 Ті, хто по роботі контактував із зараженими коронавірусом, можуть отримати лікарняний, - Фонд соцстрахування. ІНФОГРАФІКА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Фонду соціального страхування.

"Отримати лікарняний у зв'язку з відстороненням від роботи під час карантину можуть особи, робота яких пов'язана з обслуговуванням населення, якщо: - ці особи були в контакті з інфекційними хворими або є бактеріоносіями;

- у разі неможливості здійснення тимчасового переведення цих осіб з їхньої згоди на іншу роботу, не пов'язану з ризиком поширення інфекційних хвороб", - сказано в повідомленні.

Лікарняний у такому випадку видає інфекціоніст або лікуючий лікар згідно з висновком лікаря-епідеміолога територіальної СЕС, пояснили у Фонді.

"Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини", - додали в пресслужбі.