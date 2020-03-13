 Суд відправив під домашній арешт "азовця" Тамаріна, затриманого у справі про зрив презентації Сивохо

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна" в Печерському районному управлінні поліції повідомили, що як запобіжний захід для "азовця" Тамаріна було обрано цілодобовий домашній арешт.

Інформації про запобіжні заходи для ще двох затриманих немає.

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Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

Нагадаємо, 12 березня Сивохо побили під час презентації Національної платформи примирення: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохо платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохо - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Також прокуратура просила суд відправити під цілодобовий домашній арешт ветерана АТО Тамаріна за зрив презентації Сивохо.