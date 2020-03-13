 Терористи від початку доби двічі порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Лебединського - з 82-мм мінометів противник випустив 11 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сьогодні, 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

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