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 В Україні провели понад 500 досліджень на коронавірус, - в.о.гендиректора ЦГЗ Кузін

Центр громадського здоров'я від початку року сумарно провів понад 500 досліджень на коронавірус.

Про це повідомив на брифінгу в.о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЦГЗ досліджував 55 зразків, три з них у роботі. Сумарно в Україні було проведено понад 500 досліджень. За всіма були проведені епідрозслідування", - сказав він.

Кузін підкреслив, що смерть жінки від коронавірусу в Житомирській області пов'язана з пізнім зверненням до медустанови. За його словами, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо поховання - вони рекомендують проведення посиленого режиму дезінфекції.

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"Щодо двох підтверджених випадків тривають епідемічні розслідування. За всіма контактними особами впроваджено повний цикл заходів обмежувального характеру", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Померла хвора в м. Радомишль Житомирської області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181397
 
 
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и?
499 мимо и один труп?
чем исследования то закончились?
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Мають провести ще 100-500, а вже потім відзвітуватися...
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Досліди проводили мабуть тільки тим хто говорив що приїхав з Китаю, Італії і т д або контактував з такими особами

Всіх інших списували на ГРВІ, тільки от визначення що у особи ГРВІ це ознака що вона не має Корони

У цьому і вся проблема дослідів, скоро це все в прогресії буде

в залежності від щільності населення початкова кількість від 40 випадків за тиждень зростає в тисячі
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КРАЇНА З НАСЕЛЕННЯМ ЯК В УКРАЇНІ МАЛА БИ ВИПУСКАТИ ВЛАСНІ ТЕСТИ У ПРОМИСЛОВИХ МАСШТАБАХ..АЛЕ..
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частина тестів українські на російських реагентах

ось і маємо смертність 33 відсотки від офіційно виявлених інфікованих
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пять сотен рабиновичей могут спать спокойно...
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Паники нет . Уже смирились . Нельзя , чтобы не состоялась медицинская реформа . В Украине провели более 500 исследований на коронавирус, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 7851 В Украине провели более 500 исследований на коронавирус, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 9540
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а ще не можна псувати настрій Пенсійному фонду
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Это Санжары , и депутаны после Волошина
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