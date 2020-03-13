 За порушення карантину можуть ввести відповідальність, - глава МОЗ Ємець представив законопроєкт

Законопроєкт представили на засіданні робочої групи при комітеті ВР з питань здоров'я нації. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Законопроєкт, підготовлений у МОЗ, передбачає:

• Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

• Можливість працівникам виконувати роботу з дому;

• Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;

• Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

• Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;

• Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину", - сказано в повідомленні.

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У пресслужбі МОЗ зазначають, що народні депутати підтримали ініціативу міністерства, активно обговорили її і внесли кілька поправок.

"Дана ініціатива спрямована на благо та захист українського народу, на збереження життя і здоров'я кожного нашого громадянина та не має жодного політичного підтексту. Нам потрібно діяти спільно, дуже оперативно і конструктивно", - сказав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

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