 В Україні провели понад 500 досліджень на коронавірус, - в.о.гендиректора ЦГЗ Кузін

Про це повідомив на брифінгу в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЦГЗ досліджував 55 зразків, три з них у роботі. Сумарно в Україні було проведено понад 500 досліджень. За всіма були проведені епідрозслідування", - сказав він.

Кузін підкреслив, що смерть жінки від коронавірусу в Житомирській області пов'язана з пізнім зверненням до медустанови. За його словами, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поховання - вони рекомендують проведення посиленого режиму дезінфекції.

Читайте також: Церкву та автовокзал на Житомирщині, які відвідувала померла напередодні від коронавірусу жінка, дезінфікували, - ОДА. ВІДЕО+ФОТО

"Щодо двох підтверджених випадків тривають епідемічні розслідування. За всіма контактними особами впроваджено повний цикл заходів обмежувального характеру", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.