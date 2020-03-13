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 Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ

Епіцентр пандемії нового типу коронавірусу COVID-19 перемістився в європейські країни.

Про це заявив на пресконференції в Женеві голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європа тепер стала епіцентром пандемії COVID-19", - сказав він.

За словами Гебреєсуса, тепер на європейські країни припадає більше випадків зараження і летальних випадків, ніж на всі інші країни світу разом узяті, якщо не брати до уваги Китаю.

Гебреєсус також повідомив, що за даними ВООЗ, у світі зараз налічується понад 130 тис. випадків зараження коронавірусом.

Раніше на цьому тижні ВООЗ оголосила пандемію у зв'язку з продовженням поширення коронавірусу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181414
 
 
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ቴዎድሮስ አድሓኖም ገብረኢየሱስ - Эфиопия.
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Очень класно немного измененный гимн Украины дети в рок версии спели!!!

https://www.youtube.com/watch?v=oIEDRHEJl5U
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И тут будет бОльшая жесть, чем в Китае, где эпидемия уже стабильно идет на спад. Потому что китайцы делают что приказано, а европейцы будут гулять, бухать и кучковаться во время карантина.
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Ну да, только кетайские врачи уже полгода назад орали о том что вирус вырвался из кетайской военной лаборатории в народ!
Оуенные молодцы! Разработали вирус, заразили себя и полмира - делают что приказано!
Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9597(Боба, ты же понял что ты дебил? Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9166)
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А куда делся Епифан со всем поповским войском? Почему они нас не отмазывают на самом верху?
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все в руках сына Божьего скажет ,молиться сын мой ,молиться
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должна быть картинка? в Файерфоксе не видно.
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описую (включайте фантазию) - два чувачка здороваются за руку... один спрашивает - ты откуда? (руки продолжают пожимать) второй - Италия...первый ножовкой отрезает себе руку))))
(ужас!... согласен))))
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Хоча у нашій компанії всіх, хто може працювати віддалено, відпустили на WFH-режим, і всі внутрішні перегони команд/проектів призупинено... Продовжимо потім (хто виживе)
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З тим справимось. А ось з тобою...сумніваюсь. Ще кінець світу приплети.
Але....ти виграв конкурс на панікер тижня.
Ти вийшов на наступний рівень.
Будемо голосувати за тебе. Вітаю.
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та он, он не паникёр! что в методичке прописали, то и лепит
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Этот короновирус очень очень плохой вирус .Лучше уж свиной грип .Чтоб против жирных корумпированных свиней действовал , а людей чтоб не трогал .
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Хоч би не наврочили.Эпицентр пандемии COVID-19 теперь Европе, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9309
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_Эпицентры теперь во многих местах, а будут по всему миру. Единого эпицентра вируса нет, он уже повсюду.

_Обитель Зла, конец 1, вторая часть.
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неспроста этот вирус на основе гриппа, да в декабре возник ...ой неспроста... меня терзают смутные сомнения, не создан ли этот вирус там же где и новичок? а шпили-вилли могли его подбросить около китайской лаборатории без проблем, да и концы в воду...
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Да запросто! Шпілі-вілі - вони скрізь...!!!))) Але, не всьо так однозначно...
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Увы, но и шпиливилям (не в защиту им будет сказано) это невыгодно - тоже терпят огромные убытки (да и хрен с ними). Источник совсем в другом месте...
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Глупые умные люди . Одна капля заразы на муравейник и всем приговор .
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Границы закрывать надо на вьезд в Украину, пока не поздно
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Ну, як завжди в принципі. З чумою так само було. Чим більше живу та взнаю тим більше переконуюсь в існуванні матриці.
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Пойди в аптеку в Италии и возьми бесплатно тест системы.
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Ты отличаешь тест системы от масок?
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Это всё свинарчуки и шоколадный барыга
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Ещё раз убеждаюсь, что свыне повезло с лохторатом
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Ты дурачок как вирус размножаешься.
Особенно твои комментарии. Как будто фильм смотрю- Тупой, еще тупее.
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Тест-сисемы в Италии в больницах, зебил! Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5216 Но ты иди в аптеку Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7984
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Судя по комментам это не пандемия, а эпизоотия (да, покойный дед был ветеринар, так что я в курсе в чём именно разница) В любом разе путлер лалала,о!))))
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ВВС сообщает...
Милосердная Европа..., которая постоянно учит чему то Украину... Эпицентр пандемии COVID-19 теперь Европе, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1110
Дикуны с Средневековья...

А между тем в Италии эксперты рекомендовали не лечить стариков а позволить им умереть Так сказать - высшее проявление сострадательностиhttps://www.bbc.com/russian/features-51875448

Эпицентр пандемии COVID-19 теперь Европе, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7470
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у італії система охорони здоровя вже загинається..
просто вже не вистачає ліжок
тому такий жорстокий вибір
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ВОЗ двигает вирус по земному шарику,как шахматную фигуру ,зарабатывая лярдные прибыля
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Перекрыть границы и никого не пускать в Украину =А то потом икнётся .
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Це тупий ватний несмішний клоун! Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1847 І не більше.
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Офигеть, я такой паники в Испании не видел никогда, в магазинах выметают все как при совке.
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Март 13th, 2020
Самый тяжелый больной COVID-19 поправляется, ему дают экспериментальный препарат
Епіцентр пандемії COVID-19 тепер у Європі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5436

38-летний водитель туристического автобуса, находящийся в палате интенсивной терапии больницы «Пория», пошел на поправку - ночью его отключили от аппарата искусственного дыхания, больной дышит сам.

Доктора больницы «Пория» сообщили, что больной получает поддерживающую терапию и противовирусный препарат Remdesivir.

https://news.israelinfo.co.il/health/85331

Препарат, разработанный калифорнийской биотехнологической компанией Gilead Sciences как средство от вируса Эболы. не показал особой эффективности при этом заболевании, но лабораторные испытания показали, что он может быть полезным при лечении широкого спектра РНК-вирусных инфекций, включая коронавирусы SARS и MERS.

Ныне разработчики предоставляют Remdesivir для клинических испытаний в разных странах мира в качестве средства лечения COVID-19.

В больнице «Ихилов», где лечат второго тяжелобольного пациента (62-летнего работника аэропорта Бен-Гурион), экспериментируют с другим препаратом - средством от малярии ***********, которое за границей показало обнадеживающие результаты при лечении COVID-19.
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Скоро центр пандемии переместится основательно и надолго в географический центр Европы.
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Сейчас вон Емец сказал . что все пенсионеры в Украине умрут от короновируса Оптимист дядька .
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