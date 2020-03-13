 За порушення карантину можуть ввести відповідальність, - глава МОЗ Ємець представив законопроєкт

Законопроєкт представили на засіданні робочої групи при комітеті ВР з питань здоров'я нації. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Законопроєкт, підготовлений у МОЗ, передбачає:
• Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
• Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
• Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;
• Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;
• Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;
• Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі МОЗ зазначають, що народні депутати підтримали ініціативу міністерства, активно обговорили її і внесли кілька поправок.
"Дана ініціатива спрямована на благо та захист українського народу, на збереження життя і здоров'я кожного нашого громадянина та не має жодного політичного підтексту. Нам потрібно діяти спільно, дуже оперативно і конструктивно", - сказав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.
угу.. и шо, законы от 16 января 2014 - сильно помогли януковощу?))
п.с. вот реально - такой тупости и идиотизма как у зеленского и его шоблы - больше нигде нет.. разве что у его "сторонников") Только они за него как раз не пойдут - испугавшись вируса.. а не ответственности)
Или у вислюка до сих пор уверены в 73% поддержке?)) д*, бл*))
https://www.youtube.com/watch?v=iPada1lGRFs
Зе-власть встала на колени: госизмена Кучмы и Ермака в Минске
Или он заодно и только видимость создаёт?..
А потом после новостей "В Киеве зафиксирован первый (четвертый, шестнадцатый, двести пятьдесят шестой) зараженный" - закричат "Зеленский шо ти робиш в нас пандемия спасайся кто може!"
лахта, запомни - такая фигня как этот вирус - Украину не остановит...
А голосование за захват земли в раде?
Как, всё-таки удачно он подвернулся, этот вирусяка. Тут за землю голосовать и такой подгон зелемойцам.
T E Q U I L A
Три арабские страны присоединились к «нефтяной войне» против России. Ирак и Кувейт, которые входят в состав ОПЕК, решили последовать примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть в апреле, а ОАЭ - для февральских продаж.
так за чей счёт банкет? за счёт тех, кого перебздевшие фактически отправляют в заключение. да?
а за нарушение Конституции Украины -...??? (а ничё!!!)
а шо такое,с чего такой вереск от минздрава?
Ukrinform
Данілов - про коронавірус: Нічого страшного в країні не відбувається
нет ничего вообще ни у кого! во Львове нет тест систем! нет даже ламп кварцевания!! даже купить невозможно!!!
кто из чиновников за это понесет ответственность??? с*ки
лечить нечем,
врачи помрут с первыми заболевшими,
лечить будут с помощью снайперов ?
так и они передохнут,
похоже чувачки доцарювались,
надеюсь их кинут в офшорах на бабло,
более не на что
Воха и Сивоха
Услышьте: аппараты искусственной вентиляции легких - это вопрос выживания
24.8т
13:43, 13.03.2020Обновлено: 13:45, 13.03.2020
Когда я месяц назад написал прямым текстом, что главный ажиотаж на маски создают спекулянты, вывозящие маски на экспорт - все думали, что я преувеличиваю.
Сейчас, вирус уже в стране - масок нет, а мы констатируем, что их таки все вывезли и С*КА что самое мерзкое - продолжают вывозить.
Вот смотрите.
Пишу опять загодя для тупых, ленивых и бесполезных чиновников.
В стране, у оптовиков нет ИВЛ - аппаратов искусственной вентиляции лёгких. А это базовое оборудование, которое должно стоять в больницах для выживания при коронавирусе.
В мирное время никто их не держит на складах, так как эта позиция обычно идёт под заказ, когда объявляют тендер.
По моим оценкам на всю страну сейчас можно купить новых от силы 15-20 ИВЛ.
Это ВСЁ!
На складах импортёров пусто.
Украинские импортёры видя ситуацию в мире срочно ещё несколько недель назад связались со своими заводами - партнерами.
У нас есть несколько известных больших мировых производителя ИВЛ.
У одного, две недели назад разместили заказ на 25 ИВЛ. Они дали добро, а вчера отказались - возвращают деньги. Сообщили, что ИВЛ нет и не будет. Завод полностью работает на прямой государственный заказ.
Второй импортный завод, прислал на днях письмо, что отгрузит первые 10 ИВЛ на всю Украину не ранее чем через 2 месяца, так как США сделали срочный государственный прямой заказ на 2'500 штук ИВЛ.
Бл*дь!
Вы себе вообще представляете. США, где все есть. Где лучшая в мире медицина срочно докупает 2'500 штук ИВЛ только у одного из производителей.
Третий мировой производитель, не только ничего не отгружает вне страны, но к ним на завод государство направило бюджетников, чтобы помочь увеличить объемы производства для нужд внутри страны.
При этом.
За последний месяц ни одна Украинская госструктура не купила и не заказала ИВЛ. Они все что-то там считают, думают, жуют сопли, собирают потребу по стране.
Вы, придурки.
Что вы там себе думаете. У вас острая нехватка ИВЛ по всей стране.
Можете уже ничего не собирать.
Вам все равно их никто внутри страны в нужном объёме поставить не сможет.
Лучшее, что сейчас может сделать лично Зеленский - это брать чемодан с деньгами и ЛИЧНО ехать по миру на заводы, чтобы заключать, где ещё можно, прямые контракты.
Звонить собственникам Мировых производителей и просить на любых условиях о поставках под его личные гарантии.
Услышьте.
Ситуация такая сейчас в мире, что аппараты искусственной вентиляции лёгких - это не вопрос тендера или дистрибьютора - это вопрос Страны и выживания заболевших людей.
Такая объективная реальность - а не то, что нам втирают. И чем быстрее Зеленский начнёт сам в ручном режиме обеспечивать страну, тем лучше будет всем.
Маски вы уже про*бали - так без них можно выжить. Если про*бете ИВЛ - вам этого никогда не простят.
Да, кстати.
В Украине есть один свой производитель ИВЛ.
Я надеюсь президент уже несколько недель назад встретился с его руководителем, дал им людей в помощь, дополнительные мощности и денежные предоплаты только ради того, чтобы они увеличили мощности производства.
Я надеюсь - но сильно в этом сомневаюсь.