 Єрмак став першим українським чиновником, який підписав спільний документ із терористами, - Седлецька. ДОКУМЕНТ

Про це пише на своїй сторінці в Фейсбуці журналістка Наталя Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Вперше посадовець України підписав спільний документ із бойовиками "ЛДНР". До цього з ними зустрічалися тільки ті представники України, які не мали офіційних владних посад, які не були на держслужбі", - написала вона.
Седлецька звернула увагу, що поруч із підписом Єрмака не зазначено його посаду, там стоїть тільки слово "Згоден". Такий самий вигляд має підпис під документом заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака.
"Голова ОП Андрій Єрмак підписався під одним документом із представниками угруповань "ЛДНР" - Ніконоровою і Дейнегою. Другий, до речі, перебуває в розшуку СБУ, на нього є постанова суду на затримання за підозрою в захопленні державної влади і тероризмі", - додала Седлецька.
Як повідомлялося раніше, у Мінську підписано домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача, опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Ваші =нові морди=, за яких ви горлянки дерли і нікого не слухали, коли вам казали, що блазень і його кодло здадуть Україну, - все так і роблять.
Коменти ваші недолугих істот наводити, де ви вітали тлю, сходили на піну, що воно - =наілутший прі-зі-дєнт=, все вирішить і зробить, а головне, як ви його пожете, якщо воно=развєрньоцца= ?
Хай вас покарає Небо, ниці зрадники !
ермак, тварь, консерва рашистская, в Минске слил Украину, превратил рашистскую агрессию во "внутренний конфликт" и полностью обелил паРашу, она теперь просто наблюдатель.
на очереди присоединение Украины к ОРДЛО и превращение ее в малоросский округ вЯликой раши-паРаши.
she
Горжусь таким президентом!
30.12.2019 04:25
Татьяна Лайф
Ни признания Крыма рассейским, ни незалежности дыры не будет, об этом Зеленский говорил уже сто раз. Но вы не слышите его. Состоялся обмен моряков и Сенцова , будут ещё обмены, а порохоботы все будут выть в бессильной злобе и поисках выдуманной зрады. Потому что задание у вас такое. А в это время наши 12 военных будут встречать НГ вместе со своими семьями. Аминь
31.12.2019 07:53
Alter Nator
ответил на ваш комментарий в теме В нашем паспорте нет строчки "патриот", "малоросс", "ватник" или "бандеровец", - Зеленский
Зеленський - перший істинно народний і перший реально проукраїнський Президент за всю історію Незалежної України
02.01.2020 07:00
Леонид Днепр
Перед ким і за що вибачатись, раб Божий? Голосував за Володимира 21-го квітня, проголосував тоді б за будь-кого зі списку , окрім петі, бойко і вілкула..
05.01.2020 16:10
Maks Kolorto
Я как и народ проголосовал за Зеленского.
27.04.2019 17:37
NNN
молодець Зеленський - перший президент за якого не соромно !
23.05.2019 23:40
NNN
президенти Зеленський і Саакашвілі - справжні патріоти України !
06.01.2020 18:27
Светлана Варий
Умничка, красавчик, одет с иголочки, аккуратный, лёгкий, спортивный, приятно смотреть. Не то что предыдущий, вечно помятые и морда и одежда, вечно с бодуна или пьяный. Порохоботы, какие же вы мерзкие, тьфу на вас три раза, захлебнитесь своей продажной желчью! Зе рулит, смиритесь, мородеры, взяточники, коррупционеры и прочие свиньи у кормушки, вам скоро кирдык!
26.05.2019 07:07
Ну, і де ви, імпотенти диванні ? Коли відправляти будете ? І не лише гундосе опудало, а весь кагал, який ви, погань, привели до влади ?
Виктор Ли e7bd7ce9
Куди нам іти ми й самі розберемось і посилати теж вміємо.Захоче розвернутись відправимо до шлепера в ростов.
30.04.2019 07:58
І такого лайна багато, як і виродків-зебілів.
Ніки тільки ця сволота поміняла. Або притихла.