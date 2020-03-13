EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  4500  97
Все про:Національний корпус (242) домашній арешт (69) Сивохо (40)

 Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із затриманих у справі про хуліганство під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" в Печерському районному управлінні поліції повідомили, що як запобіжний захід для "азовця" Тамаріна було обрано цілодобовий домашній арешт.

Інформації про запобіжні заходи для ще двох затриманих немає.

Дивіться також: Прокуратура просить суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Волкова за зрив презентації Сивохо. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Також прокуратура просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181417
 
   
 Топ коментарі
 
Ну що, зебіли, запєвай!
;Влада саджає патіотів!;
Чи язики в сраку позатягувало?
 показати весь коментар
 
В камере СИЗО с вонючими бомжами должен сидеть сейчас Сивоха , и к нему за компанию готовиться Ермак
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну що, зебіли, запєвай!
;Влада саджає патіотів!;
Чи язики в сраку позатягувало?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Патриотов? А разве это не "нацжоны", "ручная армия Авакова" или как там еще их называла секта 8% чуть ранее?
 показати весь коментар
 
 
Про це можна співати, якщо чешеться Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 6895
 показати весь коментар
 
 
Сегодня прилетел в Киев самолет с ранеными нашими воинами. Пусть вонючая Сивоха им помогает, а то все волонтеры, государство выделяет мизерное количество денег на лечение, отношение зеленых мразей к нашим воинам как к пушечному мясу, так вот пусть Сивоха раскошеливается с Зеленой жабой. Я вообще не понимаю как эта паскуда могла рот раскрыть насчет примирения и внутреннего конфликта.Это нужно быть с рогами и копытами.
 показати весь коментар
 
 
Гроші не пахнуть, а своїх немає. Алкоголіку все одно чиї та за що, аби на пляшку було
 показати весь коментар
 
 
Какао Боб скажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
 показати весь коментар
 
 
Нехорошо потомственному бандеровцу врать , Майки . ! .
-----------------------------------------------------------------------

В течение 5 лет в Украине к лишению свободы осудили около 1,7 тыс. военнослужащих. Среди них 359 участников боевых действий на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак. Источник: https://censor.net.ua/n3166544
 показати весь коментар
 
Для начала нужно научиться не путать Национальный корпус Билецкого с Национальной дружиной Игоря Михайленко. .
 показати весь коментар
 
А що ти з цієї зєбільної влади візьмеш крім зради та аналізів?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Когось посадили? АТОвців та волонтерів, яких до кутузки запроторив твій ідол, не хочеш згадати? Як на коліна ветеранів в мороз ставили? Чи пам'ять в тебе фрагментарна, в залежності від кон'юктури?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
почитай історію хоча б Ігоря Яворського з Трускавця, бот.. може пам'ять потроху повернеться
 показати весь коментар
 
 
О, у Ігоря уже був умовний термін. А тут ще неявка в військову частину...
Давай ще.
 показати весь коментар
 
 
Яворський втрапив в халепу погодившись на вмовляння слідчого і відмовився від участі адвоката. Слідчий його кинув. Але Яворського було виправдано рішенням апеляційного суду. Знайдіть тут хоч єдину схожість зі справою Антоненка-Кузьменко-Дугарь.
 показати весь коментар
 
 
Звернися, порохоботіна, у відділ відбування покарань, там тобі дадуть (можливо?) список тих, кого посадили від імені кондитера. Там одні "цинічні бандери".
У кондитера одного разу язик пішов мимо інструкції і він проговорився.
 показати весь коментар
 
 
А чого Зе мав би їх випускати? Він справу кондитера продовжує вже на більш просунутій стадії. Лохів він забарагудив байками про те, як він кондитера саджати буде, ну, вони й повелися, як малі діти. Де ж їм було знати, що в цих клоунів один начальник і він вирішує кому яка функція відведена в списку маріонеток.
 показати весь коментар
 
Ну тобі ж відомий список? Чи так, аби перднути?
 показати весь коментар
 
 
А чого їх згадувати? ЗЕ! ж усіх випустив! Ой... Здається я про таке не чув... А ви?
 показати весь коментар
 
 
цікаво тебе послухати. починай, хто їх садив, хто їх на морозі ставили..... а ця людинка зараз працює у *********** і ця людинка від юлі тимошенкл. прізвище вже надіюсь знаєш......перша літера А.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
може ще згадаєш, хоча в тебе амнезія бачу як і в усіх шоколадних, за правління кого він став міністром Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 1205
 показати весь коментар
 
 
згадаю, при Порошенкові за квотою БЮТа. а зараз як він остався міністром мвд, випадково не під особисту відповідальність зєлєнського?
 показати весь коментар
 
 
патріоти на фронті , а це все шантрапа , старика побити ума ж хіба треба ....???
 показати весь коментар
 
 
Какой сивохо старик ?! Ему 51 год , старика нашол мать твою...
 показати весь коментар
 
 
А этого сивоху не...не хотят отправить...суды кхе кхе...
 показати весь коментар
 
 
В камере СИЗО с вонючими бомжами должен сидеть сейчас Сивоха , и к нему за компанию готовиться Ермак
 показати весь коментар
 
 
Все чекаю новину, що і сивуху взяли під варту за статтею 111 ККУ... Разом з Єрмаком та Кучмою... Але, мабуть, не дочекаюсь, якщо не використати пігулки Pb калібру 7,62 і більше Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 8570
 показати весь коментар
 
 
Краще замість Кучми взяти під варту мертвечуковську мерзоту.
 показати весь коментар
 
 
Только вместе и кравчука гниду в буцыгарню
 показати весь коментар
 
 
Тепер Сивохо зачепив Азовців і тих, хто їх підтримує. Куди Сивохо не піде, то його буде бити кожна чесна людина. Краще бу йому додому в Донецьк.
 показати весь коментар
 
 
Зеклована треба писячити..., що там оцей обісцяний... давно опущений
 показати весь коментар
 
 
отпустите хлопца.
этого сивуху уже нехило в тырнете презентовали...
ну,на лавочке,в голубых джинсах Суд отправил под домашний арест "азовца" Тамарина, задержанного по делу о срыве презентации Сивохо - Цензор.НЕТ 5414
 показати весь коментар
 
 
вы представьте что они творят в стране втихаря убивают добровольцев волонтеров и говорят самоубийство а что будет когда здесь всюду рашисткая вертикаль власти зе раша будет Вы подумали хлопцы об этом
 показати весь коментар
 
 
Кто совершил более страшное преступление =Азовец , который защищал свою Родину ? или Сивохо ,который предаёт Нашу Родину ?
 показати весь коментар
 
 
Значит те кто был до Сивох сделали всё ,чтобы Украинский Народ выбрал этих Сивох.
 показати весь коментар
 
 
не тобі сепару-рашисту ******** варнякати, хто був до сивохів. Згинь
 показати весь коментар
 
 
Їх в нього нема. В нього інструкція розказувати про український патріотизм "вальцмана".
В них нема ким замінити комедіанта - всі ставки на повернення на трон кондитера, для успішного завершення реколонізації.
 показати весь коментар
 
Это тупорылое быдло , выбрало нарика-членограя ,оскорблявшего всегда Украину и украинцев
 показати весь коментар
 
к власти пришли агенты кремя.
суды януковича.
 показати весь коментар
 
 
Не овоща,а Петины реформированные,вместе с прокуратурои кума.Которых теперь и сам бздит.
 показати весь коментар
 
 
Да,ну на фік таких "урядовців"! Краще вже, Гіркина покликати, там все хоч все ясно!
 показати весь коментар
 
А почему толстожопого сивуху не превликли?
 показати весь коментар
 
 
Азовец выйдет, Сивохо ждёт киевский каштан. Этот хряк и сдрыстнуть то не успеет. Уж больно тупой.
 показати весь коментар
 
 
що там сівоха? Справа не в ньому, і не в каштані... А проблема в Зекловані та в бені!
 показати весь коментар
 
 
Сивохо - тупой хряк. А чего только членограй с беней? Ахметовы пинчуки новинские рабиновичи ефремовы, кивы, королевские, кучмы, ющенки, кравчуки Тимошенки, богданы, арахамии, ермаки, медведчуки и т.д. ни при делах?
 показати весь коментар
 
Що теперішній уряд на чолі з зеленським на 100% прокремлівський і працює на росію то ясно. Не ясно що нам робити... Але точно знаю, що Україна це наша земля. Тут поховані наші предки які вмирали за неї зі зброєю руках. Ця земля і є наші предки... Точно знаю що без бою цю землю росіянам і їх посібникам віддавати не можна. І ми повинні себе запитати, чи зможемо ми дивитися в очі нашим жінкам і дітям коли ми цю землю, цю память про про наших предків віддамо росіянам. Землю де прах наших предків, ми віддамо без бою????
 показати весь коментар
 
 
Клоун он и в Африке клоун, только когда был клоуном то что то человеческое еще напоминал, а забрался на верхатуру, превратился в вонючую гниду, ничем не лучше мертветчука или рабиновича
 показати весь коментар
 
 
Сраный продажный суд. Это сивуху нужно судить. А ещё лучше против таких врагов отменить мораторий на смертную казнь.
 показати весь коментар
 
 
а оно в пятнистых джинсах на лавочке замаскировалось,не нашли...
 показати весь коментар
 
 
Так легко отделались за срыв ватной конференции. Один задержанный и того скоро выпустят.
 показати весь коментар
 
 
а по моему побили - это ОЧЕНЬ громко сказано!
 показати весь коментар
 
 
Забыл добавить - когда-то восхищался сивохой, теперь он стал кучей говна.
 показати весь коментар
 
отак . зрада навіть не карається а охороняється законом .
 показати весь коментар
 
 
Сивохо - один из квартальных скоморохов; нападать на скомороха - это не солидно, он всего лишь лицедей, а не политик.
 показати весь коментар
 
Почему прямо в зале суда не мочканули судей?
 показати весь коментар
 
 
..а теперь, вместо азовцев, пусть пдр Сивоха в окопе отдаёт почётный долг Украине..
и уже просто интересно на сколько минут его, сепараста, хватит или честно оттянуть службу или наоборот - пропустить в наш тыл террористов хйла, чтобы те вырезали всё живое, куда дотянутся, или замутить с оккупантом продажу украинских оружия, ГСМ или ТМЦ
73%ные зебилы, вы чемпионы по дебилизму..
 показати весь коментар
 
 
Чому ФСБ-шники з посольства ерефії, тупо ногами пи#дять українських патріотів, добровольців і їм за це нічого нема? Вам не здається що вас вже окопували?
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/782264852297045
 показати весь коментар
 
это какой-то позор...
он бы был хорошим футболистом, так мастерски падать от прикосновения Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 7726
ну, **** - слизняк!!!
команда терпил! только пальцем тронули - сразу заяву в мусарню не лохи! Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 7726

а если бы русак прикладом ушатал разок, наверное ещё прощения просил бы, что не правильно голову держал, бить неудобно было
 показати весь коментар
 
 
Сівуха .....3.14.....але він ще й провокатор.
Тепер ж2 зробить усе щоби Національний корпус був поза законом.
Інцидент і копи ломаної не вартує, але тиск буде.................
Ж2 знищує патріотичні сили шляхом залякування, підкупу, фізичного знищення - це робить супротив не керованим.
 показати весь коментар
 
 
Це "патріотичне безсилля", а не сили. Все, що вони можуть, це бігати по судах і презентаціях та сидіти в СІЗО і під домашнім арештом.
 показати весь коментар
 
Тролі лахтинські з усіх сил намагаються створити враження, що в Україні відбувається щось таке, чого не було під час царювання кондитера. А в реальності продовжується все те, що було при кондитері і зачинателем чого він був. Не він, звичайно, а його ляльководи. Свм він був офшорно-сліпотрастною декоративною маріонеткою, яка нічого не вирішувала, а тільки морочила лохам голови.
 показати весь коментар
 
толкнули 11-го советника, и арест ветеранов.
зелёная влада предателей.
 показати весь коментар
 
Вам ще, в майбутньому, треба буде навчитися відрізняти зрадників від ворожих агентів і тоді, можливо, ви зможете якось захищатися.
 показати весь коментар
 
Друзі, є інформація, що коронавірус боїться диму від шин, хто не встиг придбати маску, підійде балаклава.
 показати весь коментар
 
 
Зелесрань обрізана узялась активно у турборежимі здавати усе те, що було набуто українцями за останні роки.
Дутан пул - Мик Пул
 показати весь коментар
 
 
Коли вже в украінців лопне терпіння терпіти зради цих клоунів!?
 показати весь коментар
 
 
класнно - кота в клетку, ну чтоб крысе не мешал. Вы хоть понимайте куда теперь двыжитесь, зелёные ондоны, вы довольны своим прикольным выбором.
 показати весь коментар
 
Почему кота? Почему в клетку? Хулигана под арест, а надо бы в клетку!
 показати весь коментар
 
хулиган упал и готов продолжать своии чёрные делишки
 показати весь коментар
 
Сумно мені. Боюся, що у Києві дерев не вистачить на всіх "сивох", подібних суддів та інших зелених покидьків. Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 1057
 показати весь коментар
 
 
По мне срыв корпоратива чувака Сивохи у якого бэкграунд тамады,а не политического деятеяля,не стоит никакого ареста.С таким успехом,Тамарин,мог сорвать чью то свадьбу помешав Тамаде.Ну админ штраф и всё наказание Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо - Цензор.НЕТ 5457
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору