 Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" в Печерському районному управлінні поліції повідомили, що як запобіжний захід для "азовця" Тамаріна було обрано цілодобовий домашній арешт.
Інформації про запобіжні заходи для ще двох затриманих немає.
Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.
Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.
13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.
Також прокуратура просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.
;Влада саджає патіотів!;
Чи язики в сраку позатягувало?
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В течение 5 лет в Украине к лишению свободы осудили около 1,7 тыс. военнослужащих. Среди них 359 участников боевых действий на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак. Источник: https://censor.net.ua/n3166544
Давай ще.
У кондитера одного разу язик пішов мимо інструкції і він проговорився.
этого сивуху уже нехило в тырнете презентовали...
ну,на лавочке,в голубых джинсах
В них нема ким замінити комедіанта - всі ставки на повернення на трон кондитера, для успішного завершення реколонізації.
суды януковича.
и уже просто интересно на сколько минут его, сепараста, хватит или честно оттянуть службу или наоборот - пропустить в наш тыл террористов хйла, чтобы те вырезали всё живое, куда дотянутся, или замутить с оккупантом продажу украинских оружия, ГСМ или ТМЦ
73%ные зебилы, вы чемпионы по дебилизму..
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/videos/782264852297045
он бы был хорошим футболистом, так мастерски падать от прикосновения
ну, **** - слизняк!!!
команда терпил! только пальцем тронули - сразу заяву в мусарню не лохи!
а если бы русак прикладом ушатал разок, наверное ещё прощения просил бы, что не правильно голову держал, бить неудобно было
Тепер ж2 зробить усе щоби Національний корпус був поза законом.
Інцидент і копи ломаної не вартує, але тиск буде.................
Ж2 знищує патріотичні сили шляхом залякування, підкупу, фізичного знищення - це робить супротив не керованим.
зелёная влада предателей.
Дутан пул - Мик Пул