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 Адвокат розкрив подробиці записів із кабінету Труби

Цькування судді Печерського суду Олени Бусик було організоване за заявою подружжя слідчого Нацполіції Євгена Шевцова. Справу фабрикували співробітники ДБР і прокуратури, які раніше також працювали в НПУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook пише адвокат Олег Бабич, коментуючи останню порцію записів із кабінету ексглави ДБР Романа Труби. За словами Бабича, він виступав адвокатом у скандальній справі, яку обговорюють Труба і начальник патронатної служби ДБР Удовиченко.

"Сьогодні опубліковано чергову викривальну порцію записів із кабінету ексглави Державного бюро розслідувань Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка. Обговорюється історія кримінальної справи, де я виступаю адвокатом... Удовиченко повідомляє шефу, що підлеглі зовсім розперезалися. Вирішили провести обшук у судді Печерського суду Бусик. Причому за явно сфабрикованою справою, яку, нібито, було ініційовано з подачі слідчого Нацполіції Євгена Шевцова і його колег. Удовиченко пояснює, що Шевцов воює з блогерами, поліція порушила проти журналістів кримінальну справу, провела обшуки, вилучила майно. А суддя майно блогерам повернула. За це 5 липня 2019 року ДБР щодо судді зареєструвала кримінальне провадження. За словами Удовиченка, справу відкрили, щоб чинити на Бусик психологічний тиск і показово її покарати", - пише Олег Бабич.

За його словами, вердикт судді був правомірним, оскільки немає рішення Апеляційного суду, яке б його скасовувало. Однак співробітники ДБР за спиною керівництва продовжували чинити на суддю психологічний тиск.

"Слідчий, який ініціював обшуки у судді, раніше сам працював в Одеській Нацполіції (його колеги зараз трудяться в главку і ведуть цю ж справу), його науковим опонентом, є колегою Шевцова - заступника начальника Головного слідчого управління НПУ. Прокурор, який узгодив це клопотання, не повірите, теж працював слідчим в ГСУ НПУ, начальником 2 відділу. Шановний пан Шевцов зараз обіймає посаду заступника начальника управління - начальника 2 відділу. Збіг? Так що, здається, могли спрацювати старі полицейські зв'язки. Слід зазначити, що обшуки у судді так і не провели - слідчий суддя відмовився підтримати клопотання представника ДБР", - пише адвокат.

Як повідомляють ЗМІ, 13 березня в телеграм-каналі "Трубу-прорвало" опубліковано чергову порцію аудіозаписів із кабінету колишнього директора ДБР Романа Труби. На записі голоси, схожі на голос Труби і глави його патронатної служби Олександра Удовиченка, з використанням ненормативної лексики обговорюють обшук у судді Бусик, який було ініційовано, проте не узгоджено з керівництвом ДБР.

"19 вересня 2019 Труба й Удовиченко вирішили "розповісти" українському суспільству як розслідується відома "справа Шевцова", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181406
 
 
 Топ коментарі
 
"всю "мусарню" расстрелять и растерзать и собакам с волками скормить как же достали эти ублюдки...
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Куда не кинь во власти сплошные мрази и подонки. Жизнь ведь не такая долгая - отвечать за все придется, причем в нескольких поколениях.
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Судя по стилистике и темах разговоров , то это не травля .Это вскрытие фурункула .
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Так Печерский суд честный или нечестный?
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Судя по стилистике и темах разговоров , то это не травля .Это вскрытие фурункула .
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"всю "мусарню" расстрелять и растерзать и собакам с волками скормить как же достали эти ублюдки...
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тут оно право...какое нах психологическое давление?
токо больно в рог..
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Как будто мы не знаем, кто начальник у этого негодяя, и сколько стоит любая (!) должность в современной полиции.
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Куда не кинь во власти сплошные мрази и подонки. Жизнь ведь не такая долгая - отвечать за все придется, причем в нескольких поколениях.
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Но не им, и не их детям. Эти ублюдки денег наклпят и себе и детям и внукам на беспечную жизнь в Лондоне, на островах, ....
Ответ держать нашим летям и внукам...
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Криси. Мєнтовська мафія. Їх реформувати неможливо.
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Шевцов неприкасаемый, он на днях депутата от "голоса" тупорылой овцой называл, за то, что она попросила разобраться, откуда у него такое состояние и....тишина, никто даже не пикнул на Шевцова, зеленый дегенерат не будет его трогать, поскольку он человек Авакова, а всем уже понятно, что зеленый дегенерат под полным контролем Авакова-Коломойского.
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