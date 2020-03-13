 Терористи від початку доби двічі порушили перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Всі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
двічі поблизу Лебединського - з 82-мм мінометів противник випустив 11 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Сьогодні, 13 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Певно, вони святкують...
и из оборудованных позиций отводил...и в обстрелах по кормильцам обвинял...и "дела" пришивал...а они все стоят...пригнуться (от прилета), но прогнуться... все никак!!!