 Депутати, які висловили протест проти фіксації суб'єктності ОРДЛО, прийшли в ОП, - Потураєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".

"Ми зараз заходимо в Офіс президента для консультацій. Вибачте, не можу розмовляти", - сказав він виданню.

При цьому він не уточнив, скільки народних депутатів перебувають разом із ним, а також скільки людей підписали заяву.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

Політики звернулися до президента Володимира Зеленського та закликали його дати доручення представникам України в Тристоронній контактній групі і всім учасникам переговорів України повернутися в рамки законодавства України і не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримки народу України, суперечать чинному законодавству держави і національним інтересам.

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Також вони попросили Зеленського зобов'язати делегацію України на переговорах із Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів і стану переговорів".

Нагадаємо, сьогодні у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У протоколі, який оприлюднили ЗМІ, зазначається, що Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій із представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак першим із українських посадовців підписав угоду з терористами з окупованих частин Донецької і Луганської областей.