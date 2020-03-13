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Все про:карантин (168) страхування (40) лікарняний (10)

 Ті, хто по роботі контактував із зараженими коронавірусом, можуть отримати лікарняний, - Фонд соцстрахування. ІНФОГРАФІКА

Під час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.

"Отримати лікарняний у зв'язку з відстороненням від роботи під час карантину можуть особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, якщо: - ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;

- у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб з їхньої згоди на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб", - сказано в повідомленні.

Лікарняний у такому випадку видає інфекціоніст або лікуючий лікар згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС, пояснили у Фонді.

"Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини", - додали в пресслужбі.

Ті, хто по роботі контактував із зараженими коронавірусом, можуть отримати лікарняний, - Фонд соцстрахування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181392
 
 
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А можуть і не встигнути отримати лікарняний... Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования - Цензор.НЕТ 8423
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Те, кто по работе контактировал с зараженными коронавирусом, могут получить больничный, - Фонд соцстрахования

Очень удобно: захотел откосить - обратись к такому человеку. Новое направление в бизнесе.
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Можуть отримати рулон туалетного паперу, а можуть і не отримати.
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Дело в том, что за корововирусом легко скрыть падение или разворовывание экономики Украины. В общем через месяц будет видно - если все умрут значит антиэпидемологические потуги власти были по делу, если никто не умрёт - значит всё украли.
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