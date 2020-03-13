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Все про:ВР (7234) законопроект (958) карантин (168) Мінздоров'я (1235) COVID-19 (771) Ємець Ілля (4)

 За порушення карантину можуть ввести відповідальність, - глава МОЗ Ємець представив законопроєкт

Розроблений Міністерством охорони законопроєкт передбачає чіткий алгоритм примусової ізоляції і самоізоляції, відповідальність за недотримання карантину і можливість працювати з дому.

Законопроєкт представили на засіданні робочої групи при комітеті ВР з питань здоров'я нації. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Законопроєкт, підготовлений у МОЗ, передбачає:

• Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;
• Можливість працівникам виконувати роботу з дому;
• Заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;
• Заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;
• Посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;
• Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину", - сказано в повідомленні.

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У пресслужбі МОЗ зазначають, що народні депутати підтримали ініціативу міністерства, активно обговорили її і внесли кілька поправок.

"Дана ініціатива спрямована на благо та захист українського народу, на збереження життя і здоров'я кожного нашого громадянина та не має жодного політичного підтексту. Нам потрібно діяти спільно, дуже оперативно і конструктивно", - сказав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181410
 
 
 Топ коментарі
 
Злякались маршу патріотів. який відбудеться завтра ?
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Новый флэшмоб: начхать на Зелю. За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 5311
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власть ссытся от массовых мероприятий.. типа "уголовная ответственность" - если прийдут протестовать против вислюка..
угу.. и шо, законы от 16 января 2014 - сильно помогли януковощу?))

п.с. вот реально - такой тупости и идиотизма как у зеленского и его шоблы - больше нигде нет.. разве что у его "сторонников") Только они за него как раз не пойдут - испугавшись вируса.. а не ответственности)
Или у вислюка до сих пор уверены в 73% поддержке?)) д*, бл*))
https://www.youtube.com/watch?v=iPada1lGRFs
Зе-власть встала на колени: госизмена Кучмы и Ермака в Минске
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Злякались маршу патріотів. який відбудеться завтра ?
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власть ссытся от массовых мероприятий.. типа "уголовная ответственность" - если прийдут протестовать против вислюка..
угу.. и шо, законы от 16 января 2014 - сильно помогли януковощу?))

п.с. вот реально - такой тупости и идиотизма как у зеленского и его шоблы - больше нигде нет.. разве что у его "сторонников") Только они за него как раз не пойдут - испугавшись вируса.. а не ответственности)
Или у вислюка до сих пор уверены в 73% поддержке?)) д*, бл*))
https://www.youtube.com/watch?v=iPada1lGRFs
Зе-власть встала на колени: госизмена Кучмы и Ермака в Минске
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п.с. "Четкий алгоритм принудительной изоляции" - загнать вислюка и его шоблу в сарай - и сжечь этот зеленый "вирус" За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 9105
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Хоч ти із табору вальцманутих ********, але стосовно швидкого краху режиму зєбанатів не можна не погодитись
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Ну так а почему Парашенко сидит и сопит тихонько в тряпочку.
Или он заодно и только видимость создаёт?..
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Прийдуть тисячі. Задля країни. Щоб показати свою небайдужість.
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То есть придут, постоят, подышат друг на друга и разойдутся как обычно.
А потом после новостей "В Киеве зафиксирован первый (четвертый, шестнадцатый, двести пятьдесят шестой) зараженный" - закричат "Зеленский шо ти робиш в нас пандемия спасайся кто може!"
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Рюзьгє, ти чого тут розсмердівся ще і під чужим прапором?
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а что, есть реально отбитые - которые не пользуются общественным транспортом, ен ходят в магазины и т.д. - изза вируса

лахта, запомни - такая фигня как этот вирус - Украину не остановит...
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як завди - та лахта под "американца" косить.. Мабудь з лютої ненавісті))
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А Таня життя турецького оператора дуже задоволена такими лахтинцями🐸
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А на війні воїни щодня гинуть, щоб ти на дивані по клавішам стукав, і не бояться що можуть загинути. Вони по твоєму "отбитые"? Мізки у тебе відбиті. Не перестаю дивуватись, як Земля носить таку наволоч.
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Лапотник, закрий свою смердючу кацапську халяву. Я у 20-градусний мороз на Майдані стояв і каміння на барикади носив коли кулі над головою свистіли.
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русский, у вас вся страна отбитая. В разгар эпидемии все стадо дружно, махая хвостами, поскачет голосовать за назначение ***** вечным фюрером.
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До завтра навіть якщо дуже хочеться то прийняти не зможуть. А як почнеться революція, то бубочці буде не до законопроєкту.
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А в Албанії нет бояться маршу патріотів? Бо там взагалі ввели комендатську годину на три дні!
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Проезд в метро это массовое мероприятие?
А голосование за захват земли в раде?
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Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек

Как, всё-таки удачно он подвернулся, этот вирусяка. Тут за землю голосовать и такой подгон зелемойцам. За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 5957
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Наверное зелемойцы и создали этот вирус. Чтобы обезопасить себя от потужного марша.
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Как там в Омерике? На марши выходят, власть разрешает?
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Рюзьгє, ти чому тут під прапором моєї країни?! Хто тобі дозволив?! Де твій господар?!
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Ты мне зубы не заговаривай, мне на кацапов наплевать, лучше расскажи как там в стране с самой развитой демократией сейчас марши и другие массовые собрания проходят.
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Якщо ти брешеш з прапором, то ти не заслуговуєш на відповідь, кацап.
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Во-первых, смени прапорец на свою вонючую власовскую тряпку. Во-вторых, ты, русский, призываешь ваше стадо не ходить на референдум по назначению ***** вечным фюрером?
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кацапа,скока нынче доляров за рупь дают? За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 1975
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T E Q U I L A

Три арабские страны присоединились к «нефтяной войне» против России. Ирак и Кувейт, которые входят в состав ОПЕК, решили последовать примеру Саудовской Аравии и снизили цены на нефть в апреле, а ОАЭ - для февральских продаж.
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На марші організуємо ротні "коробки" з чисельністю до 200. Відстань між цими коробками - на одного лінійного. Закон не порушено
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Зараз влада може під шум,що завгодно прийняти.
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Вже приймає. Он в Мінську капітуляцію вже підписали. Зараз посипляться новини про зростання смертності від коронавірусу і під цим "покровом" почнуть чудить все, що захочуть.
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А народ дома позачиняється й буде гречку їсти.
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Ті хто їв гречку під час Революції на граніті, Помаранчевої революції і революції Гідності, ті і зараз позачиняються. Але три революції відбулось без них. Дасть Бог і четверта відбудеться.
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"чёткий алгоритм" - оччень понятно. За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 6558 мальчик расширяет активный словарный запас...
так за чей счёт банкет? за счёт тех, кого перебздевшие фактически отправляют в заключение. да?
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Там шоб проголосовать 226 рыла надо.Так что ничего не выйдет.
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Вийде. ЗЕлупани із зажоп"єм плюс позафракційні проголосують.
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а они в масках - типа "не считается" за нарушение..
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Я понял так : сидите дома и не тявкайте . Правильно ?
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Правильнее некуда. Сидите дома и хавайте гречку это называется. Если что, еще подвезут.
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за нарушение карантина - наказание
а за нарушение Конституции Украины -...??? (а ничё!!!)
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Який закон може бути вищий за Конституцію?
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Дебил Емец где согласно рекламы маски и антисептики то кого нужно сажать пожизненно За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 8268
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Наденьте этому дебилу намордник чтоб не тявкал За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 4190
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Народ тільки і чекає, щоб нелохи нарвались на гнів народний. Цього разу все пройде блискавично і кровно
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Вас перших треба розстріляти за те, що свідомо чи несвідомо впустили інфіковану людину в Україну. Як щодо дотримання необхідних процедур ?
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Ну вроде как и правильные мероприятия. Но вот только нету доверия к "земанде". Кто то заработает миллиарды на всех этих упрощенных закупках, мероприятиях без надзора...
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теперь власть имущих затронит в полной мере весь тот безпредел который они годами подкармливали
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Ну только и умеют , что клепать законы! Вы хотя бы то что есть на данный момент до ума доведите, а то закон на законе, и законом погоняете, а толку не то что ноль, -100... идиоты! В больницах нет ничего, а они законы клепают! Или вы законами будете лечить население? Смотрел блогера сегодня, он прилетел в Киев с Италии, 200 человек на борту, некоторые были с признаками болезни, и что, а ничего, всех контактировавших просто отпустили , троих забрали медики, после того как люди, экипаж подняли хай, т.к. медики не желали их забирать... Ну и что дальше, а опять ничего, этот человек вызвал к себе скорую, объяснив ситуацию, на что получил отказ медиков выезжать к нему... пошел в киевскую инфекционную боьницу, где его так же благополучно не пустили, при этом куча мусаров не дала человеку войти... поехал в другую больницу, походу тоже отказали! А он себя , как он утверждает, уже плохо чувствует... тАК ЧТО ВАШИ ЗАКОНЫ - ПОДОТРИСЬ ИМ, А ПОТОМ СОЖРИ!
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Це ж яку сволоту протягло зелене бидло ! Під шумок пандемії провести капітуляцію і виконати вимоги кацапів ! Почвари гнойні !!!
За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 4996
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Т.е., никаких заседаний Рады во время карантина не будет? А если будут, то все принятые решения будут незаконными, поскольку были проведены в нарушении карантина?
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...чого так,робіть вже як на мордорі 5-ть років ув'язнення,ви вже щось тишком з москалями домовились про щось...ваша "заборона" лише роздратує людей.
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а шо такое,с чего такой вереск от минздрава?
Ukrinform

Данілов - про коронавірус: Нічого страшного в країні не відбувається

За нарушение карантина могут ввести ответственность, - глава Минздрава Емец представил законопроект - Цензор.НЕТ 5129
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стесняюсь спросить, а какую ответственность понесет минздрав, за то, что не обеспечил медиков элементарной защитой??? в больнице, где лежит пациент с коронавирусом, сидят медсестры на посту в обычных халатах, масках и шапочках!!! я офигел! эти твари видели, в каких костюмах работают медики китая???
нет ничего вообще ни у кого! во Львове нет тест систем! нет даже ламп кварцевания!! даже купить невозможно!!!

кто из чиновников за это понесет ответственность??? с*ки
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если будут рассматривать закон о продаже земли. то мне пох их указы. Я БУДУ В КИЕВЕ У ОП,
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Ввести то може и можна, от токо реализовать хрен получится...
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Когда начинается Майдан ему плевать на законы правящей быдло-элиты и олигархов-паразитов. Вообще этот корововирус выгоден каждой даже самой демократической власти, ибо каждый власть имущий хоть на минутку мечтает стать ******.
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зарплата врачей - минималка,
лечить нечем,
врачи помрут с первыми заболевшими,
лечить будут с помощью снайперов ?
так и они передохнут,
похоже чувачки доцарювались,
надеюсь их кинут в офшорах на бабло,
более не на что
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правительство Польши делает для украинцев больше, чем
Воха и Сивоха
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Алексей Давиденко
Услышьте: аппараты искусственной вентиляции легких - это вопрос выживания
24.8т
13:43, 13.03.2020Обновлено: 13:45, 13.03.2020



Когда я месяц назад написал прямым текстом, что главный ажиотаж на маски создают спекулянты, вывозящие маски на экспорт - все думали, что я преувеличиваю.
Сейчас, вирус уже в стране - масок нет, а мы констатируем, что их таки все вывезли и С*КА что самое мерзкое - продолжают вывозить.

Вот смотрите.
Пишу опять загодя для тупых, ленивых и бесполезных чиновников.
В стране, у оптовиков нет ИВЛ - аппаратов искусственной вентиляции лёгких. А это базовое оборудование, которое должно стоять в больницах для выживания при коронавирусе.
В мирное время никто их не держит на складах, так как эта позиция обычно идёт под заказ, когда объявляют тендер.


По моим оценкам на всю страну сейчас можно купить новых от силы 15-20 ИВЛ.
Это ВСЁ!

На складах импортёров пусто.


Украинские импортёры видя ситуацию в мире срочно ещё несколько недель назад связались со своими заводами - партнерами.
У нас есть несколько известных больших мировых производителя ИВЛ.
У одного, две недели назад разместили заказ на 25 ИВЛ. Они дали добро, а вчера отказались - возвращают деньги. Сообщили, что ИВЛ нет и не будет. Завод полностью работает на прямой государственный заказ.
Второй импортный завод, прислал на днях письмо, что отгрузит первые 10 ИВЛ на всю Украину не ранее чем через 2 месяца, так как США сделали срочный государственный прямой заказ на 2'500 штук ИВЛ.

Бл*дь!
Вы себе вообще представляете. США, где все есть. Где лучшая в мире медицина срочно докупает 2'500 штук ИВЛ только у одного из производителей.

Третий мировой производитель, не только ничего не отгружает вне страны, но к ним на завод государство направило бюджетников, чтобы помочь увеличить объемы производства для нужд внутри страны.

При этом.
За последний месяц ни одна Украинская госструктура не купила и не заказала ИВЛ. Они все что-то там считают, думают, жуют сопли, собирают потребу по стране.
Вы, придурки.
Что вы там себе думаете. У вас острая нехватка ИВЛ по всей стране.
Можете уже ничего не собирать.
Вам все равно их никто внутри страны в нужном объёме поставить не сможет.
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На мой субъективный взгляд.
Лучшее, что сейчас может сделать лично Зеленский - это брать чемодан с деньгами и ЛИЧНО ехать по миру на заводы, чтобы заключать, где ещё можно, прямые контракты.
Звонить собственникам Мировых производителей и просить на любых условиях о поставках под его личные гарантии.
Услышьте.
Ситуация такая сейчас в мире, что аппараты искусственной вентиляции лёгких - это не вопрос тендера или дистрибьютора - это вопрос Страны и выживания заболевших людей.
Такая объективная реальность - а не то, что нам втирают. И чем быстрее Зеленский начнёт сам в ручном режиме обеспечивать страну, тем лучше будет всем.
Маски вы уже про*бали - так без них можно выжить. Если про*бете ИВЛ - вам этого никогда не простят.
Да, кстати.
В Украине есть один свой производитель ИВЛ.
Я надеюсь президент уже несколько недель назад встретился с его руководителем, дал им людей в помощь, дополнительные мощности и денежные предоплаты только ради того, чтобы они увеличили мощности производства.
Я надеюсь - но сильно в этом сомневаюсь.
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