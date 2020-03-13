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Все про:обстріл (6075) Донбас (15538)

 Терористи від початку доби двічі порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Лебединського - з 82-мм мінометів противник випустив 11 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Сьогодні, 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Ворог за добу 4 рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181396
 
 
 Топ коментарі
 
Секретут президента підписав домовленості з терористами.
Певно, вони святкують...
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Не "террористы", а "представители". ООС не в тренде.
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Секретут президента підписав домовленості з терористами.
Певно, вони святкують...
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...так это ж уже не террористы, а партнеры по консультативному совету, блеать... Террористы с начала суток дважды нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6753
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Нехай соціологи проведуть опитування, якмй відсоток довіри у головних миротворців Сивохо, та Єрмака.
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запроданцям, зрадникам та агентам фуйла також....
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Чому стріляють? Зелень ще не все підписала і не все погодила?
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не разоружил еще наших
и из оборудованных позиций отводил...и в обстрелах по кормильцам обвинял...и "дела" пришивал...а они все стоят...пригнуться (от прилета), но прогнуться... все никак!!!
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Полная сдача Украины как самостоятельного и сильного государства и это началось с Порошенка , а Зеленский продолжил, так что это такое, просто всю эту политическую и экономическую элиту нада убрать полностью тем более которые хоть малейшим образом как то завязаны на России, а убрать нада жостко.
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Подъедьте вы поближе и послушайте эти миномёты . Только не слишком близко , чтобы воздух не испортить . И если с утра и до обеда считается один раз , то , наверное , два . А самолёты в Киев доставляют с бытовыми травмами , получается .
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