EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Здоров'я
  5163  25
Матеріали за темою:
Все про:лікарня (283) Буковина (278) Житомирщина (517) госпіталізація (77) COVID-19 (771)

 З підозрою на коронавірус госпіталізували ще трьох українців: двох у Чернівецькій області та одного на Житомирщині

Всі госпіталізовані повернулися в Україну з країн, в яких зафіксовано випадки COVID-19.

Про нові госпіталізації в Чернівецькій області ОДА повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 2 осіб з підозрою на коронавірус госпіталізовано сьогодні, 13 березня, в обласну клінічну лікарню. У них є ознаки інфекційного захворювання, і вони були в країнах, де зафіксовано випадки COVID-19", - сказано в повідомленні.

Всього станом на 18:00 13 березня в Чернівецькій області з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 8 осіб, додали в пресслужбі.

На Житомирщині перевіряють підозру на коронавірус у мешканця Андрушівки, який повернувся з Польщі. Про це розповіли під час брифінгу в ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Чоловік перебував у Польщі з 7 лютого по 11 березня . За попередньою інформацією, він не контактував із хворими чи потенційно інфікованими. При перетині кордону у нього не виявили підвищеної температури. Але 12 березня чоловікові стало зле, а сьогодні він звернувся до лікарів.

Читайте також: В Україні провели понад 500 досліджень на коронавірус, - в.о.гендиректора ЦГЗ Кузін

"Він госпіталізований в інфекційне відділення з ознаками двобічної пневмонії. Зараз у нього температура 36,6 градусів. Проводяться діагностичні, лабораторні обстеження, у тому числі в лабораторному центрі з приводу коронавірусу. Загальний стан хворого задовільний", - сказав начальник управління охорони здоров'я ОДА Микола Суслик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181419
 
 
 Топ коментарі
 
Вот какого "ера ехать сейчас в Украину? Сидите там по заграницам и не едьте домой убивать своих родственников и всех остальных.
 показати весь коментар
 
ПРОЦЕС ПІШОВ. а З НАШОЮ МЕДИЦИНОЮ ДУЖЕ БОЮСЯ, ЩО СКОРО БУДЕМО ЗАЗДРИТИ ІТАЛІЙЦЯМ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ПРОЦЕС ПІШОВ. а З НАШОЮ МЕДИЦИНОЮ ДУЖЕ БОЮСЯ, ЩО СКОРО БУДЕМО ЗАЗДРИТИ ІТАЛІЙЦЯМ...
 показати весь коментар
 
 
А вот пишут,что ЕС надеется на государство Украина и У зв'язку з розповсюдженням коронавірусу частину замовлень на виготовлення комплектуючих, вузлів і напівфабрикатів європейські країни можуть перенести з Китаю в Україну. . Слуги народа не дальновидные и способствуют расширению эпидемии коронаRUвируса,так может ЕС отказаться от наших услуг
 показати весь коментар
 
Вот какого "ера ехать сейчас в Украину? Сидите там по заграницам и не едьте домой убивать своих родственников и всех остальных.
 показати весь коментар
 
 
Да нет . Это обычный страх.Но закон природы ,чтобы сохранить большее ,нужно жертвовать меньшим .
 показати весь коментар
 
Олег Петрович ed2c8e0a Я наприклад би не їхав.Наші люди просто коли їм трохи припече.згадують за ріднесеньку Україну.А так кажуть, ''нафіг мені Україна потрібна''.Саме тому це така ментальність.
 показати весь коментар
 
 
Опять нет . Едут и туда и обратно по многим причинам . Ментальность большинства людей на земле ,это меркантильность -то есть все хотят больше денег .Поэтому это не ментальность ,а меркантильность .
 показати весь коментар
 
Олег Петрович ed2c8e0a Їдуть туди в більшості,саме заробляти.Поляки також їдуть заробляти,але поляк не скаже,що нафіг йому та Польща потрібна,або ще грубіше.А від українців я це сам часто чув.
 показати весь коментар
 
Дивна штука: Коли Україні було погано (чисельні випадки на початку 2014 року, коли по мобілізації з воєнкоматів почали приносити повістки) - багато осіб чоловічої статі аби уникнути мобілізації масово виїзжали за кордон на заробітки... Коли "заробітчанам стало там за кордоном погано смажений півень (короновірус) клюнув у сраку - вони масово стали повертатися в Україну.
 показати весь коментар
 
 
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [13.03.20 15:11]
[ Відео ]
‼️⚡️Сильно: парламент Бахрейна большинством голосов принял решение о запрете для граждан страны возвращаться из Ирана, даже если они не больны коронавирусом
 показати весь коментар
 
В Италии на сегодняшний вечер - 14995 заразившихся, 1266 умерли (сегодня - 250).
8,442 - смертность.
 показати весь коментар
 
 
посмотрите сейчас тв наш там ******** говорящий рот зе и сн галя янченко говорит что скоро будет принят закон о короновирусе. скоро будет.
 показати весь коментар
 
а почему в больницах не применяют ультрафилетовые лампы или "лампы Чижевского"? а так же можно и общественных местах!
 показати весь коментар
 
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [13.03.20 15:03]
[ Відео ]
‼️🇺🇦Подъехала инфа от подписчика ‼️
Он заснял всё.Ниже его текст 👇🏻
Здравствуйте! Моего соседа госпитализировали только что с подозрением на коронавирус
Он пару дней назад приехал из Чехии, с подработки, очень вероятно что он заражён COVID19, что делать неизвестно.
Г. Красноград, Харьковская область
 показати весь коментар
 
В Италии умерла 65-летняя украинка, царство небесное.
 показати весь коментар
 
Почитайте - какая ситуация в Италии в больницах.
Давно пора уже массово заказывать и устанавливать в больницах медицинские системы принудительной вентиляции легких.
 показати весь коментар
 
МОЗ СТВЕРДЖУЄ,ЩО ЇХ СОТНІ,І ЩЕ СОТНЮ ДОКУПЛЯТЬ"НА РИНКУ'
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
за такі 'рекомендації' ВАРТО САДИТИ НА КІЛЬКА РОКІВ.
тОМУ.
ЩО ВІД ЧУЖОГО ІМЕНІ.
І ЩЕ ТОМУ,ЩО МОЖУТЬ ПРИНЕСТИ ШКОДУ ЗДОРОВ"Ю ІНШИХ.
 показати весь коментар
 
Якщо хтось скористується цими порадами, хiба ж їх буде шкода? Зебiлам - зебiлово... Павло, вам би точно на концерт квартала варто сходити - почуття гумора пiдтянути, у вас воно нижче плiнтуса...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору