реалізації кремлівського плану з побудови "Новоросії", Донбас відповів численним рухом громадянського спротиву. Саме в Донецьку тисячі донеччан вийшли на мітинги за Єдину Україну 4, 5 і 13 березня 2014.

4, 5 і 13 березня є знаковими датами для українського Донецька. На центральній площі Донецька зібралася величезна кількість донеччан-патріотів, які сміливо і відкрито вийшли на підтримку єдності України. Ці проукраїнські мітинги були одними з багатьох, які відбувалися в березні-квітні 2014 року на Донеччині та Луганщині.

У тих складних, невизначених умовах, абсолютно беззахисні мирні люди почали боротьбу за єдину Україну, за її європейське майбутнє. Уже через кілька місяців ця мирна боротьба переросла в добровільний, волонтерський і партизанський рух спротиву, який триває досі.

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