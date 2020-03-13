 В Україні провели понад 500 досліджень на коронавірус, - в.о.гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це повідомив на брифінгу в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"ЦГЗ досліджував 55 зразків, три з них у роботі. Сумарно в Україні було проведено понад 500 досліджень. За всіма були проведені епідрозслідування", - сказав він.
Кузін підкреслив, що смерть жінки від коронавірусу в Житомирській області пов'язана з пізнім зверненням до медустанови. За його словами, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поховання - вони рекомендують проведення посиленого режиму дезінфекції.
"Щодо двох підтверджених випадків тривають епідемічні розслідування. За всіма контактними особами впроваджено повний цикл заходів обмежувального характеру", - додав Кузін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.
499 мимо и один труп?
чем исследования то закончились?
Всіх інших списували на ГРВІ, тільки от визначення що у особи ГРВІ це ознака що вона не має Корони
У цьому і вся проблема дослідів, скоро це все в прогресії буде
в залежності від щільності населення початкова кількість від 40 випадків за тиждень зростає в тисячі
ось і маємо смертність 33 відсотки від офіційно виявлених інфікованих