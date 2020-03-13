 З підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох українців: двох у Чернівецькій області та одного на Житомирщині

Про нові госпіталізації в Чернівецькій області ОДА повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 2 осіб з підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, в обласну клінічну лікарню. У них є ознаки інфекційного захворювання, і вони були в країнах, де зафіксовано випадки COVID-19", - сказано в повідомленні.

Всього станом на 18:00 13 березня в Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 8 осіб, додали в пресслужбі.

На Житомирщині перевіряють підозру на коронавірус у мешканця Андрушівки, який повернувся з Польщі. Про це розповіли під час брифінгу в ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Чоловік перебував у Польщі з 7 лютого по 11 березня . За попередньою інформацією, він не контактував із хворими чи потенційно інфікованими. При перетині кордону у нього не виявили підвищеної температури. Але 12 березня чоловікові стало зле, а сьогодні він звернувся до лікарів.

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"Він госпіталізований в інфекційне відділення з ознаками двобічної пневмонії. Зараз у нього температура 36,6 градусів. Проводяться діагностичні, лабораторні обстеження, у тому числі в лабораторному центрі з приводу коронавірусу. Загальний стан хворого задовільний", - сказав начальник управління охорони здоров'я ОДА Микола Суслик.

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