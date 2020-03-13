 Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ

Про це заявив на пресконференції в Женеві голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Європа тепер стала епіцентром пандемії COVID-19", - сказав він.
За словами Гебреєсуса, тепер на європейські країни припадає більше випадків зараження і летальних випадків, ніж на всі інші країни світу разом узяті, якщо не брати до уваги Китаю.
Гебреєсус також повідомив, що за даними ВООЗ, у світі зараз налічується понад 130 тис. випадків зараження коронавірусом.
Раніше на цьому тижні ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з продовженням поширення коронавірусу.
https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U
Оуенные молодцы! Разработали вирус, заразили себя и полмира - делают что приказано!
(Боба, ты же понял что ты дебил? )
...
(ужас!... согласен))))
Але....ти виграв конкурс на панікер тижня.
Ти вийшов на наступний рівень.
Будемо голосувати за тебе. Вітаю.
_Обитель Зла, конец 1, вторая часть.
Особенно твои комментарии. Как будто фильм смотрю- Тупой, еще тупее.
Милосердная Европа..., которая постоянно учит чему то Украину...
Дикуны с Средневековья...
А между тем в Италии эксперты рекомендовали не лечить стариков а позволить им умереть Так сказать - высшее проявление сострадательностиhttps://www.bbc.com/russian/features-51875448
просто вже не вистачає ліжок
тому такий жорстокий вибір
Самый тяжелый больной COVID-19 поправляется, ему дают экспериментальный препарат
38-летний водитель туристического автобуса, находящийся в палате интенсивной терапии больницы «Пория», пошел на поправку - ночью его отключили от аппарата искусственного дыхания, больной дышит сам.
Доктора больницы «Пория» сообщили, что больной получает поддерживающую терапию и противовирусный препарат Remdesivir.
https://news.israelinfo.co.il/health/85331
Препарат, разработанный калифорнийской биотехнологической компанией Gilead Sciences как средство от вируса Эболы. не показал особой эффективности при этом заболевании, но лабораторные испытания показали, что он может быть полезным при лечении широкого спектра РНК-вирусных инфекций, включая коронавирусы SARS и MERS.
Ныне разработчики предоставляют Remdesivir для клинических испытаний в разных странах мира в качестве средства лечения COVID-19.
В больнице «Ихилов», где лечат второго тяжелобольного пациента (62-летнего работника аэропорта Бен-Гурион), экспериментируют с другим препаратом - средством от малярии ***********, которое за границей показало обнадеживающие результаты при лечении COVID-19.