 Депутати, які висловили протест проти фіксації суб'єктності ОРДЛО, прийшли в ОП, - Потураєв

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Апостроф".
"Ми зараз заходимо в Офіс президента для консультацій. Вибачте, не можу розмовляти", - сказав він виданню.
При цьому він не уточнив, скільки народних депутатів перебувають разом із ним, а також скільки людей підписали заяву.
Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у Фейсбуці запостив зокрема Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносельська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.
Політики звернулися до президента Володимира Зеленського та закликали його дати доручення представникам України в Тристоронній контактній групі і всім учасникам переговорів України повернутися в рамки законодавства України і не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримки народу України, суперечать чинному законодавству держави і національним інтересам.
Також вони попросили Зеленського зобов'язати делегацію України на переговорах із Російською Федерацією проводити на регулярній основі консультації та інформувати Верховну Раду України щодо підходів і стану переговорів".
Нагадаємо, сьогодні у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
У протоколі, який оприлюднили ЗМІ, зазначається, що Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради буде підписано 25 березня 2020 року після консультацій із представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак першим із українських посадовців підписав угоду з терористами з окупованих частин Донецької і Луганської областей.
Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал, что созданный в Минске консультативный совет фактически заменит политическую подгруппу.
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Безсмертный: Несмотря на то, что созданный в Минске совет консультативный, он будет наполнять информационное пространство
Безсмертный: Несмотря на то, что созданный в Минске совет консультативный, он будет наполнять информационное пространство
Фото: Роман Безсмертний / Facebook
Бывший представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный в комментарии изданию "ГОРДОН" сравнил созданный в Минске консультативный совет с инородным телом, которое взорвется в Украине осенью этого года.
"С начала работы трехсторонней контактной группы россияне все время протягивали идею принятия внутреннего регламента. Хотя в соответствии с международной практикой подобные группы, комиссии, советы работают по регламенту ООН. Таким образом, используя процессуальные моменты, они хотели, чтобы Украина приняла то, что навязывала российская сторона. Ведь у них в Минске арифметическое большинство. Несмотря на то, что созданный совет консультативный, он будет наполнять информационное пространство. Вообще идея создания консультативного совета принадлежит украинской стороне еще с 2015 года. Тогда все стороны - немцы, французы, ОБСЕ - давили на Украину: мол, принимайте закон об амнистии, вносите изменения в Конституцию! Киев в свою очередь пригласил международных советников, верховного комиссара ООН по правам человека и других. И в рамках политической подгруппы заслушали их выступления. Эти советники занимали украинскую позицию, и россияне сразу отказались создавать какой-либо совет. Сейчас же конъюнктура изменилась. И РФ начала продвигать эту идею", - отметил Безсмертный.
По его мнению, реализация этой инициативы отразится на отношении украинского общества к президенту страны Владимиру Зеленскому.
"Консультативный совет фактически заменит политическую подгруппу. Там есть ряд проблем: выборы, амнистия, внесение изменений в Конституцию и имплементация "формулы Штайнмайера". Их рассмотрение переносится в этот консультативный совет. Сейчас у россиян в союзниках Париж, Берлин и ОБСЕ. Они будут навязывать свои идеи, давя на Украину. Это приведет к тому, что нам вживят инородное тело, которое взорвется этой осенью. И учитывая, что за всем этим стоит Зеленский, настроения в обществе будут становиться антипрезидентские", - подчеркнул собеседник.
Он сказал, что теперь украинская сторона в Минске еще больше нуждается в сильных переговорщиках.
"В сложившейся ситуации можно только пожелать мужества нашим представителям в трехсторонней контактной группе. Если там будут сидеть слабые переговорщики - быть беде. Потому что на уровне консультационного совета остановить инициативы россиян уже будет невозможно. Чем дольше украинская сторона будет вести переговоры с боевиками, тем больше Москва будет уходить из-под удара. Еще один момент - сейчас говорят о Золотом и Счастье. В этих районах есть военные базы РФ. Думаю, они готовят какую-то очередную пакость. И вряд ли россияне согласятся открыть КПВВ там, где висят российские флаги. Либо же они перебазируют эти базы. И заметьте, о Петровском сейчас молчат", - резюмировал Безсмертный.
13 марта ZN.UA опубликовало документ, согласно которому в Минске были подписаны договоренности о создании консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и боевиков "ЛДНР" с правом решающего голоса, а также по одному представителю от ОБСЕ, Германии, Франции и России с правом совещательного голоса.
Ожидается, что решение о создании консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.
О создании совета, но без уточнения, чем он будет заниматься, накануне сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2014-2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.
На встрече "Нормандской четверки" в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.
В феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что прямого диалога с боевиками не будет. "Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права", - заявил он.
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...ответ ещё элементарней -- и все его знают...
Максимум, на что раскошелится МВФ -- на погашение процентов по предыдущему кредиту. Эти бабки в Украину, даже не зайдут. Межбанковский взаимозачёт будет.
Но втирать будут, шо с МВФ, всё чики-пики!
...главно, ждать, надеяться и верить...
Це означає, що у ВР до цих добавляться оті!!
майбутні депутати ВР після визнаня суб'єкності діри!
всем уже понятно, что Зэля не досидит а скорей всего и не доживет до конца президентского срока.