 На період карантину в Україні за педагогами зберігається середня заробітна плата, - Міносвіти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"До нас почали звертатися педагоги та скаржитись, що у деяких територіях у зв’язку із запровадженням карантину їх змушують брати неоплачувану відпустку на період карантину. Таке рішення є незаконним, оскільки відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. Щоб нагадати про закон, ми підготували лист органам управління та керівникам закладів", - говорится в сообщении.

У випадку, якщо вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу, то оплата його праці здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

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У випадку, якщо права педагогів все одно порушуватимуться, вони можуть звернутися до освітнього омбудсмена, підкреслюється в повідомленні відомства.

Нагадуємо, в середу було прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19", які передбачали зокрема введення карантину в усіх навчальних закладах незалежно від форми власності з 12 березня по 3 квітня цього року.