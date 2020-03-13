EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1287  23
Матеріали за темою:
Все про:карантин (168) Міносвіти (581) вчитель (140) COVID-19 (771)

 На період карантину в Україні за педагогами зберігається середня заробітна плата, - Міносвіти

На період карантину в навчальних закладах за вчителями, вихователями, майстрами та викладачами зберігатиметься середня заробітна плата.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"До нас почали звертатися педагоги та скаржитись, що у деяких територіях у зв’язку із запровадженням карантину їх змушують брати неоплачувану відпустку на період карантину. Таке рішення є незаконним, оскільки відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Щоб нагадати про закон, ми підготували лист органам управління та керівникам закладів", - говорится в сообщении.

У випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МОЗ пропонує Раді узаконити можливість дистанційної роботи на період карантину

У випадку, якщо права педагогів все одно порушуватимуться, вони можуть звернутися до освітнього омбудсмена, підкреслюється в повідомленні відомства.

Нагадуємо, в середу було прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19", які передбачали зокрема введення карантину в усіх навчальних закладах незалежно від форми власності з 12 березня по 3 квітня цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181404
 
 
 Топ коментарі
 
детские сады закрыли на карантин, мне не с кем оставить ребенка, и я буду брать неоплачиваемый отпуск на время карантина. я работаю в реальном секторе экономики, с моих налогов платятся з\п учителям. во время неоплачиваемого отпуска я не буду платить налоги.
за чей счет праздник учителям, и почему они ровнее меня, ибо мне никто среднюю з.п за просто так платить не будет.
 показати весь коментар
 
Мудрий нарід обрав ідійотів у владу, ось і відбувається все відповідно.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А преобразование вкурсе, что педагогов заставляют выходить на рабочее место и высти повайберу занятия? Хотя все это можно делать удаленно дома?
 показати весь коментар
 
А медикам повысят зарплаты с минималки?или учителей привлекать будут к спасению заразившихся людей,когда медики массово уволится?
 показати весь коментар
 
Приблизно по 4000 долярів? Аж завидки беруть.
 показати весь коментар
 
 
Какие методички зебобик?? Больше половины учителей голосовали за сцыкуна потому что им пообещали 4000$ в месяц если его выберут. А оказалось почему то )) что жто была шутка и развод лохушек))
 показати весь коментар
 
 
Чемпионат Европы УЕФА переносит на 2021 год
 показати весь коментар
 
детские сады закрыли на карантин, мне не с кем оставить ребенка, и я буду брать неоплачиваемый отпуск на время карантина. я работаю в реальном секторе экономики, с моих налогов платятся з\п учителям. во время неоплачиваемого отпуска я не буду платить налоги.
за чей счет праздник учителям, и почему они ровнее меня, ибо мне никто среднюю з.п за просто так платить не будет.
 показати весь коментар
 
 
Олег, скажу тебе честно ты не интересуеш зевласть. Главное чтоб директор Укрпочты стабильно в месяц получал свои больше 70000$, а ты то дело такое....
 показати весь коментар
 
 
дело не во мне, а в идиотском решении этой и других проблем.
 показати весь коментар
 
Мудрий нарід обрав ідійотів у владу, ось і відбувається все відповідно.
 показати весь коментар
 
 
А у Коболева и Витренко с наблюдательними советами из Англии и Италии? какая сохранится зарплата ?
 показати весь коментар
 
 
Невеличке доповнення. При митті рук потік води повинен бути товщиною в сірник. Тоді мило милиться довго при змиванні і руки аж починають скрипіти, це свідчить що вони чисті.
 показати весь коментар
 
Пи*дят. Откровенно и в глаза. Брата отправили за свой счет. Мудаки вы зебуины.
 показати весь коментар
 
P. S.За зе он не голосовал. Принципиально.
 показати весь коментар
 
Зебуїни свистіли що і за комуналку заплатимо менше в цей раз, а зідрали ще більше. Який головний Брехун, такі і зебуїни у нього.
 показати весь коментар
 
а яка зараз ціна на газ шоколадний бабуїн? Ану скажи мені?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору